Карма ничего не забудет — гороскоп на 1 января

31 декабря 2023 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Первый день нового календарного года сопряжен с цепочкой мелких помех и провоцирует на лишнюю суету.

Фото: rambler