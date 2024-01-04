Вновь чувствуем себя детьми – гороскоп на 5 января

Гороскоп на сегодня говорит, что и тогда они продолжатся круто и активно. Не стоит сидеть дома – выбираемся туда, где много людей: как близких, так и незнакомцев. Отлично окунуться в зимние забавы – коньки или «ватрушки» зарядят яркими эмоциями и помогут вновь почувствовать себя детьми. Вечером придется ванговать – попробовать заглянуть в будущее и наметить планы. Только пусть в них будет больше риска и экспериментов – без этого будет скучно. Читайте личный гороскоп и ждите сюрпризы от судьбы.
Овен
Сегодня Овнам не стоит навязываться – далеко не все будут в духе. Лучше разговаривайте с теми, кто открыт и расположен, а бук проходите мимо. Отличный день, чтобы взяться за что-то новое. Только будьте осторожны, двигайтесь медленно – в первое время будет непросто. Гороскоп на сегодня для знака Овна разрешает браться за работу – если вы не успели закончить дела в прошлом году, сейчас как раз можно с ними расправиться.
Телец
Сегодня Тельцам стоит держать лапки подальше от важных и серьезных дел – все пойдет далеко не по плану. Да и от легких задач стоит держаться подальше. Это тот день, когда стоит растянуться на диване и провести сутки за сериалами. И приятно, и полезно. Гороскоп на сегодня для знака Тельца говорит, что вечером судьба сделает вам подарок – скорее всего, в вашу жизнь войдет очень интересный человек.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит встать с постели пораньше и заняться тем, до чего давно не доходили руки. Отлично, если это будет то, что приносит вам удовольствие. Хобби – тоже важная часть дня: обязательно творите. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует не вязаться с разговорами – далеко не все в духе. Общайтесь лишь с теми, кто открыт и свободен, а бук проходите стороной.
Рак
Сегодня Ракам стоит держаться подальше от важных и серьезных дел – это совсем не то время, когда нужно напрягаться и кому-то что-то доказывать. Да и за легкие задачи тоже лучше не браться. Примите позу звезды на диване и наслаждайтесь выходным, а сворачивать горы лучше после каникул. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует знакомиться больше – велика вероятность встретить очень невероятного человека, он изменит вашу жизнь.
Лев
Сегодня у Львов день впечатлений, поэтому сидеть дома запрещается. Звоните друзьям и договаривайтесь с ними о встрече в каком-нибудь приятном и интересном месте. Общайтесь с незнакомцами – велик риск встретить невероятного человека. Если работа не может ждать, то гороскоп на сегодня для знака Льва советует все же не кидаться в нее с головой – беритесь только за неотложные дела.
Дева
Сегодня Девам стоит взяться за задачи, которые тянутся за вами со вчерашнего дня – сейчас точно закончите. Можно дать чему-то старт, но стоит быть осторожнее, контролировать все вокруг – в первое время все пойдет не по плану, придется импровизировать. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует все же сильно не напрягаться – поберегите свое здоровье.
Весы
Сегодня у Весов то самое время, когда стоит прислушаться к себе и своим желаниям – хватит игнорировать их. Даже если они кажутся безумными – воплотите в жизнь, у всех свои тараканы в голове. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует вечером хлопотать по дому или взяться за те задачи, которые вы то и дело перекладывали на завтра. Звезды помогут вам все закончить.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит никуда торопиться – своего вы точно не упустите. Все важное и сложное лучше запланировать на вечер – это будет отличное время для задач, особенно тех, что с первого раза не даются. Звезды помогут со всем разобраться. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует не изобретать велосипед, пользуйтесь проверенными методами.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит ничего планировать – день вас здорово удивит. Лучше импровизировать и подстраиваться под обстоятельства. Будет много эмоций и ощущений. Но дома не стоит засиживаться, проведите этот выходной активно. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует вечером быть осторожнее с незнакомцами – кто-то может воспользоваться вашей добротой.
Козерог
Сегодня у Козерогов будет непростое утро – скорее всего, вы встанете не с той ноги и придется бороться как с негативным настроением, так и с неприятностями вокруг. Но сильно себя не загружайте, иначе здоровье сдаст. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не рисковать и не экспериментировать – лучше идти проверенным путем, никуда не сворачивая.
Водолей
Сегодня Водолеям придется взяться за работу – это будет очень важно для вашей карьеры. Но не стоит бросаться в задачи с головой, лучше выполнить только то, что нельзя отложить на понедельник. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует переоценить ценности – возможно, некоторые из них уже не так важны, как раньше. Пришло время ставить новые цели.
Рыбы
Сегодня у Рыб самое важное время – утро. Стоит начать его с маленьких, но таких приятных ритуалов. Никуда не спешите, заварите себе чашечку кофе и наслаждайтесь началом дня, и тогда продолжится он тоже круто. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует в этот выходной не сидеть дома – идите туда, где много незнакомцев и ярких эмоций и ощущений.