Карма ничего не забудет — гороскоп на 1 января

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны недомогания, размолвки, поломки и осечки, исподволь нагнетающие раздражение. Могут доставить беспокойство питомцы. Не исключены моменты мнительности, ложные симптомы болезней. Луна в Деве советует вместо романтики и приключений поставить на первое место здоровье, пользу и здравый смысл. Не стоит отправляться сегодня в путешествие, приступать к новым делам, пытаться вести деловые переговоры или форсировать любовные отношения. Может оказаться неоценимым присутствие друга или помощника.
Овен
Сегодня для Овнов первый день наступившего календарного года будет комфортнее, если они заранее позаботились о нужных им практических мелочах, например, запаслись всем необходимым для путешествия, средствами связи, контактами служб или дорожными картами. Звезды советуют не распылять силы на бесполезную суету, заботиться о своем самочувствии, не обсуждать важные темы и не раздражаться из-за мелочей.
Телец
Сегодня у Тельцов есть причина для позитивного настроения, но на общем удачном фоне у них все же не исключены мелкие осечки, разочарования, препятствия или поводы для беспокойства. Звезды советуют ценить хорошие стороны ситуации и быть благодарными судьбе за поистине уникальную возможность, например, расширение своих духовных горизонтов или укрепление авторитета.
Близнецы
Сегодня Близнецам важно не портить отношения со своим близким окружением, с возможными партнерами, соседями и попутчиками на будущее. Несмотря на праздник, сегодня могут напоминать о себе житейские и деловые разногласия. Вызванная ими нервозность способна вылиться в язвительный обмен критикой, лишнюю суету и даже в мелкие травмы. Лучше не нарушать законы гостеприимства.
Рак
Сегодня Раков могут ждать мелкие приключения и недоразумения, но у большинства из них есть главное — перспектива на будущее. Возможно, надежды будут возлагаться на конкретного человека. Помехи и осечки сегодня вероятнее в дороге, в ситуациях общения и поиска информации, при попытке контакта с медицинской или иной службой. Возможны хлопоты из-за питомцев.
Лев
Сегодня Львов день вынуждает мыслить практичнее и быть в своих желаниях чуть скромнее. Возможно, им придется контролировать свои текущие расходы или рацион питания, подчинять свое поведение какой-то цели или необходимости, отказывать себе или близким в некоторых прихотях. Звезды советуют воздержаться от случайных мелких трат или быть в них аккуратнее, внимательнее.
Дева
Сегодня Девам полезно держать курс на мудрость, доброжелательность и дипломатичность: от этого зависит «погода в доме» или репутация в гостях. Сохраняя верность своим идеалам, сверкая своей харизмой или продвигая свои таланты, в некоторых ситуациях все же стоит проявить побольше гибкости. В частности, это касается споров: если в них не удается поставить точку, лучше обойти сложную тему стороной.
Весы
Сегодня Весам придется держаться в тени или в чем-то себя ограничить. В приоритете могут оказаться домашние или профессиональные обязанности. Не помешает контроль за самочувствием: оно требует больше внимания, чем кажется. Информация требует проверки. Лучше воздержаться от поездок: в них возможны дискомфорт и нервозность, вероятны заминки со связью и транспортом.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов будет естественным желание заглянуть в будущее. Звезды советуют не перегружать картину деталями, чтобы не пойти вслед за ложным знаком или не упустить за мелочами главное. Вдохновлять в этот день могут дружба и выгодное партнерство, даже осложненные помехами. Возможны заминки финансового свойства, не стоит торопиться с новыми покупками и сделками.
Стрелец
Сегодня Стрельцы держат в уме некую цель и говорить (или думать) склонны только о ней. Обстоятельства вынудят их быть практичными и думать не только о приятном. Возможно, на фоне праздничных забот им придется держать связь с руководством или усиленно следить за здоровьем. Не исключены навязчивые мысли, мнительность. Важно следить за своими словами, чтобы не стать разносчиком ложной информации.
Козерог
Сегодня у Козерогов есть хороший источник моральной поддержки. Это может быть важный для них человек, удача, признание, снятый груз прошлого или идущее к концу сложное дело. На этом фоне возможна склонность относиться к остаточным трудностям с улыбкой, а сомнения и тревожные знаки игнорировать. Не стоит ослаблять бдительность, особенно, если дело касается здоровья.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют не быть чересчур легкомысленными и небрежными там, где речь идет о практических деталях, о деньгах или о здоровье. Плохую роль в этот день сыграют спешка и непоследовательность. Есть риск мелких проблем и потерь. Лучше избегать лишних приключений, незапланированных поездок и спонтанных трат. Если сложилась неопределенная ситуация, лучше подождать ее разрешения.
Рыбы
Сегодня Рыбам лучше избегать подозрительных мест и общества людей, в чьей честности у них есть сомнения. Это не лучший момент для делового совещания и диалога на чужом языке. Если таких моментов не избежать, хорошо иметь надежного друга или особый статус, благодаря которому вам простятся ваши промахи и будет снижена ваша уязвимость. Также в этот день важно доверие между влюбленными и супругами.