Будет много фейков – гороскоп на 9 января

8 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

27-28 лунные сутки. Гороскоп на сегодня советует нам врываться в работу – за время каникул, которые кончились ну очень быстро, мы успели отдохнуть и перезарядить батарейки.

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Гороскоп на сегодня говорит, так что сейчас трудиться мы будем отчаянно. Будет много фейков, поэтому стоит проверять информацию на факты. А еще велик риск совершить ошибку в незнакомом деле, осторожничаем. Не стоит слушать внутренний голос – сейчас он будет работать через раз, и может подпортить нам и планы, и настроение. Руководствуемся железной логикой. Не торопимся ставить свою подпись и внимательнее читаем документы – это очень важно. Читайте личный гороскоп и не раскрывайте свои тайны. Овен Сегодня Овнам стоит больше творить – особенно креатив поможет на работе. Результаты будут выше всяких похвал, и это поднимет вашу самооценку. Сейчас вы смотрите в будущее с надеждой – сохраните этот оптимизм, от него зависит многое. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует больше говорить о своих чувствах второй половинке – ей не хватает вашего внимания. Телец Сегодня Тельцы рискуют разругаться в пух и прах со своими близкими – ваше мнение будет кардинально отличаться от их идей. Так что высказывайтесь мягче и старайтесь находить компромисс. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует быть дружелюбнее со всеми – к вам потянутся интересные люди, которые в будущем станут хорошими друзьями или даже любимым человеком. Близнецы Сегодня Близнецы будут пожинать плоды своих прошлых, и не совсем правильных, решений. Исправить ошибки уже не получится, а вот не совершить новых – вполне даже можно. Лень может поглотить, и чтобы этого не произошло, будьте активнее. Спорт вам в помощь. Гороскоп на сегодня для знака зодиака Близнецов советует несмотря ни на что, настраиваться позитивно – тогда все получится. Рак Сегодня Ракам стоит обходить за километр торговые центры и бутики – захочется купить все и сразу. Вы можете потратить слишком много денег и позже придется занимать. А отдавать – всегда неприятный момент. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует не слушать чужие советы – они только испортят все положение вещей. Обязательно оценивайте свои силы реально, не прыгайте выше головы. Лев Сегодня у Львов будут выпячиваться негативные стороны характера. Так что есть смысл общаться меньше – так вы не разругаетесь в пух и прах с собеседниками, не отпугнете от себя важных людей. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует наслаждаться каждой минутой этого дня. И обязательно позволяйте себе большее – третий кусок торта или бокал вина лишними не будут. Дева Сегодня Девы будут яростно спорить, разговаривать на повышенных тонах, высказывая свое мнение. Кто-то может уколоть вас в самое больное место. И чтобы это не вылилось в очередной конфликт, общайтесь меньше, понимайте, что чужое мнение тоже важно. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует решать денежные вопросы – блестящие идеи придут к вам в голову незамедлительно. Весы Сегодня у Весов отличный день – приятностей будет выше крыши. Так что наслаждайтесь каждой секундой жизни. Все будет идти по плану, что обязательно поднимет вашу самооценку. Подпитывайтесь позитивом от друзей и домашних – это особенно поможет в карьере. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует браться за важные и сложные дела – сейчас вы сможете сдвинуть их с мертвой точки. Скорпион Сегодня у Скорпионов будут проблемы, но они не такие зубастые, как кажется на первый взгляд. В них можно рассмотреть даже интересные возможности. Конечно, придется приложить немало сил, но вы с ними справитесь. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует общаться на важные темы – не бойтесь высказать все, что лежит у вас на душе. Вас поймут и поддержат. Стрелец Сегодня Стрельцам будет везти во всем – начиная от легких задач, заканчивая знакомствами. Не теряйте время зря – беритесь за то, что сложно сдвинуть с мертвой точки. В любви стоит быть активнее. Заботьтесь о второй половинке, порадуйте ее чем-нибудь – вам и самим будет приятно это делать. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует не делегировать – за все беритесь сами. Козерог Сегодня Козерогам стоит наслаждаться каждой минутой – сейчас вероятны интересные встречи и миллион приятных моментов. Подходите к сложностям творчески – все дела завершите на ура. Активность принесет не только позитивные эмоции, но и повлияет на вашу карьеру. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не торопиться с решениями – уже вечером вам может показаться, что ответ был не самым выгодным. Водолей Сегодня Водолеи смогут победить в любом споре. Так что смело высказывайте свое мнение и подкрепляйте его фактами. Пришло время наслаждаться каждой минутой своей жизни. Тем более что в этот день вам круто везет. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует встретиться с друзьями, позвонить близким – сейчас вам необходимо почувствовать их любовь. Рыбы Сегодня Рыбам стоит творить – муза поможет вам в этом. Возможно, вы поймете, как монетизировать хобби. Даже небольшая сумма будет вас радовать и вдохновлять идти вперед. Заводите разговоры со всеми вокруг – интересные новости помогут посмотреть на многое под другим углом. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует не тратить лишний раз деньги. Вам нужна финансовая подушка безопасности.