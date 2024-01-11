Освежаем чувства — любовный гороскоп на 12 января

Наш гороскоп даст рекомендации по тому, как максимально эффективно использовать энергию этого дня.
Овен
Сегодня у Овнов в любовных историях наметится новый поворот, забавный или волнующий. Свободным Овнам судьба откроет неожиданные перспективы личных знакомств. Но многим Овнам придется держать баланс между своими романтическими устремлениями и насущными делами, требующими пристального внимания.
Телец
Сегодня Тельцам судьба готовит новую порцию волнений и надежд. Им хочется заглянуть в будущее. У них появляется шанс на исполнение желаний, но они не всегда знают, какой ценой. В новой обстановке они могут испытывать незнакомые чувства или необъективно оценивать свои возможности.
Близнецы
Сегодня у Близнецов есть шанс испытать свежие ощущения или отчасти поменять взгляды на личную жизнь. Ход событий намекнет им на новые оригинальные возможности, особенно в романтических отношениях с иностранцами. Может исчерпать себя важная тема, которую они долго обсуждали с партнером.
Рак
Сегодня Ракам лучше оставить надежду управлять событиями, так как они могут развиваться непредсказуемо. Даже тем Ракам, которые упорно закрывали глаза на ситуацию, придется признать некоторые очевидные перемены. Возможно сильное влияние друзей на них самих или на взгляды их партнеров.
Лев
Сегодня Львам не придется изнывать от скуки или предаваться унынию. Их может в очередной раз удивить жизненная позиция партнера. В необычной волнующей обстановке может стать не совсем стандартным и предсказуемым их собственное поведение. В их романе могут открыться новые возможности.
Дева
Сегодня Девам день напоминает о необратимых системных переменах в их личной жизни, но пока не заставляет радикально менять образ действий. Получая все больше свидетельств перехода к новой фазе, они имеют право действовать в привычном прежнем стиле. Девам, жаждущим новизны, не стоит торопить события.
Весы
Сегодня Весов необычные обстоятельства могут пригласить к любовному эксперименту или расширению прежних границ в личной жизни. Не все Весы решатся ответить на властный зов новизны, многим из них что-то помешает. Звезды советуют не слишком огорчаться из-за этого: впереди еще много возможностей.
Скорпион
Сегодня Скорпионы не прочь остаться в делах сердечных консерваторами и следовать прежним нормам, но жизнь подталкивает их к новым взглядам и предлагает неожиданные возможности. Волнующая новизна момента может быть вызвана намерением разойтись, съехаться или перейти к свободному формату отношений.
Стрелец
Сегодня Стрельцов привлекает и вдохновляет все новое. Перемены, идущие вокруг, для них благоприятны, так как добавляют им романтических шансов, намекают на возможность вернуться к прежним желаниям или вновь задействовать какие-то возможности. Неплохой момент для свидания, флирта.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит приготовиться к сюрпризу. В течение дня не обойдется без новых ощущений или неожиданных событий, которые не были запланированы или даже казались невозможными. Может иметь место спонтанное свидание, нестандартное выражение чувств или обмен оригинальными подарками.
Водолей
Сегодня Водолеев переполняют эмоции. К романтическим чувствам, как таковым, могут добавиться другие переживания, спровоцированные наступлением непростого этапа в их биографии. Многие Водолеи откроют в себе новые способности или почувствуют прилив сильных, не знакомых им прежде желаний.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит замыкаться в рамках старых возможностей и бояться неожиданных событий в своей личной жизни. Перемены этих суток не обязательно сделают отношения легче или дадут ответы на все вопросы, но определенно позволят освежить чувства и освободиться от части устаревших шаблонов.