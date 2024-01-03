Откладываем все важные решения – любовный гороскоп на 4 января

Наш гороскоп поможет спланировать день и принимать решения с учётом предполагаемых астрологических воздействий.
Овен
Сегодня Овнам день позволяет продлить приятное общение с любимым человеком, начатое накануне, или наверстать упущенное, если вчера встреча не состоялась. Звезды советуют не терять время: новый поворот обстоятельств может изменить образ жизни и создать препятствия к свободным романтическим встречам.
Телец
Сегодня Тельцам будет интересно сравнить нюансы собственной личной жизни с пикантными подробностями чужих любовных приключений, например, с романами коллег. В процессе такого исследования огорчительные детали начнут выглядеть менее драматично, а к некоторым из них удастся отнестись с юмором.
Близнецы
Сегодня Близнецам легко сохранять контакт с объектом своих симпатий, так как как он сам готов к встрече и диалогу. Есть надежда, что наконец будет забыт повод для раздоров. Свободным Близнецам представится прекрасный повод для флирта. Приятное знакомство может начаться с увлекательного разговора.
Рак
Сегодня Ракам предстоит оставаться в личных отношениях дипломатами и чаще идти на уступки. Не стоит перечить без повода любимому человеку, так как в данный момент он намерен быть в паре лидером и не терпит прямых возражений. Не исключено, что уже в ближайшие дни он проявит свой истинный характер.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют быть общительнее: это самый простой способ поддержать уже существующие симпатии или завязать новое знакомство романтического характера. Не исключено, что любимый человек даст знать о себе сам, отправив сообщение, сделав интересное предложение или изысканный комплимент.
Дева
Сегодня Девам не стоит резко менять свой образ действий, торопиться с новой инициативой и ставить себе в личной жизни сверхзадачи. Нейтральная дипломатичная беседа пока предпочтительнее эмоционально окрашенного диалога, а неопределенность и двойственность выгоднее радикальных шагов.
Весы
Сегодня у Весов сильными сторонами в отношениях с представителями противоположного пола остаются дипломатичность и общительность. Им не стоит пренебрегать возможностями любовной переписки: в ней можно продемонстрировать остроумие, интеллект, эрудицию и красивый слог, как часть своего обаяния.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов главной заповедью должно стать чувство меры, вкуса и стиля. К нему желательно добавить общительность – прежде всего, готовность обмениваться любезностями и поддерживать интересные разговоры. Для проявления инициативы и попытки ускорить развитие романа день не лучший.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не сделают ошибки, выбрав этот день для любовного свидания. Он располагает к гармоничному общению, позволяет свободно обмениваться мнениями и приходить к согласию в большинстве ситуаций. Многие Стрельцы получат возможность пустить в ход свое красноречие и искусство говорить комплименты.
Козерог
Сегодня у Козерогов непростой, но нужной задачей для является контроль над своими порывами, так как многие из них преждевременны. День может сопровождаться колебаниями, необходимостью сравнения или выбора. Не стоит торопить события, идти на поводу у своих страстей и проявлять инициативу.
Водолей
Сегодня Водолеи получают шанс продлить приятное общение с объектом своих симпатий. Ему не помешают расстояние, разность культурных кодов и языковый барьер. Интеллектуальная беседа сегодня может непринужденно перейти в обмен комплиментами. Будет повод продемонстрировать эрудицию или остроумие.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит переходить черту, за которой для них начинается дискомфорт. К счастью, следовать этому правилу будет не так уж трудно: сегодня почти в любой ситуации есть выбор, который можно предложить и обсудить. От необратимых шагов и однозначных решений лучше воздержаться.