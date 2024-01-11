Ловим одну и ту же волну с собеседником — гороскоп на 12 января

Гороскоп на сегодня говорит, что возможно завышение запросов и ожиданий. Производя необходимые обновления и получая запас оптимизма на будущее, важно не опережать события, особенно, если еше не закрыты старые дела. Стоит учесть волнения переходного периода: они могут сделать неровным настроение, подтолкнуть к избыточным надеждам или к лишним расходам, сказаться на выборе друзей или на качестве начинаний. Положение Меркурия советует повременить с новыми поездками и контактами.
Овен
Сегодня Овны чувствительны к веяниям прогресса и многие из них жаждут как можно быстрее включиться в поток новой жизни, например, вступить в ряды вновь обретенных друзей или заняться перспективным проектом, сулящим прибыль. Но в данный момент обстоятельства не слишком этому благоприятствуют. Часть сил еще отнимают дела и обязанности прошлого, в работе приходится держаться консервативных методов.
Телец
Сегодня Тельцов события этого дня заставят яснее почувствовать необратимость волнующих перемен — особенно в сферах, связанных с профессией, карьерой, дружбой и социальной реализацией. Их будут манить перспективы обновления, роста и развития. Тельцы, мечтавшие сменить область деятельности или должность, еще на один шаг приближаются к цели, но могут быть пока не готовы по-настоящему рискнуть ради нее.
Близнецы
Сегодня для Близнецов новые ожидания и предчувствия могут заслонить все другие заботы. Возможен интерес к событиям в мире, в далеких краях. Появится надежда поймать свой шанс в непростой обстановке. Могут подойти к концу переговоры или учебные занятия. Многим Близнецам будет полезно разобраться в ситуации и своих впечатлениях. Рекомендуется взять паузу в рутинных делах и в целевых контактах.
Рак
Сегодня Раков события этого дня приглашают влиться в коллектив или следить за социальным фоном. Им не стоит терять надежду, если к исполнению их личных желаний или к прогрессу в их группе появились препятствия: несмотря на их масштабный роковой характер, они преодолимы, если держаться вместе, не бояться вынужденных новшеств и испытаний. Желательно повременить со вступлением в диалог или сотрудничество.
Лев
Сегодня у Львов обстановка вокруг полна сюрпризов или насыщена маркерами перемен. Особого внимания требуют социальные связи, контакты с группами и новшества в дружеской компании. Очередная необходимость обновлений возникнет в профессиональной сфере, как условие роста, расширения и дальнейшего прогресса. Львам, реализующим себя в качестве фрилансеров, пора пересмотреть взаимодействие с клиентами.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют поставить свои дела на паузу, поскольку велика вероятность зайти в тупик или что-то упустить. Если обстоятельства требуют от вас немедленных действий (например, пора приступать к новой работе), лучше выбрать режим экспериментов с учетом своего самочувствия. Важно учесть переходный характер момента: из-за него может не хватать порядка, ясности или нужных инструментов.
Весы
Сегодня Весам день намекает на новые возможности, которые ждут их в домашних делах, личной жизни или творчестве, в отношениях с детьми или друзьями. У них появляется больше надежд на свободу выбора и на скорое избавление от прежних испытаний. На этом фоне могут казаться преодолимыми любые новые препятствия, осложнения и денежные расходы. Мысль о близкой перемене даст силы заниматься текущими делами.
Скорпион
Сегодня Скорпионов день может побудить к расширению или обновлению своих прежних владений, переменам в быту, изменениям в отношениях с друзьями, домочадцами, партнером по браку или влиятельными людьми. Некоторые Скорпионы будут вынуждены подстроиться под навязанные им перемены против своей воли, испытывая от этого волнение и дискомфорт, но общий эмоциональный фон дня все же обещает быть позитивным.
Стрелец
Сегодня Стрельцов приковывает атмосфера вокруг, насыщенная воздухом перемен. Многие Стрельцы взволнованы новыми веяниями в своем близком окружении, среди своих соседей по дому, постоянных попутчиков, друзей или коллег. Могут появиться дополнительные надежды насчет работы или варианты в личной жизни, измениться старые маршруты, версии мобильных приложений или привычные способы общения.
Козерог
Сегодня Козерогам события напоминают о необходимости пересмотреть свой старый бюджет и внести в него требуемые жизнью обновления, например, добавить новые статьи расходов, поискать другие формы шопинга или более соответствующие духу момента источники заработка. Некоторые приобретения этого дня станут неожиданными и нарушат привычный ход вещей, но в итоге окажутся полезными и благоприятными.
Водолей
Сегодня для Водолеев день ознаменуется волнением, ростом запросом или предчувствием важных событий. Многие представители знака окажутся оптимистами и решат не думать о вероятных осложнениях, которые поджидают их на новом жизненном пути. Им стоит помнить, что под влиянием сегодняшних настроений они могут утратить чувство меры, переоценить собственные ресурсы, возможности своих близких или друзей.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют быть внимательнее к идущим вокруг социальным процессам и осторожнее выбирать себе группы по интересам. Дружба, которая раньше давала возможности и особый статус, сейчас может создавать проблемы или не давать никаких преимуществ. Лучше видеть в этой сфере жизни не прямой трамплин к своему личному успеху, а возможность не отставать от прогресса и быть в курсе событий.