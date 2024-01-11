Ловим одну и ту же волну с собеседником — гороскоп на 12 января

11 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

1-2 лунные сутки. Сегодня молодая Луна в знаке Водолея обостряет тягу к новизне и свободе, вплоть до порыва уйти в новую сферу, пересмотреть взгляды или начать с нуля.

Фото: rambler