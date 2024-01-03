Ищем альтернативные пути – гороскоп на 4 января

3 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

22-23 лунные сутки. Гороскоп на сегодня советует нам больше общаться – как близкие, так и незнакомцы дадут много пищи для ума.

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Гороскоп на сегодня говорит, что некоторые личности и вовсе поменяют нашу жизнь полностью. Стоит попридержать колкости и критику – они могут подпортить отношения с дорогими и любимыми. Вымаливать прощение у них придется на коленях. В этот день важно искать альтернативные пути, а не ходить проторенными дорожками. Дело в том, что на новом пути мы можем встретить крутые шансы и возможности. Пользуемся ими. Вечер нам лучше провести в культурных местах вместе с друзьями – получим много приятных эмоций. Читайте личный гороскоп и никуда не спешите. Овен Сегодня Овнам стоит приготовиться к затяжным беседам. Увильнуть от них не получится – сейчас они слишком важны как для личной жизни, так и для карьеры. Гороскоп на сегодня для знака Овна не советует подписывать какие-либо договоры – в них масса подводных камней. Сначала узнайте о предложении все и только потом соглашайтесь – так вы точно не совершите ошибку. Телец Сегодня Тельцам нужно общаться – это расшевелит вас и поможет в карьере. Разговоры вдохновят, но действовать здесь и сейчас не желательно – перенесите эти задачи на рабочее время, после новогодних праздников. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует не переедать и быть осторожнее с алкоголем – все это ударит по вашему здоровью. Так что веселитесь, но знайте меру. Близнецы Сегодня Близнецы заряжены творить и вытворять. Так что беритесь за хобби и наслаждайтесь каждой минутой. Отлично разговаривать, знакомиться – это вдохновит вас на новые победы. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует отправиться в мини-путешествие – расшевелите себя и подарите себе и близким яркие впечатления. Позже любимые ответят вам тем же. Рак Сегодня Ракам нужно больше общаться – вам дадут отличные идеи, которые действительно поменяют жизнь к лучшему. Особенно прислушивайтесь к незнакомцам, не похожим на вас – у них многому можно научиться. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует не бояться конкурентов – у вас много сил дать им отпор. Да еще такой, что они запомнят надолго. Главное – не бояться. Лев Сегодня Львам стоит пуститься в мини-путешествие – это расшевелит вас после праздников и подарит море приятных эмоций. Больше общайтесь – будет много пищи для ума. Особенно обращайте внимание на незнакомцев, которые не похожи на вас – они могут поменять вашу жизнь в корне. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует не отказываться от приглашений – вам будет круто! Дева Сегодня Девам не стоит что-либо начинать с нуля – дела пойдут совершенно не так, как вы планировали. Вообще, лучше ничем не заниматься – отдыхайте в этот выходной, набирайтесь сил. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует не ходить протоптанными дорожками, а искать альтернативные – на них будут раскиданы крутые шансы. Воспользуйтесь возможностями, ведь следующие подвернутся вам еще нескоро. Весы Сегодня Весам не стоит залазить в свою ракушку, даже если очень хочется – это день общения. Тем более что многие новости вас очень даже порадуют. Так что разговаривайте больше и предпочтение отдавайте незнакомцам. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует выбирать не проторенные дорожки, а искать альтернативные пути – на них будут раскиданы крутые возможности. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит держать рот на замке – можете нечаянно раскрыть чужие, да и свои тоже, тайны. Так что разговаривайте меньше, даже с самыми близкими. Попридержите свои критические замечания – сейчас они могут задеть до глубины души, тем самым подпортив отношения. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует не начинать ничего с нуля – лучше подождать рабочие дни, а в праздничные – отдыхайте. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит провести этот выходной активно – загляните в культурные места, встретьтесь с близкими людьми. Все это вдохновит вас творить. Так что вечером можно засесть за свое хобби – создадите что-то прекрасное и словите дзен. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует быть осторожнее с незнакомцами – сейчас кто-то из них может навешать вам лапшу на уши. Козерог Сегодня Козероги заряжены по полной – хочется двигать горы, браться за что-то новое и сложное. Можно навести порядок дома, начать читать новую книгу, но ни в коем случае не беритесь за работу – старайтесь отдыхать в эти затяжные выходные. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует общаться больше – и близкие, и незнакомцы дадут много пищи для ума. Водолей Сегодня Водолеям можно повспоминать прошлое, можно даже покопаться в нем и вспомнить уроки былого. Общайтесь больше – в этот день вы встретите невероятных людей, которые вдохновят вас на многое. Но пока нужно поумерить пыл – действуйте после затяжных выходных. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует искать альтернативные пути – не ходите проторенными дорожками. Рыбы Сегодня Рыбам стоит несколько рас подумать, прежде чем что-то делать – так вы убережете себя от проблем. Больше общайтесь – в этот день как близкие, так и незнакомцы могут дать много пищи для ума. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует быть дипломатичнее даже с теми, кто очень сильно бесит – эти люди могут поменять ваш привычный взгляд на мир.