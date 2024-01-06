Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаМоя картина дняСтатьи2024Имена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный Меркурий
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаУсловия использованияПолитика конфиденциальностиО проектеПомощь18+
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерология2024 годЧихалкаПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ВсеОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы

Не даем и не берем в долг — финансовый гороскоп на 7 января

6 января 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня стоит быть осторожнее с деньгами.

Не даем и не берем в долг — финансовый гороскоп на 7 января
Фото: Image by stockking on Freepik

Наш гороскоп дает советы и указания, помогая принимать осознанные решения и лучше понимать энергетику предстоящего дня.

Овен

Сегодня Овны могут проявить повышенное стремление к свободе действий и независимому поведению. Но сейчас звезды советуют вам умерить свои амбиции, поскольку ваши действия могут не получить должной поддержки и понимания у начальства. Кроме того, ваши поступки могут не понравиться влиятельным людям. В результате вы рискуете сами навредить своей карьере.

Телец

Сегодня Тельцы могут быть склонны к поспешным и опрометчивым решениям, поэтому звезды советуют не предпринимать кардинальных действий. Весьма напряженно может сложиться этот день для тех, кто имеет отношение к туристической деятельности и деловым связям с другими странами и регионами. Не исключены проверки со стороны фискальных органов.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды не советуют строить планы на длительную перспективу. Следует быть готовыми к любым неожиданностям. Форс-мажорные обстоятельства могут спутать вам все карты. Особое беспокойство доставит совместный капитал и инвестиции в коллективные проекты. Рискованные финансовые операции, тем более спекуляции, могут принести убытки.

Рак

Сегодня у Раков, имеющих свой бизнес, может сложиться непростой день. Отношения с деловыми партнерами могут переживать не лучшие времена, договорные обязательства могут оказаться непрочными. Не рекомендуется вести переговоры и особенно подписывать документы о сотрудничестве. Может усилиться конкурентная борьба. Сложное время для работы в сфере услуг.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют набраться терпения при работе в трудовом коллективе. Отлаженный рабочий ритм сегодня может быть нарушен. Усиливается вероятность технических сбоев или поломки инструментов. Также вам могут поручить выполнение работы, для которой вашей квалификации может оказаться недостаточно. Если есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение простой работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Дева

Сегодня Девы могут почувствовать в себе усиление духа предпринимательского авантюризма и азарта. Вам будет казаться, что путем финансовых операций вы сможете без труда заработать крупные суммы денег. Однако звезды предостерегают вас от подобных действий. Бизнесменам не рекомендуется делать оптовые закупки товара с целью перепродажи.

Весы

Сегодня у Весов, чей бизнес плотно связан с деловым партнерством, могут усилиться разногласия с основным партнером. Возможны споры по поводу того, как и куда расходуется бюджет. Нежелательно заниматься поиском помещения для аренды и подписывать договоры. Не торопитесь заниматься подготовкой отчетов. Строители и коммунальщики могут оказаться в простое из-за несвоевременного снабжения строительными материалами и техникой.

Скорпион

Сегодня Скорпионам, которые по роду своих профессиональных обязанностей вынуждены заниматься оформлением и визированием деловых бумаг в официальных инстанциях, возможно, придется столкнуться с бюрократическими препонами и проволочками. Информационный фон дня может принести вам много ложной информации, поэтому вам может быть трудно избежать ошибок.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться неблагоприятный день для любых начинаний. Несмотря на большие трудозатраты, позитивного результата добиться будет крайне сложно. В какой-то момент у вас может сложиться впечатление, что ваши усилия напрасны. Сегодня нежелательно тратить деньги на капиталовложения, приобретение техники, товаров на оптовых складах. Задача дня состоит в том, чтобы сохранить деньги от растраты.

Козерог

Сегодня у Козерогов один из тех редких дней, когда любая личная инициатива может привести к прямо противоположному результату. Инициатива может оказаться наказуема. Вместе с тем, вам может быть нелегко удержать себя на месте и захочется развернуть бурную деятельность. Однако ваше поведение может оказаться излишне поспешным и опрометчивым.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют быть более разборчивыми при установлении деловых контактов. Новые деловые знакомства, на которые вы возлагаете особые надежды, лучше отложить. В противном случае встреча пройдет не так, как бы вам хотелось, а заключенные договоренности вскоре могут оказаться нарушены. Поиск дополнительной подработки может пройти безрезультатно.

Рыбы

Сегодня Рыбам, возможно, станет труднее находить взаимопонимание с единомышленниками. Не рекомендуется участвовать в собраниях, совещаниях, конференциях и симпозиумах. Воздерживайтесь от инвестиций в акционерные общества и кооперативы – потраченные сегодня деньги могут не оправдать ваших ожиданий. Также не торопитесь составлять бизнес-план.
Рамблер: последние новостиПразднуем пышно – гороскоп на 7 январяФинансовый гороскоп на 7 января 2024 года — Рамблер/гороскопыЛюбовный гороскоп на 7 января 2024 года для каждого знака
Гороскопы
Растворяемся в человеке – любовный гороскоп на 7 января
Растворяемся в человеке – любовный гороскоп на 7 января
Гороскопы
Празднуем пышно – гороскоп на 7 января
Празднуем пышно – гороскоп на 7 января
Гороскопы
Меняем свою жизнь – гороскоп на 6 января
Меняем свою жизнь – гороскоп на 6 января
Гороскопы
Контролируем импульсы – любовный гороскоп на 6 января
Контролируем импульсы – любовный гороскоп на 6 января
Гороскопы
Сорим деньгами — финансовый гороскоп на 6 января
Сорим деньгами — финансовый гороскоп на 6 января
Зодиак
Какие знаки будут под защитой высших сил в январе
Какие знаки будут под защитой высших сил в январе
Гороскопы
Продолжаем вчерашний разговор – любовный гороскоп на 5 января
Продолжаем вчерашний разговор – любовный гороскоп на 5 января
Гороскопы
Не делаем того, чего от нас никто не просит — финансовый гороскоп на 5 января
Не делаем того, чего от нас никто не просит — финансовый гороскоп на 5 января
Гороскопы
Вновь чувствуем себя детьми – гороскоп на 5 января
Вновь чувствуем себя детьми – гороскоп на 5 января
[object Object][object Object]