Тест на гармонию отношений — любовный гороскоп на 31 декабря

Наш гороскоп содержит предупреждения о возможных вызовах или удачных возможностях, направленных на помощь читателям в планировании их последнего дня года.
Овен
Сегодня Овнам стоит проявлять романтическую инициативу как можно раньше. Если в начале дня не удастся договориться, встретиться или сделать намеченное, то с приближением ночи начнутся помехи к приятному общению с любимым человеком. Есть риск отмены планов, ухудшения связи, опозданий, недоразумений.
Телец
Сегодня Тельцам будущее представляется не слишком ясным и стабильным. Их ожидания в новогоднюю ночь могут быть отчасти обмануты. Риск тревог и сомнений окажется выше для Тельцов, которые пытаются вернуть романтику летних месяцев. Им важно быть увереннее в себе.
Близнецы
Сегодня Близнецов динамика не очень вдохновляет. Утренний горячий настрой к ночи может смениться эмоциональным холодком. Возможно, партнерам придется скрывать чувства или даже побыть в разлуке. Но нет худа без добра: чем дальше дистанция, тем реже будут напоминать о себе разногласия.
Рак
Сегодня Ракам день подарит противоречивые эмоции и оставит у них неоднозначное впечатление. Общий обнадеживающий фон событий не гарантирует им полного спокойствия. Замечательный план могут то и дело портить какие-то детали. Чем меньше значат мелочи, тем приятнее пройдет встреча Нового года.
Лев
Сегодня для Львов день может начаться с больших надежд и смелых попыток, но у обстоятельств своя логика. Многим Львам при встрече Нового года придется соблюдать между собой и партнером дистанцию, или даже поставить личную жизнь на паузу, принеся ее в жертву другим обязанностям и ценностям.
Дева
Сегодня Девам важно расставить для себя приоритеты, чтобы вечером не делать промахов. Минимизировать риски в отношениях помогут великодушие, дружелюбие, общие ценности, дипломатичность и умение управлять эмоциями. При другом настрое велика вероятность обид, скандалов и отдаления.
Весы
Сегодня у Весов надежды встретить с любимым человеком бой курантов могут не сбыться или осуществиться не полностью. С наибольшими помехами и ограничениями столкнутся Весы, мечтавшие о ярком и веселом новогоднем мероприятии: игре, экстравагантной вечеринке, романтическом путешествии в общей компании.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют заранее приготовиться к возможным недоразумениям в своих любовных планах. Испытанием любви могут стать некоторые обстоятельства новогодней ночи, например, сложности со связью, опоздания или материальные проблемы. Не самый удачный момент для вручения подарка.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день готовит эмоциональный констрастный душ. Утром многие Стрельцы смогут открыто выражать свои теплые чувства, а вот вечером им придется их подавить или взять под контроль. Возможно, дать волю страстям не позволит профессиональный этикет.
Козерог
Сегодня Козерогам станет яснее ситуация в их личной жизни вечером. Не все будет гладко, возможно, придется смириться с разлукой, разочарованием, тайным препятствием или тенями прошлого. Есть и другая новость: все, что ни случится в новогоднюю ночь, будет к добру. Настоящая любовь пройдет испытание.
Водолей
Сегодня для Водолеев будет не лучшей идеей романтическая встреча Нового года с любимым человеком — по крайней мере, так считают звезды. Но это касается скорее новых неокрепших симпатий или очень сложных отношений, судьба которых повисла на волоске. Дружные стабильные пары смогут поладить в любой ситуации.
Рыбы
Сегодня Рыбам события этого дня и следущей за ним ночи могут показать, тот ли человек рядом с ними, но верно и обратное: партнер увидит, насколько открыты к нему сами Рыбы. Тест на гармонию отношений — сама ситуация. Проверкой чувств может стать разлука, неоконченный спор или вынужденная дистанция.