Празднуем пышно – гороскоп на 7 января

6 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Гороскоп на сегодня советует нам поздравлять своих любимых с Рождеством и праздновать пышно, ярко и весело, чтобы запомнить на весь год.

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Гороскоп на сегодня говорит, что можно поностальгировать, вспомнить былое за семейным ужином – это будет и приятно, и грустно, но настроение точно не испортит. Прислушиваемся к своим ощущениям – они помогут не совершить ошибок. Особенно в сложных ситуациях стоит руководствоваться интуицией, а не голыми фактами. Захочется погадать – узнать имя суженого и просто провести приятно время с друзьями. В любом случае не относимся к этому серьезно, пусть это будет своеобразной игрой. Читайте личный гороскоп и расслабьтесь по полной. Овен Сегодня Овнам стоит держать рот на замке – можно разболтать чужие или свои тайны не тем людям. Вселенная расставила на нашем пути ловушки, и чтобы в них не угодить, стоит двигаться медленно и осторожно. Внутренний голос поможет выбирать верные варианты и правильные слова. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует держаться подальше от любимых – высок риск разругаться. Телец Сегодня Тельцам стоит быть осторожнее со своими желаниями – они могут исполниться совсем не так, как вы хотели. Так что не стоит бежать навстречу своим мечтам – лучше и вовсе замедлить ход. Обстоятельства будут против ваших планов, поэтому вам придется подстраиваться под ситуации. Гороскоп на сегодня для знака Тельца не советует начинать что-то – дела забуксуют в первую же минуту. Близнецы Сегодня Близнецам стоит держаться подальше от всего нового – это ничем хорошим для вас не закончится. Лучше браться за дела, которые вы можете расколоть как орешки. Не стоит гоняться за призраками прошлого – живите настоящим. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует лишний раз не отвлекаться от дел, иначе совершите серьезные ошибки – исправить их не получится. Рак Сегодня Ракам стоит быть осторожнее со своими желаниями – они могут исполниться совсем не так, как вы хотели. Так что откажитесь от них хотя бы на день. Сейчас вас может закрутить водоворот приключений, но они принесут вам не только позитивные эмоции – негатива тоже будет достаточно. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует не доверять незнакомцем – они захотят воспользоваться вами. Лев Сегодня Львам стоит держаться подальше от сложных дел – вы не сможете закончить их так, как планировали. Можно легко и просто совершить роковую ошибку, так что стоит двигаться вперед осторожно, замечая важные детали. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует не доверять незнакомцам – они могут развести вас на деньги. Лучше прислушивайтесь к близким – они будут вашей поддержкой. Дева Сегодня от Дев отвернется удача, и это отпечатается как на личной жизни, так и на карьере. Постарайтесь в этот день меньше разговаривать и чаще слушать – так отношения будут только крепнуть. Поддавшись искушениям, можно наломать дров, так что следите за собой. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует фантазировать даже в работе – вы покажите, на что способны. Весы Сегодня Весам нужно реагировать на проблемы молниеносно. Только стоит быть осторожнее – маленькую ошибку вы можете принять за серьезную оплошность и накрутить себя до нервного срыва. Поверьте, уже завтра многие проблемы не будут казаться такими масштабными. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует помнить и о своих делах, помогая тем, кто рядом. Скорпион Сегодня Скорпионам можно выдохнуть и расслабиться. Обязательно спите подольше, встретьтесь с друзьями, пробегитесь по магазинам – все это поможет вам чувствовать себя лучше. А если вы работаете в этот выходной, берите паузы чаще, общайтесь с коллегами и не нагружайте себя миллионом дел. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует смотреть на проблемы под другим углом, искать альтернативные варианты. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит превращать мечты в реальность. Ищите возможности, подключайте близких и обязательно настаивайте на своем. Звезды говорят, что у вас все получится. А вот для работы это не очень удачный день. Зато отличный, чтобы отдохнуть. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует убраться в доме, купить что-то для интерьера или провести косметический ремонт – ваше гнездышко станет уютнее. Козерог Сегодня Козерогам вредно закатывать скандалы и продумывать целую революцию. Лучше не протестовать против перемен и новых правил в жизни. Подстраивайтесь под обстоятельства – так вы точно выиграете. Также не стоит серьезно стрессовать, иначе начнет сдавать здоровье. Гороскоп на сегодня для знака Козерога говорит, что, возможно, выходной перерастет в рабочий день, но это обязательно перезагрузит вашу карьеру. Водолей Сегодня Водолеям стоит акцентируем внимание только на тех делах, которые невозможно отложить. На детали в этот день лучше не обращать внимание – они могут сожрать слишком много вашего ценного времени. Обязательно просите о помощи близких – они помогут вам разгрузить день. Не волнуйтесь за качество – они сделают все в лучшем виде. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует провести вечер в спортзале, чтобы разгрузить голову и чувствовать себя лучше. Рыбы Сегодня у Рыб непростой день: разговоры испортят ваше настроение – могут попасться негативные собеседники. Да и ваши мысли и слова могут истолковать неправильно. Поэтому разговаривайте меньше и чаще находитесь наедине с самим собой. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует в этот выходной забросить уборку или какие-то дела и отдохнуть. Эти дни были слишком сложными для вас, и сейчас есть шанс хорошенько расслабиться.