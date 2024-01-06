Не даем и не берем в долг — финансовый гороскоп на 7 января

Наш гороскоп дает советы и указания, помогая принимать осознанные решения и лучше понимать энергетику предстоящего дня.

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