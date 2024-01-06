Не даем и не берем в долг — финансовый гороскоп на 7 января

Наш гороскоп дает советы и указания, помогая принимать осознанные решения и лучше понимать энергетику предстоящего дня.
Овен
Сегодня Овны могут проявить повышенное стремление к свободе действий и независимому поведению. Но сейчас звезды советуют вам умерить свои амбиции, поскольку ваши действия могут не получить должной поддержки и понимания у начальства. Кроме того, ваши поступки могут не понравиться влиятельным людям. В результате вы рискуете сами навредить своей карьере.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть склонны к поспешным и опрометчивым решениям, поэтому звезды советуют не предпринимать кардинальных действий. Весьма напряженно может сложиться этот день для тех, кто имеет отношение к туристической деятельности и деловым связям с другими странами и регионами. Не исключены проверки со стороны фискальных органов.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды не советуют строить планы на длительную перспективу. Следует быть готовыми к любым неожиданностям. Форс-мажорные обстоятельства могут спутать вам все карты. Особое беспокойство доставит совместный капитал и инвестиции в коллективные проекты. Рискованные финансовые операции, тем более спекуляции, могут принести убытки.
Рак
Сегодня у Раков, имеющих свой бизнес, может сложиться непростой день. Отношения с деловыми партнерами могут переживать не лучшие времена, договорные обязательства могут оказаться непрочными. Не рекомендуется вести переговоры и особенно подписывать документы о сотрудничестве. Может усилиться конкурентная борьба. Сложное время для работы в сфере услуг.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют набраться терпения при работе в трудовом коллективе. Отлаженный рабочий ритм сегодня может быть нарушен. Усиливается вероятность технических сбоев или поломки инструментов. Также вам могут поручить выполнение работы, для которой вашей квалификации может оказаться недостаточно. Если есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение простой работе, в которой у вас имеется большой опыт.
Дева
Сегодня Девы могут почувствовать в себе усиление духа предпринимательского авантюризма и азарта. Вам будет казаться, что путем финансовых операций вы сможете без труда заработать крупные суммы денег. Однако звезды предостерегают вас от подобных действий. Бизнесменам не рекомендуется делать оптовые закупки товара с целью перепродажи.
Весы
Сегодня у Весов, чей бизнес плотно связан с деловым партнерством, могут усилиться разногласия с основным партнером. Возможны споры по поводу того, как и куда расходуется бюджет. Нежелательно заниматься поиском помещения для аренды и подписывать договоры. Не торопитесь заниматься подготовкой отчетов. Строители и коммунальщики могут оказаться в простое из-за несвоевременного снабжения строительными материалами и техникой.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, которые по роду своих профессиональных обязанностей вынуждены заниматься оформлением и визированием деловых бумаг в официальных инстанциях, возможно, придется столкнуться с бюрократическими препонами и проволочками. Информационный фон дня может принести вам много ложной информации, поэтому вам может быть трудно избежать ошибок.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться неблагоприятный день для любых начинаний. Несмотря на большие трудозатраты, позитивного результата добиться будет крайне сложно. В какой-то момент у вас может сложиться впечатление, что ваши усилия напрасны. Сегодня нежелательно тратить деньги на капиталовложения, приобретение техники, товаров на оптовых складах. Задача дня состоит в том, чтобы сохранить деньги от растраты.
Козерог
Сегодня у Козерогов один из тех редких дней, когда любая личная инициатива может привести к прямо противоположному результату. Инициатива может оказаться наказуема. Вместе с тем, вам может быть нелегко удержать себя на месте и захочется развернуть бурную деятельность. Однако ваше поведение может оказаться излишне поспешным и опрометчивым.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют быть более разборчивыми при установлении деловых контактов. Новые деловые знакомства, на которые вы возлагаете особые надежды, лучше отложить. В противном случае встреча пройдет не так, как бы вам хотелось, а заключенные договоренности вскоре могут оказаться нарушены. Поиск дополнительной подработки может пройти безрезультатно.
Рыбы
Сегодня Рыбам, возможно, станет труднее находить взаимопонимание с единомышленниками. Не рекомендуется участвовать в собраниях, совещаниях, конференциях и симпозиумах. Воздерживайтесь от инвестиций в акционерные общества и кооперативы – потраченные сегодня деньги могут не оправдать ваших ожиданий. Также не торопитесь составлять бизнес-план.