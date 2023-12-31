Не выясняем отношения — любовный гороскоп на 1 января

Наш гороскоп отражает предполагаемые события, эмоциональное состояние и возможные вызовы, а также предлагает практические советы по их преодолению.
Овен
Сегодня для Овнов день может оказаться не очень романтичным, но виной тому, чаще всего, будут внешние обстоятельства. От общения с любимым человеком многих Овнов отвлекут те или иные житейские мелочи. Некоторые Овны временно окажутся в разлуке или ссоре с тем, кого они любят.
Телец
Сегодня от Тельцов события этого дня могут требовать доли смирения и терпения. Не все пойдет так, как хочется. В исполнении некоторых желаний пока будет отказано. Не исключено, что любовь будет проходить испытание расстоянием или иным препятствием. Имеет смысл воздержаться от любовной переписки.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит учесть, что в этот день легко вспыхивают разногласия из-за бытовых и других мелочей, особенно, если в паре не все гладко. Взаимная язвительность способна погасить робкие ростки гармонии и симпатии. Звезды советуют временно объявить мораторий на споры и колкие реплики.
Рак
Сегодня Раки могут с юмором относиться к возникающим в их личной жизни помехам и смело списывать их на стечение обстоятельств, например, на плохую связь в праздничные дни. Ситуации этого дня могут оказаться всего лишь случайными совпадениями, не исключаются обманчивые знаки и ложные сведения.
Лев
Сегодня Львам лучше не устраивать свидание-праздник: те или иные помехи способны его подпортить. Возможно, случится досадное недоразумение или возникнет препятствие, для встречи не найдется подходящего места или не окажется необходимых средств, придется скрывать или контролировать свои чувства.
Дева
Сегодня Девы будут пожинать плоды своего мудрого или опрометчивого поведения. В выигрыше окажутся Девы, способны идти на уступки и контролировать свои чувства, в том числе в быту. Не стоит забывать, что житейские размолвки сейчас могут быть критичными для любви.
Весы
Сегодня Весов обстоятельства вынуждают скрывать свои чувства или быть скромнее в своих желаниях. Над романтическими чувствами может взять верх осторожность или здравый смысл. Не исключены проблемы при попытке связаться с любимым человеком. Возможно, придется отменить или перенести свидание.
Скорпион
Сегодня Скорпионы не всегда могут управлять обстоятельствами, но они достаточно ловки, чтобы подстроиться к обстановке. Даже если события развиваются неудачно, судьба дает им опору и утешение, например, надежду увидеться после разлуки. Им важно не ошибиться, ложно толкуя мелкие знаки.
Стрелец
Сегодня Стрельцы становятся любопытными и несколько суетливыми. Они стремятся что-то предпринять, но при этом часто проявляют непоследовательность. Пытаясь выяснить истину, снять недоразумение или рассказать о своих чувствах, они рискуют выбрать неудачный момент или не те слова.
Козерог
Сегодня Козерогов многое смущает, они не вполне уверены в своем счастье или в праве на любовь. Обстоятельства либо опыт прошлого могут охлаждать их чувства, усиливать скепсис или вынуждать их скрывать свои симпатии. Несмотря на помехи, звезды советуют им доверять собственному сердцу.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит рассчитывать на идеальный ход событий. В любой миг обстоятельства могут создать помехи или поманить ложным ориентиром. Возможны придирчивость и неуверенность. Сомневаться в своих и чужих чувствах не стоит, но раскрывать их именно сегодня — не лучшее решение.
Рыбы
Сегодня у Рыб отношения с любимым человеком лишены гармонии. С его стороны возможно искреннее заблуждение или намеренное искажение истины. Понимание во многом будет зависеть от взаимного великодушия и дружелюбия. Если случилось недоразумение, лучше не выяснять отношения и не форсировать события.