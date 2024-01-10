Не нарушаем правила — финансовый гороскоп на 11 января

Наш гороскоп помогает оценить энергию дня и дает советы по тому, как использовать ее наилучшим образом.
Овен
Сегодня Овнам может запомниться внезапным изменением обстоятельств, из-за чего ваша работа может пойти не по плану. Настройтесь на то, что сегодня чаще, чем когда-либо, могут возникать непредвиденные осложнения в делах. Прежде всего, вы можете столкнуться с техническими сбоями, поломками. Наиболее напряженное время приходится на раннее утро.
Телец
Сегодня для Тельцов внешние обстоятельства могут складываться весьма напряженно. Бизнесмены, занимающие руководящие должности, могут столкнуться с усилением конкурентной борьбы. Попытка договориться об общих правилах игры на рынке услуг ни к чему не приведет. Также могут быть нарушены договоренности с деловыми партнерами.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуется не допускать нарушений в дисциплине труда. Опоздание на работу или долгое отсутствие на рабочем месте может привести к выговору или иным штрафным санкциям. При выполнении своих повседневных обязанностей по работе вам, возможно, придется столкнуться с рядом трудностей. Могут быть технические сбои и могут осложниться отношения с некоторыми коллегами.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не торопиться с принятием решений относительно финансовых инвестиций. Если вы будете колебаться, вкладывать деньги или нет в тот или иной проект, то значит сегодня лучше воздержаться. Не рекомендуется обменивать валюту и открывать депозитные счета в банке. Отдавайте предпочтение традиционной работе и воздержитесь от попыток что-либо усовершенствовать.
Лев
Сегодня Львам, возможно, придется побеспокоиться о сохранности своего недвижимого имущества. Вести строительные, отделочные и ремонтные работы сейчас крайне рискованно, поскольку вы можете повредить дорогостоящий материал или инструмент. Также, в ходе выполнения тех или иных работ, может быть нанесен ущерб помещениям. Если вы арендуете помещение, то вероятен ущерб арендуемому имуществу.
Дева
Сегодня для Дев, чья работа связана с частыми поездками и деловыми бумагами, день может сложиться неблагоприятно. Возможно, вы будете вынуждены в течение этого дня преодолевать множество мелких препятствий, теряя на это свои силы, ресурсы и время. Взаимопонимания с коллегами будет трудно достигнуть. Не позволяйте никому отвлекать вас от работы.
Весы
Сегодня у Весов наиболее остро может стоять тема финансовых ресурсов, точнее их нехватки. Это лучше всего почувствуют бизнесмены, которым для поддержания дел на должном уровне, требуется иметь в своем распоряжении некоторую сумму оборотных средств. Рядовые работники могут столкнуться с задержкой в поступлении оплаты за проделанную работу.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день может сложиться достаточно проблематично. С одной стороны, у вас усилится желание действовать активно и самостоятельно, поступать по своему усмотрению, не считаясь с мнением окружающих. С другой стороны, ваши инициативы могут столкнуться с сопротивлением и не получат должной поддержки. И вместо продуктивного труда вы можете ввязаться в бесплодный конфликт.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов основными проблемными темами дня могут стать работа с информацией, деловые связи и поездки. Возможно, вам будут поступать сведения, в достоверности которых нельзя быть до конца уверенными — вероятна прямая дезинформация. Торговые работники и посредники могут потерпеть убытки. Будьте осмотрительнее при расчетах с клиентами за оказанные услуги.
Козерог
Сегодня Козерогам, возможно, придется столкнуться с препятствиями при попытке реализовать свои планы. Будьте готовы к неожиданным изменениям обстоятельств. Наибольшие сложности у вас могут быть в утренние часы. Сделайте паузу и приступайте к самым важным делам после полудня — тогда у вас есть шанс на успех.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды настоятельно советуют придержать свои амбиции и никому ничего не доказывать. Если вы работаете в подчинении, то постарайтесь не спорить с приказами и распоряжениями начальства. Принимайте спокойно все то, что ожидает получить от вас вышестоящее руководство и старайтесь сделать максимум возможного. Чем меньше вы будете попадать в поле зрения начальства, тем лучше для вас самих.
Рыбы
Сегодня Рыбам главное, что требуется — соблюсти в точности правила и букву закона. Дело в том, что вами и вашей работой могут заинтересоваться представители фискальных властей. Любое нарушение может быть выявлено и может повлечь за собой преследования, штрафы и прочие неприятности. У водителей транспортных средств могут быть штрафы за нарушения правил дорожного движения.