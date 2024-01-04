Продолжаем вчерашний разговор – любовный гороскоп на 5 января

Наш гороскоп помогает узнать, какие аспекты жизни будут акцентироваться, поддерживая читателей в принятии решений и понимании энергетики дня.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют отложить любовную активность на вечер. Основная часть этого дня может создать препятствия для приятного взаимодействия с любимым человеком в виде плохого настроения или неудачных обстоятельств. Вечером будьте готовы сочетать страстность с выдержкой и самоконтролем.
Телец
Сегодня для Тельцов первая половина этого дня может пройти на фоне смутных неприятных предчувствий. Насколько они соответствуют реальности, покажет вечер. Если партнер в это время проявит инициативу, многие Тельцы великодушно пойдут ей навстречу, не подозревая, чем может закончиться такой шаг.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день может начаться с больших надежд, но развитие событий их разочарует. Возможно, им придется сделать паузу в приятном общении с любимым человеком под влиянием внешних обстоятельств. Планировать свидание на вечернее время не стоит, так как могут появиться другие дела.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют ждать вечера. Утренние и дневные часы не слишком располагают к приятным доверительным отношениям, возможны внешние преграды к общению или внутренние проблемы в паре. Вечерние часы станут счастливыми, если вы готовы полностью подчиниться требованиям партнера.
Лев
Сегодня Львам не стоит откладывать общение с любимым человеком на вечер: не исключено, что в конце дня внимание окажется полностью поглощено заботами, далекими от романтики. Но и от дневных часов не стоит ждать многого. Если вы хотите продолжить вчерашнюю беседу или флирт, лучше делать это утром.
Дева
Сегодня Девам трудно сопротивляться желанию что-то предпринять в своей личной жизни. Даже если они заняты, они найдут для нее время. Многие Девы предпочтут, чтобы их свидание было заранее тщательно организовано и прошло скрытно, их может нервировать любой намек на импровизацию.
Весы
Сегодня Весы зависимы от собственного настроения и старых привычек. Даже если все хорошо, многие из них могут вдруг почувствовать уныние или тревогу. Возможна склонность опасаться того, что уже не представляет никакой угрозы. Вечернее свидание может отнять много эмоциональной энергии.
Скорпион
Сегодня Скорпионам придется смириться с зависимостью от обстоятельств, но к вечеру они явно или тайной возьмут управление событиями в собственные руки. Сексуальные и чувственные, они будут отлично владеть своими страстями. Манера их поведения подействует на партнера магически.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обстоятельства охотнее помогают в первой половине суток. В это время многие Стрельцы все еще пребывают на волне вчерашнего настроения и приятных для них разговоров. Вечером общение с любимым человеком начнет строиться на других принципах, либо его придется прекратить.
Козерог
Сегодня Козерогам повременить со своими любовными инициативами до вечера. Попытка опередить события вряд ли закончится удачно. Планируя романтическое свидание на вечерние часы, готовьтесь к неожиданностям: сложившаяся ситуация таит немало сюрпризов и все их предусмотреть невозможно.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит откладывать общение с любимым человеком на вечер: романтическая встреча в конце дня может оказаться крайне неуместной и нежелательной, либо пройдет в психологически напряженной атмосфере. Лучший момент для легкого приятного контакта или для продолжения вчерашнего разговора – утро.
Рыбы
Сегодня Рыбы почувствуют себя увереннее к вечеру. В это время они окажутся идеалистами и реалистами одновременно. Они будут хранить верность настоящей любви и развивать отношения, имеющие шанс, но найдут в себе силы отказаться от явных любовных миражей: лучше одиночество, чем иллюзия.