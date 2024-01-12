Лечим хандру общением — гороскоп на 13 января

12 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее предлагает отложить мрачные мысли, насладиться приятным общением с друзьями или с объектом симпатий.

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Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит проводить официальные совещания, работать с документами и отправляться в командировки. Самое время отложить лишние формальности и позволить себе чуть больше свободы. День подходит для небольших импровизаций и обновок, дарит оригинальные находки. Можно нечаянно оказаться на вечеринке или в романтической обстановке, получить дополнительную возможность выбора прямо сейчас или обещание чего-то хорошего на будущее. Возможны легкие волнения и случайные капризы. Овен Сегодня Овны могут отдохнуть от своих обязательных дел и официальных контактов. Также им не стоит стремиться к чересчур большой активности в своих свободных занятиях и новых увлечениях, форсировать деловые начинания. Желательно побыть в кругу друзей: в процессе общения с ними не исключены приятные мелкие сюрпризы или забавные моменты, может появиться повод для обмена романтическими симпатиями. Телец Сегодня Тельцам день намекает на хорошие стороны момента, добавляя им тем самым мотиваций к переменам, например, к смене профессии или страны пребывания. Возможно, им понравится перспектива решить проблему за счет симпатии начальства или получить лишний повод для общения с любимым человеком благодаря новой должности. В такой ситуации важно не спешить с конкретикой (ответом, началом командировки). Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют воздержаться от вступления в новые контакты, в том числе с иностранцами, а также от совещаний, собеседований и перехода к новой фазе переговоров. Лучше не спешить с вопросами и ответами, принять как должное временное чужое молчание. Вынужденную паузу можно потратить на изучение новых реалий, включая зарубежные, или на подготовку к какому-то рискованному шагу. Рак Сегодня Ракам звезды советуют поддерживать приятный и непринужденный дружеский контакт с женщинами: это даст небольшие, но полезные бонусы в текущих делах. Возможно, удастся сделать выбор получше или смягчить какую-то проблему. Но не стоит торопить события, если вам нужно активное сотрудничество с конкретными людьми по важным вопросам, особенно мужчинами: в данные сутки такие шаги преждевременны. Лев Сегодня Львы не склонны тревожиться из-за новых моментов в окружающей обстановке, так как находят в ней нечто приятное. Это могут быть дополнительные возможности для развития дружбы и личных симпатий, надежды на решение юридического вопроса или расширение круга партнеров, включая иностранцев. Лучше не браться за трудные и скучные дела. День подходит для вечеринок, свиданий, неформальных встреч. Дева Сегодня Девам звезды советуют не торопить события, оставаться в режиме ожидания или вести свои дела в формате эксперимента. Стремясь к новизне и прогрессу, лучше избегать лишних нагрузок. День хорош для отдельных приятных обновлений дома или в офисе, не отнимающих много сил. Не стоит рассчитывать на привычный ход дел и стандартное расписание. Уместны мелкие отклонения от диеты или плана лечения. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что это не лучший момент для усиленной работы и несения ответственности. Не стоит проводить все свое время там, где ждут дела и есть веский повод для раздражения. Хорошо провести эти сутки в обществе друзей, с любимым человеком, за новой игрой или в приятной обстановке с необычными акцентами. Можно позволить себе небольшой экспромт, как прообраз будущих обновлений. Скорпион Сегодня Скорпионам этот день дает время внести в свой уклад небольшие первые новшества и оценить их хорошие стороны. Звезды советуют закреплять такие гармоничные впечатления: они помогут сохранять оптимизм, когда придется столкнуться с менее приятной стороной ситуации. Одной из удачных особенностей дня может стать возможность выбрать из нескольких вариантов или оригинально совместить приятное с полезным. Стрелец Сегодня Стрельцам день позволяет поддерживать дружеские контакты в своем окружении, включая служебное. Также он создает подходящие условия и настроение для их романтических планов и даже дает им в этой сфере определенный выбор вариантов. Удачный момент для свидания или вечеринки. Деловые связи с конкретной целью сегодня лучше не заводить, но вполне возможно создать для них отличные предпосылки. Козерог Сегодня Козерогам не стоит детально планировать список своих трат, лучше оставить место для импровизации. Приятные находки и обновки возможны в оригинальных местах в неожиданный момент. Также в этот день желательно повременить с начинанием или заявлением, даже если все готово и не терпится сделать шаг. Важно избегать лишних волнений и переутомления, чтобы завтра были силы для общения или работы. Водолей Сегодня Водолеям день обещает хорошие впечатления, приоткрывая им наиболее гармоничные и комфортные стороны наступившего периода. Многих Водолеев порадует возможности выбора, приятная находка или знак симпатии. Одновременно, у большинства Водолеев будет иметься тайное незавершенное дело или некий «внутренний тормоз». Им желательно не спешить с открытием проекта, выбором маршрута или созданием союза. Рыбы Сегодня Рыбам звезды намекают, что им не обязательно строго придерживаться всех своих правил. Можно забыть про часть ограничений, проигнорировать привычные внутренние страхи или излишний консерватизм. Лучше не спешить с новыми делами и важными контактами. Самое время побыть в свободной обстановке, приятном обществе, новой компании, или найти аналог такому времяпрепровождению в виртуальной среде.