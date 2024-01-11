Выходим на новый уровень доходов — финансовый гороскоп на 12 января

Наш гороскоп предоставляет полезные подсказки для подготовки к предстоящим событиям.
Овен
Сегодня у Овнов это может быть один из тех редких дней, когда ваше прямое волевое вмешательство в положение дел способно будет переломить ситуацию к лучшему. Сейчас вы, возможно, будете способны повлиять на внешние обстоятельства и развернуть их в свою пользу. Звезды советуют заниматься раскруткой бизнеса, проводить рекламные акции. Руководствуйтесь только своим личным мнением при принятии решений.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть склонны подходить к работе с большой выдумкой. Те, кто имеет талант к техническому творчеству, изобретательству и рационализаторству, могут сделать свои маленькие открытия, найти интересные технические решения. Возрастет ваше мастерство и навыки в работе с инструментами. Могут улучшиться отношения с коллегами по трудовому коллективу.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может быть благоприятное время для поиска и реализации новых неожиданных решений. Вместе с основным партнером вы можете выйти на новые договоренности или проекты, которые откроют перспективу вашему бизнесу. Увеличивается приток клиентов, желающих воспользоваться вашими услугами. Можно проводить рекламные мероприятия по привлечению клиентов.
Рак
Сегодня у Раков, возможно, это один из лучших дней для выполнения текущей работы. Звезды советуют вам ставить перед собой наиболее амбициозные и смелые задачи, будучи полностью уверенными, что вам удастся их осуществить. Вам могут предложить повышение в должности. Безработные могут найти ту работу, которую давно искали. Обязательно доводите до конца начатые дела.
Лев
Сегодня у Львов, имеющих свой бизнес, может сложиться хороший день для экономической экспансии. Возможно, наступило удачное время подумать о расширении бизнеса, выходе на новые рынки сбыта товаров и услуг. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют подумать об укреплении безопасности своего бизнеса. Любые меры, имеющие своей целью страхование от рисков, помогут вам в дальнейшем. Складывается благоприятная ситуация для капиталовложений в недвижимость. Успешно идут работы по ремонту производственных помещений, цехов, магазинов, мастерских. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Весы
Сегодня у Весов чем больше деловых контактов, тем успешнее пойдут дела. Используйте этот день для вовлечения других людей в сферу своих экономических интересов. Вы способны будете находить верный подход к людям, и ставить перед ними масштабные задачи. Вам не придется долго проталкивать свои проекты. Достаточно будет небольшого усилия, чтобы ваше начинание было подхвачено и развито.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может сложиться удачный день для индивидуальной трудовой деятельности. Наиболее продуктивно поработают те из вас, кто не подчиняется напрямую начальству и имеет относительно свободный график работы. Благодаря повышенной работоспособности вы в состоянии будете выдерживать большие физические нагрузки. Также могут преуспеть представители творческих профессий.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют настроиться на волевое принятие решений и творческую активность. В принятии решений рекомендуется полагаться, прежде всего, на свое личное мнение. Наиболее результативно день пройдет для представителей сферы искусства, театра, индустрии развлечений и моды. Можно обменивать валюту и делать оптовые закупки товара с целью перепродажи.
Козерог
Сегодня Козерогам не рекомендуется менять каким-либо образом сложившийся стиль и методы работы. Традиционный подход к делу — это наиболее верное и надежное направление на сегодня. Хорошо проводить ремонтные, строительно-монтажные и отделочные работы в помещениях. Возможны частные заказы и иные виды дополнительной подработки.
Водолей
Сегодня Водолеи, вероятно, могут рассчитывать на то, что исполнится одно из ваших заветных желаний. Те, кто играет на валютной и фондовой бирже, смогут заключить серию очень выгодных сделок. Многое удается решить благодаря умению находить общий язык с людьми и дружеским контактам. Благодаря особому чутью к перспективе вы сможете составить прогрессивный и реалистичный бизнес-план.
Рыбы
Сегодня у Рыб уровень доходов может находиться в прямой зависимости от занимаемой должности. Звезды могут открыть перед вами новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице. И параллельно это может означать выход на более высокий уровень доходов. Наиболее эффективной будет методичная работа по заранее согласованному плану.