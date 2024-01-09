Тарабаним в закрытые двери – гороскоп на 10 января

9 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

28-29 лунные сутки. Гороскоп на сегодня советует нам быть целеустремленнее – не просто стучать, а тарабанить в закрытые двери, и они точно перед нами откроются.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что но в то же время не стоит давить на кого-либо – общаемся без манипуляций. Опыт будет работать на нас – даже самые непростые задачи мы будем щелкать как орешки. Это заметят и коллеги, и босс. Кстати, работать в этот день лучше в команде – так результаты будут очень крутыми. Стоит выглянуть из нашей зоны комфорта – это поможет нам посмотреть на многие вещи под совершенно другим углом, и, возможно, поменять свое отношение. Читайте личный гороскоп и взбирайтесь по карьерной лестнице. Овен Сегодня Овнам не стоит тратить время на лень и разговоры – больше работайте, закрывайте задачи. Дело в том, что в этот день вы можете здорово продвинуться по карьерной лестнице – не упускайте этот шанс. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует показать себя перед боссом с самых лучших сторон – ваши умения его точно удивят, это вклад в будущее. Телец Сегодня у Тельцов прокрастинация под запретом – нужно больше работать, закрывать задачи и впечатлять босса. Наверняка, с кем-то придется конкурировать, и победителем обязательно будете вы, если приложите все свои усилия. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует не упускать возможности – сейчас у вас будет не один шанс поменять жизнь и приманить отличные шансы. Близнецы Сегодня у Близнецов на пути будет немало препятствий, и чтобы преодолеть их, придется сильно постараться – напрячь каждую мышцу на своем теле. Сейчас можно здорово продвинуться по карьерной лестнице, если показать боссу настоящий класс. Так что гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует не упустить этот шанс. Рекламируйте себя, не стесняйтесь. Рак Сегодня Ракам стоит чаще заводить деловые разговоры – приманите к себе коллег и партнеров, укрепляйте свои отношения, и позже эти люди вам здорово помогут. Но не манипулируйте ими, иначе результат будет полностью противоположным. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует протянуть руку помощи конкурентам – они могут стать вашими союзниками в будущем. Лев Сегодня у Львов самое важное – работа. Беритесь за непростые задачи, не бойтесь преград – у вас все получится. Плюс вы обязательно впечатлите босса, а это всегда к лучшему. Восстанавливайте свой режим – за время праздничных выходных было не так-то просто его удержать. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует искать помощников – сейчас у вас столько дел, что в одиночку не справиться. Дева Сегодня Девам не стоит сидеть на месте – пусть этот день будет суперактивным. Беритесь за непростые задачи и ищите помощников – здорово продвинетесь по карьерной лестнице. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует рассчитывать на госпожу удачу – сейчас она будет ходить вместе с вами. А вот долго общаться не стоит – вы можете упустить отличное время. Весы Сегодня Весам придется потратить немало времени на семью – поговорите с близкими начистоту и обязательно обсудите планы на будущее. Возможно, они не сходятся, отчего могут довести до конфликта. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует вечером заняться спортом – сходите в фитнес-клуб или выйдите на пробежку, ведь вашему организму нужна активность. Скорпион Сегодня Скорпионам будет круто везти, но не везде – где-то придется справляться своими силами. Не стоит считать ворон в этот удачный день – беритесь за те задачи, которые не давались прежде, знакомьтесь, и все будет круто. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует задуматься о здоровье – запишитесь в спортзал, перейдите на правильное питание, и вы почувствуете себя обновленным. Стрелец Сегодня Стрельцам придется выглянуть из зоны комфорта, чтобы расправиться с некоторыми делами. Но это отличный опыт – взгляды на какие-то вещи могут здорово измениться. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца советует обязательно вынуть из долгого ящика задачи и расправиться с ними, наконец. Они лежат там уже слишком долго и больше не могут ждать. Козерог Сегодня Козерогам нужно не просто стучаться, а долбить в двери, и они перед вами точно откроются. Так что не теряйте времени зря. Вообще, напористость в этот день будет творить настоящие чудеса, поэтому будьте целеустремленнее. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует браться за неподъемные дела – именно сейчас они могут вам поддаться, поэтому не бойтесь их. Водолей Сегодня Водолеям стоит держать свои секретики при себе, даже если ну очень хочется поделиться – собеседники вряд ли будут держать их в тайне. Ваш опыт будет работать на вас – самые сложные задачи вы будете щелкать как орешки. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует строить планы на будущее, но только не обсуждать их – они еще не доведены до ума. Рыбы Сегодня Рыбы могут притянуть к себе удачу с помощью светских мероприятий – обязательно общайтесь на них, рекламируйте свои таланты. Вас заметят и, возможно, даже сделают хорошее предложение. Не отказывайтесь. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует работать в команде – только вместе с коллегами и близкими вы сможете добиться крутых результатов.