Не делаем того, чего от нас никто не просит — финансовый гороскоп на 5 января

Гороскоп поможет читателям понять энергетику дня, подготовиться к возможным вызовам и использовать позитивные влияния космоса для достижения целей.
Овен
Сегодня Овнам звезды не советуют отправляться в деловые поездки. Запланированная встреча может сорваться по странному стечению обстоятельств, либо пройдет совсем не так, как вы планировали. Держитесь подальше от лиц, связанных с теневой экономической деятельностью. Будьте внимательнее на дороге, не нарушайте правил дорожного движения.
Телец
Сегодня у Тельцов день может сложиться неудачно с точки зрения финансов. Может не произойти роста доходов. Более того, вам могут задержать оплату. Задача этого дня состоит не столько в получении дохода, сколько в сохранении тех материальных ресурсов, которыми вы располагаете. Например, звезды категорически против того, чтобы вы давали или брали взаймы деньги. Нестабильная финансовая ситуация требует от вас осмотрительности в расходах.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, работающих в сфере услуг, напряженно может сложиться этот день. Будьте внимательнее к пожеланиям клиентов, записывайте их, не полагайтесь на память. Некоторые клиенты могут остаться недовольны и могут пожаловаться на вас начальству. Ваш рабочий ритм может оказаться нарушен неожиданным изменением внешних обстоятельств. Скорее всего, это может быть связано с трениями в деловом партнерстве.
Рак
Сегодня у Раков могут быть осложнения в текущих делах. Оставляют желать лучшего отношения с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь не вступать в бесплодные выяснения отношений и держаться подальше от разного рода интриг. Важно строго соблюдать технику безопасности и быть осмотрительнее - возможна поломка дорогостоящей техники или инструмента. Не опаздывайте и не отлучайтесь надолго с рабочего места.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться нестабильная финансовая ситуация. Старайтесь воздерживаться от спекуляций с валютой и с закупкой оптовых партий товара, предназначенного для перепродажи. Звезды не советуют вам давать или брать деньги взаймы – вернуть их потом будет крайне проблематично. Также это не лучшее время для экспериментирования с целью что-то усовершенствовать.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется воздерживаться от переговорного процесса и оформления юридических документов. Регистрация прав собственности на недвижимое имущество может натолкнуться на непреодолимые бюрократические барьеры. Может осложниться взаимопонимание с основным деловым партнером, особенно если вы вместе с ним арендуете помещение для ведения бизнеса.
Весы
Сегодня у Весов день может сложиться напряженно в информационном плане. Вам может поступать много совершенно разноплановых сведений, разобраться в которых будет нелегко. Это может потребовать много времени, которое вы могли бы использовать в работе. В худшем случае этот день уйдет в пустые разговоры и обмен мнениями по совершенно незначительным вопросам.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться нестабильная финансовая ситуация. Для банковских служащих возрастает вероятность ошибок при проведении платежей. Бизнесменам не рекомендуется оплачивать покупки через безналичный расчет. Также пока лучше воздержаться от инвестиций в рискованные проекты. Может ощущаться нехватка оборотных средств.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, работающих в семейном бизнесе или вместе с членами семьи, этот день может быть связан с разногласиями и препятствиями. Нежелательно делегировать свои полномочия кому-либо. Иначе вы не сможете быть уверены в том, что ваши дела будут выполнены так, как следует. Также многие дела может оказаться трудно довести до конца. Строителям не рекомендуется передавать готовый объект заказчику.
Козерог
Сегодня Козерогам могут поступать сведения, по большей части негативного плана, либо не соответствующие реальной действительности. Не торопитесь делать выводы и принимать ответственные решения – в этом случае вы рискуете пойти по ложному пути и допустить ошибку. Воздерживайтесь от тайной закулисной деятельности. При работе с частными заказами берите предоплату в полном объеме.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют воздерживаться от излишней расточительности при выполнении финансовых расходов. Прежде чем тратить деньги, задайтесь вопросом: является ли эта покупка действительно необходимой, без которой вы не сможете сегодня обойтись? Неоправданные финансовые траты равносильны потерям и могут привести к нарушению баланса вашего бюджета.
Рыбы
Сегодня у Рыб может отсутствовать ясное понимание того, что и как следует делать, чтобы соответствовать требованиям начальства. Чаще советуйтесь с начальством и сверяйте свои действия с запланированными работами. Старайтесь не отставать от графика и не отвлекаться на посторонние вопросы. Старайтесь руководствоваться принципом – не делай того, о чем никто не просит.