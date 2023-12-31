Даже не вспоминаем о работе — финансовый гороскоп на 1 января

Наш гороскоп поможет лучше подготовиться к потенциальным сценариям и сделать осознанные решения.
Овен
Сегодня у Овнов может сложиться благоприятный день для наведения порядка в повседневных делах. Причем, наиболее важные дела лучше запланировать на первую половину дня. Ваши инициативы найдут одобрение и поддержку у коллег и начальства. Успешно пойдут дела у работников офиса и ремонтных мастерских. Вы сможете быстро разобраться со сложной работой и, при необходимости, исправить неполадки.
Телец
Сегодня у Тельцов удачно может сложиться этот день для раскрытия творческого потенциала. Творческий подход к работе может дать вам возможность открыть для себя скрытые резервы роста и совершенствования в работе. Не бойтесь экспериментировать и опробовать новые методы работы. Хорошее время для тех, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что ему делать. Успешно проходят переговоры о закупке оптовых партий товаров.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут получать высокие доходы за счет взаимовыгодного сотрудничества с деловыми партнерами. Особенно это касается тех, кто имеет отношение к строительству, сделкам с недвижимостью, семейному бизнесу. Работники страховых фирм почувствуют рост количества заключенных договоров. При необходимости, можно подавать заявку в банк на получение ипотечного кредита.
Рак
Сегодня у Раков, специализирующихся на торговле и посреднических услугах, один из лучших дней. В течение дня может поступить обнадеживающая информация. Вы можете совершить деловую поездку, которая многое прояснит. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к транспорту, связи и общению с клиентурой. Если какой-то товар долго не продавался, то сегодня ему может найтись покупатель.
Лев
Сегодня Львы, работающие на подчиненных должностях, смогут добиться поставленных задач в короткие сроки. Рекомендуется запланировать основные дела на первую половину дня. Ваша производительность труда и, соответственно, уровень доходов могут повыситься. Старайтесь не забывать о соблюдении правил техники безопасности, поскольку возрастает вероятность технических сбоев.
Дева
Сегодня у Дев творческих профессий в первой половине дня может возникнуть много продуктивных идей, которые удастся реализовать на практике во второй половине дня. Вы можете добиться успеха в тех делах, которые происходят по вашей личной инициативе. Ваша сила сегодня в оптимизме и уверенности в собственном успехе.
Весы
Сегодня Весам день может благоприятствовать к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Многие из вас могут рассчитывать на получение дополнительных доходов помимо основной работы. Вам могут предложить временную подработку на полставки или по совместительству. Хорошо пойдут дела у тех, кто работает удаленно и у кого работа на аутсорсинге.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют ориентировать себя на работу в составе группы коллег или единомышленников. Вы очень хорошо будете улавливать общие настроения в коллективе и сможете предложить ему то, что больше всего сейчас актуально. Активизируются деловые поездки и встречи. Хорошо заниматься планированием. Первая половина дня — наиболее результативное время.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов хороший день для роста доходных статей бюджета. Особенно это относится к тем, кто работает в государственных структурах и крупном бизнесе. Ваши таланты и мастерство могут быть оценены по достоинству. Используйте этот день для приобретения полезных практических навыков с целью повышения уровня профессионального мастерства. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность.
Козерог
Сегодня для Козерогов наиболее успешным направлением деятельности может стать поиск новых рынков сбыта товаров и услуг. В первой половине дня благодаря рекламе вам удастся сделать свой бизнес более популярным и востребованным. Также это удачное время для обмена опытом и профессионального обучения. Используйте это время для личностного развития и расширения кругозора.
Водолей
Сегодня Водолеям, имеющим ненормированный рабочий день, этот день может больше подойти. Вопросы лучше решаются в гибком режиме по мере их поступления. Это хорошее время для урегулирования вопросов с финансовыми обязательствами. При необходимости вы сможете получить дополнительные финансы в виде кредитов. При наличии собственных свободных средств хорошо направлять их на досрочное погашение долгов.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут проявить свои лучшие качества переговорщика и миротворца. У вас могут появиться прекрасные шансы укрепить свои позиции в деловом партнерском сотрудничестве и в группе единомышленников. Например, вы можете найти взаимовыгодную формулу сотрудничества при ведении переговоров. Переговоры на многосторонней основе также могут быть успешными.