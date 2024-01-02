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Идем навстречу друг другу — любовный гороскоп на 3 января

2 января 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам нужно слушать слышать партнера.

Идем навстречу друг другу — любовный гороскоп на 3 января
Фото: Image by Freepik
Гороскоп расскажет о потенциальных событиях, с которыми стоит быть готовым столкнуться, и даст совет по оптимальному использованию энергии этого дня для достижения успеха и гармонии в жизни.

Овен

Сегодня Овнам лучше не пропускать день, если они хотят провести время с любимым человеком или о чем-то с ним побеседовать. Приятному общению не помешает расстояние, перемена обстоятельств или разность культур. Хорошо поддержать знакомство, начатое в путешествии. Возможно известие от далекой пассии.

Телец

Сегодня Тельцам лучше выражать свои чувства не через отчаянные романтические авантюры и хитроумные интриги, а через небольшие подарки и изысканные знаки внимания. Не стоит беспокоиться, если поведение партнера вызывало вопросы или внушало тревогу: как раз сейчас оно меняется к лучшему.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды возвращают надежду на гармонизацию личных отношений. Многие Близнецы получат от любимого человека комплимент, предложение о примирении или приятное предложение, от которого будут не в силах отказаться. Возможно, сами обстоятельства смягчат разногласия и сблизят влюбленных.

Рак

Сегодня Ракам важно не нервничать из-за пустяков и вести себя в присутствии объекта симпатий как можно ровнее. Не стоит слишком бурно выражать свои эмоции, желательно следовать этикету и не позволять себе лишнего. Не стоит и брать на себя инициативу, сейчас лучше отдать ее партнеру.

Лев

Сегодня у Львов завершается бурная полоса. На смену ей идет другая, более мягкая и психологически комфортная. Многие Львы получат комплимент или приятное предложение. Не стоит отказываться в этот день от романтического свидания, легкого флирта, переписки, от совместной прогулки или поездки.

Дева

Сегодня Девы могут рассчитывать на улучшение отношений с любимым человеком, если будут руководствоваться правилами этикета. Возможно, окажется уместным небольшой изысканный подарок или знак внимания. С новой активной инициативой в делах сердечных пока лучше повременить, но можно ее планировать.

Весы

Сегодня у Весов появляется возможность блеснуть обаянием. Они могут вести себя естественно и собирать знаки внимания в свой адрес, не прилагая усилий. В отличие от мягких, дипломатичных и чуть расслабленных Весов, их партнеры могут настраиваться на более решительный стиль действий.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов лучшее решение — шаг назад. Лишняя активность и резкая смена образа действий способны им навредить. Не слишком уместным будет бурное проявление страстей и чересчур настойчивое поведение. В общении с любимым человеком желательно быть уступчивее и следовать этикету.

Стрелец

Сегодня Стрельцам везет: звезды идут навстречу их желаниям, дают им шанс проявить свои чувства чуть гармоничнее и, если нужно, исправить допущенные в отношениях ошибки. Не стоит упускать возможность увидеться, пусть даже это нейтральная встреча на людях, на мероприятии или в общей компании.

Козерог

Сегодня Козерогам необходимо соблюдать правила этикета. Для многих Козерогов это означает контроль над своими чувствами: их придется сдерживать или скрывать. Также этот день может вынудить их чтить каноны моды или считаться с обычаями той среды, в которой вращается объект их симпатий.

Водолей

Сегодня Водолеи могут спокойно отправляться на свидание, отвечать на знаки внимания к себе и проявлять в любви мягкую встречную инициативу. Приятные моменты этого дня имеют шанс неоднократно повториться в будущем. Возможны вести от далекой пассии. Важно не выходить за рамки этикета и хорошего вкуса.

Рыбы

Сегодня Рыбам придется найти середину между холодностью и страстными порывами чувств, что не всегда легко. В то же время, им не стоит возлагать на себя всю ответственность за гармонию в паре: идти навстречу друг другу должны оба партнера. В случае ссоры инструментом примирения может стать секс.
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