Общаемся с коллегами больше — финансовый гороскоп на 10 января

Наш гороскоп направлен на помощь читателям в понимании потенциальных тенденций дня и помогает принимать более осознанные решения.
Овен
Сегодня Овнам, возможно, удастся добиться успехов в работе благодаря хорошим отношениям и взаимовыручке с коллегами по трудовому коллективу. Если прежде с кем-то из коллег у вас были недоразумения, то сейчас можно легко примириться. Ваша конструктивная работа может быть замечена и поддержана вышестоящим руководством. Вы сможете действовать очень практично.
Телец
Сегодня для Тельцов, имеющих профессии, связанные со свободным графиком работы, успешно может сложиться этот день. Работники рекламных агентств и туристических бюро, а также устроители выставок и презентаций могут получить выгодные заказы. Можно обменивать валюту и переводить деньги в иностранные банки. Используйте этот день для приобретения полезных профессиональных знаний.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сложиться хороший день для урегулирования вопросов связанных с финансовыми обязательствами. Можно заниматься оплатой счетов, открывать депозитные вклады и платить налоги. Если у вас есть крупные долги, то можете попытаться договориться с кредиторами о рассрочке по платежам. При необходимости банк может одобрить вам запрос на получение ипотечного кредита.
Рак
Сегодня у Раков сильной стороной может стать умение извлекать финансовую выгоду из деловых связей и контактов. Прислушивайтесь к той информации, которая будет поступать к вам от знакомых, родственников и средств массовой информации. Даже в случайной информации вы можете обнаружить подсказки для решения важных вопросов. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей.
Лев
Сегодня Львы могут добиться хороших результатов в работе, если проявят свойственную им смекалку и трудолюбие. Можно с полным основанием полагать, что могут вырасти ваши доходы и вообще, вы почувствуете, что вам стало везти в деньгах. Старайтесь правильно распределить рабочее время и не отвлекайтесь на посторонние контакты в телефоне.
Дева
Сегодня Девы могут почувствовать эмоциональный подъем, который, однако, не помешает вам справляться с делами. Благодаря возросшей энергии и личному обаянию вы сумеете найти решение многим вопросам. В вашей предприимчивой позиции – залог успеха всего дня. Отдавайте предпочтение творческой деятельности. Можно экспериментировать и пытаться усовершенствовать что-либо в своей работе.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется воздерживаться от любых инициатив в работе и стараться держаться в тени. Стремление заявить о себе и своих амбициях может привести к прямо противоположному результату, с последующей потерей деловой репутации. Успешно поработают фермеры, строители, работники гостиниц и ресторанов. Также вы сможете получить дополнительный доход от частной подработки.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют держаться ближе к коллективу единомышленников, чтобы успешно проявить себя в этот день. Особенно это касается творческой и научно-исследовательской работы, проектно-конструкторских разработок. Не отказывайтесь от общественной работы, даже если за неё будут мало платить. Те деловые связи, которые вы сможете сегодня наработать, ценятся гораздо выше любых денег.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, которые ориентированы на карьерный рост и конкретную практическую работу, хорошо может сложиться этот день. Звезды советуют вам ничего не менять в сложившемся стиле работы. Работа по привычным лекалам может оказаться намного продуктивнее всевозможных новшеств. Сохраняйте последовательность в поступках и продолжайте несмотря ни на что продвигаться к своим стратегическим целям.
Козерог
Сегодня Козерогам, возможно, будет выгоднее поступать по собственному разумению, а не следовать указаниям вышестоящего начальства. Гораздо сложнее придется тем, кто лишен самостоятельности в поступках и вынужден действовать по указке руководства. Старайтесь смотреть вперед и мыслить более масштабно. Ориентация на дальние связи с партнерами из других регионов или из-за границы может принести вам удачу.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться благоприятное время для получения дополнительных доходов от временной подработки на полставки или по совместительству. Это удачный день для тех, кто работает в гостиницах, медицинских учреждениях, базах отдыха и санаториях. Также вы сможете уменьшить свою зависимость от долгов.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться благоприятный день для развития делового партнерства. Многие из вас смогут убедиться, что у них есть надежные помощники и партнеры. Деловые отношения дополняются дружеским расположением - это увеличивает эффективность ваших усилий и помогает реализовать планы. Хорошее время для ведения переговоров, в том числе на многосторонней основе.