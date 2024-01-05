Меняем свою жизнь – гороскоп на 6 января

5 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Гороскоп на сегодня приготовил для нас настоящий квест – он поможет найти новых верных друзей и подскажет, как решить все проблемы.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что опираемся не на логику, а на интуицию – сейчас она будет прокладывать верные маршруты. Новый год – возможность изменить свою жизнь: вводим новые привычки, знакомимся с людьми и не боимся начать то, что прежде слишком сильно пугало. К слову, поможет в этом обещание самому себе – память будет напоминать о нем раз за разом. Можно броситься с головой в домашние дела или даже в работу, если есть незакрытые задачи. Но главное – делать это в радость, не насиловать себя. Читайте личный гороскоп и экспериментируйте осторожнее. Овен Сегодня Овнам нужно быть активнее – удача не придет просто так, ее придется приманить действиями. Внутренний голос подскажет, куда направляться и что именно говорить, так что слушайте его предельно внимательно. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует доводить до логического конца все те дела, которые тянутся за вами из прошлого – пришло время начать новую жизнь. Телец Сегодня Тельцам стоит смотреть в будущее – уже совсем скоро ваша жизнь будет бесповоротно меняться и сейчас вы можете увидеть, в каком направлении все движется. Очень важно укреплять отношения с коллегами и партнерами – в будущем это даст свои плоды. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует провести вечер в компании друзей – их поддержка просто необходима. Близнецы Сегодня Близнецам стоит работать на перспективу. Да-да, несмотря на то что это очередной выходной, нужно взяться за дела. Но не отдавайте им весь день – парочки часов точно хватит. Только гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует делать все на совесть – вкладывайте в задачи душу. Пригодится поддержка друзей – они скажут правильные слова в самый нужный момент. Рак Сегодня Ракам стоит слушать внутренний голос внимательно – он подскажет, что именно ждет вас впереди и как стоит достигать желаемого. Также вы поймете, кто тянет вас на дно – разрывайте отношения с этими людьми, вам не по пути. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует вечер провести с лучшими друзьями – они скажут верные слова в самый нужный момент. Лев Сегодня Львам будет непросто: эмоции будут мешать во всем – совладать с ними будет не так-то просто. Но все же это возможно – помните, что уже завтра все обстоятельства поменяются и проблемы не будут казаться такими серьезными. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует искать помощников – сейчас у вас дел по горло и в одиночку вы вряд ли с ними быстро справитесь. Дева Сегодня Девам стоит опираться не на факты, а на внутренний голос – он будет вести вас в правильном направлении. Отличный день для хобби – потратьте на него больше времени, зарядитесь приятными эмоциями и сохраните их. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует играть по своим правилам – гните свою линию, высказывайте мнение, но не давите им, чтобы не подпортить отношения. Весы Сегодня Весам советуют окунуться с головой в дела – можно хлопотать по дому, заниматься хобби и даже поработать, если остались незакрытые задачи. Но главное – делать это в свое удовольствие и сильно не нагружать себя. А еще гороскоп на сегодня для знака Весов рекомендует дать отпор навалившимся проблемам – не стоит откладывать их решение на рабочие дни. Скорпион Сегодня Скорпионы молниеносно расправляются с задачами, так что можно взяться даже за что-то серьезное и сложное. Только одно правило – не перенапрягайтесь, решайте дела в свое удовольствие. А вот браться за что-то новое стоит осторожнее – проблем будет ну очень много. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует прислушиваться к внутреннему голосу – он подскажет, с какими людьми вам не по пути. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит держать в себе все чувства, мысли и планы – раскрывать их опасно даже самым близким. Поделиться всем можно через недельку, а пока – молчите как рыба. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует никуда не торопиться: помните, что это затяжные выходные, когда вы можете расслабиться и позволить себе чуточку больше, чем обычно. Козерог Сегодня Козерогам придется приложить все свои силы, чтобы побороть проблемы, которые накопились в их жизни. Вы не успели завершить все в прошлом году, и пришло время дать отпор и начать, наконец, новую жизнь. Гороскоп на сегодня для знака Козерога не советует начинать что-то с нуля – сейчас у вас не будет достаточно сил и помощников осуществить задуманное. Водолей Сегодня на Водолеев накинутся проблемы – дать им отпор вы сможете, но потратите слишком много сил. Так что вечер – то самое время, когда нужно расслабляться и перезаряжать батарейки. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует менять свою жизнь постепенно, вводя новые привычки, знакомясь с людьми и открываясь всему новому и интересному, тому, чего вы прежде боялись. Рыбы Сегодня Рыбам самое то менять свою жизнь к лучшему, но делать это стоит постепенно: меняйте привычки, заводите новые знакомства, открывайтесь тому, что прежде было страшно. Поверьте, новая жизнь принесет новые крутые ощущения и возможности. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует искать помощника, если будет сложно – близкие и друзья поддержат.