Что нельзя, а что можно делать в январе 2024 года

Первый месяц нового 2024 года Дракона в китайском зодиаке и год Солнца в рамках западной астрологической символики выглядит вполне действенным.

А еще продуктивным и в некоторой степени радикальным на перемены месяцем. Но со своими короткими более реакционными периодами.

Магистральная ветвь месяца, начиная с Новолуния 11 января, планетные конфигурации благоприятствуют открытию новых проектов, организаций, регистрации союзов и сообществ по интересам. В это время есть смысл искать новые возможности, нестандартные пути в решении профессиональных проблем, жизнеобеспечения и финансов.

Январь содержит вполне активную ленту астрологических событий.

2 января – разворот Меркурия с ретроградного на прямое движение;

4 января – Марс повышает свой статус с переходом в знак Козерога (до 13 февраля);

11 января – новолуние в 21 градусе Козерога;

20-21 января – Переход Солнца (20) и второй более продолжительный заход Плутона (21) в знак Водолея;

23 января – Венера в Козероге (до 16 февраля);

25 января – Полнолуние на оси 6 градусов Льва и Водолея.

Три декады января

Первые дни Нового года окрашены разворотом Меркурия на прямое движение, что на практике наверняка скажется срывами прежних договорённостей и слабыми возможностями в сферах коммуникаций и обработки информации. Особенно напряжённым и аварийным в этом плане днём выглядит 2 января. Да и в целом первая декада января больше подходит для отдыха, чем для активных действий, и как раз праздничные рождественские дни 6-7 января выглядят наиболее сбалансированными по энергетике планет. Но Марс усиливает концентрацию на решении главных проблем уже с 4 января с переходом в знак Козерога.

Вторую декаду начинает позитивный гороскоп новолуния 11 января, включающий зелёный свет для начала новых инициатив, подходящий для разного рода активностей в деловой и творческой сферах. Это хорошее время для новых знакомств, приобретения новых друзей и начала сотрудничества. Событийно интересной и важной станет концовка второй декады, когда Солнце и Плутон будут в соединении переходить в знак Водолея – возможны яркие события на финансовых рынках, в публичном пространстве и в стане мировых лидеров.

Менее однородна по влиянию планет третья декада. После относительно спокойного начала – слишком нервным и реакционным периодом ожидаются дни Ауры полнолуния 25-27 января, которые повысят риски так называемых сословных и межнациональных конфликтов вплоть до высшего уровня. Эти же дни явно не лучшие для начала поездок и путешествий, высоки риски инцидентов на границе, таможенном контроле, в сферах миграции и дипломатии. На порядок благоприятные транзиты планет будут сопровождать концовку месяца с 28 по 31 января включительно, на которую можно планировать активную деятельность.

Более гармоничные дни, с преобладанием дружелюбных аспектов планет – 3, 5 (с 16:00), 6-7, 14 (с 15:00), 17,18 (с 12:00), 23 (до 14:00), 28-30 января.

Менее удачные дни, когда конфликты планет вредят делам – 2, 9, 13 (с полудня), 16, 18 (утро до 12:00), 19, 22, 25-27 января.