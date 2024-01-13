Не оглядываемся назад — гороскоп на 14 января

13 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах набрасывает на многое покров тайны или увлекает в прошлое.

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Гороскоп на сегодня говорит, что бороться с возможным унынием поможет работа или полезное общение. Вступление Меркурия в новый знак добавит коммуникабельности и мобильности, поможет мыслить конструктивно. Можно приступать к решению конкретных задач, к циклу контактов, работ, поездок или тренингов. Хорошо совершать тайные командировки, выполнять секретные поручения, посещать закрытые учреждения, искать пропажи, вести приватные совещания и расследования, подводить итоги, проводить инспекции, начинать готовить документы к архивации или утилизации. Овен Сегодня Овнам звезды советуют сосредоточиться на своих насущных делах. Если зовет долг или поджимает время, лучше пожертвовать отдыхом. День подходит для совещания, деловой поездки, взаимодействия с руководством. Главной целью можно сделать проверку скрытых систем безопасности, секретную командировку, приватный разговор, работу со старыми документами, приведение в порядок архивов или увольнение. Телец Сегодня Тельцов сопровождает удача и им не стоит терять время, если они заинтересованы в успешном ходе своих дел. Особенно хорошо заниматься в эти сутки профессиональными, юридическими и образовательными вопросами. Подходящий момент для начала командировки или курса повышения квалификации, развития бизнеса за рубежом, а также энергозатратных занятий: спортивных тренировок, утомительных поездок. Близнецы Сегодня Близнецам не стоит распылять силы на случайные дела и контакты. Настал отличный момент для рискованного шага, который наверняка увенчается успехом. Важно действовать по плану, иметь подстраховку, быть профессионалом самому или найти умелых помощников. Если есть конкретная цель, например, прохождение теста, проверка защит или устранение препятствия, - то найдутся и средства ее достижения. Рак Сегодня Раки заинтересованы в сотрудничестве или активной обратной связи, при этом часто вынуждены оставаться на вторых ролях. Многим Ракам придется уступить кому-то инициативу, смириться с критикой, конкуренцией, вызывающим поведением, настойчивой аргументацией или претензией на лидерство. Тем не менее, это хороший день для начала совместных действий, для заключения или подтверждения контракта. Лев Сегодня Львам звезды напоминают о системных мерах предосторожности. Если они включены и работают нормально, можно не бояться проблем: они будут невозможны или их легко удастся устранить. При должной подстраховке можно смело приступать к выполнению самой сложной и неприятной задачи. Это подходящий момент для проверки инструментов, систем защиты и качества работ, для тестирования умений помощников. Дева Сегодня Девам звезды подсказывают, что это удачный день для начала дел, особенно для включения в профессиональное сотрудничество и для выполнения условий заключенного контракта. Также будут продуктивными совещания и консультации. Многим Девам в эти сутки будет помогать не только хорошее стечение обстоятельств, но и собственный опыт, мастерство, компетентность, природный практицизм, любовь к своему делу. Весы Сегодня Весам желательно вернуться к насущным делам. Все акции, включая домашние, должны быть организованы и идти по плану: это снизит риск авралов, травм, перегрузок, недомоганий и лишних споров, при необходимости позволит пригласить профессиональных помощников. День подходит для старта бытовых и производственных работ, для начала серии семейных или деловых совещаний, для обращения в сервис. Скорпион Сегодня Скорпионы могут спокойно заниматься знакомыми делами и следовать составленным планам. Ничто не мешает им использовать в своей работе привычные методы и инструменты, следовать проторенным маршрутом, прибегать к проверенным линиям связи или приемам в общении с людьми. Удачный день для переписки, командировки, запуска готового проекта: вся техническая часть пойдет по намеченной программе. Стрелец Сегодня Стрельцов обстоятельства этого дня приглашают проявить деловые и хозяйственные качества, а также чувство долга. Не исключена проверка на профессионализм, скромность, терпение и дисциплинированность, на умение вести дела, контролировать эмоции, разумно распоряжаться средствами, следовать плану или выстраивать приоритеты. Возможно, будет причина позаботиться о ветхом жилье или старших членах семьи. Козерог Сегодня Козероги могут смело приступать к делу, но включив систему подстраховки: удача удачей, а осторожность не помешает. Не стоит медлить с финальным рывком, стартовой акцией, смелой заявкой, рискованным трюком, демонстрацией своего красноречия, физической формы, конкурентоспособности или мастерства. Многие Козероги будут сильными ораторами, ловкими дельцами, хорошими водителями и тренерами. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют перейти в режим экономии, осторожности и секретности. Это подходящий момент для погружения в дела прошлого, требующие аккуратного завершения. Не помешает проверить работу систем безопасности, навести порядок в старых архивах и на вверенной территории, найти время для профилактики недугов. Может требоваться инспекция бюджета или старых вещей, переоценка ценностей. Рыбы Сегодня для Рыб это потенциально продуктивный день, но многое зависит от их текущего настроения и самочувствия, умения рассчитывать время и силы. Не исключается недомогание или уныние. Звезды советуют заняться плановым делом или выполнением обязанностей: полезная работа даст плоды и поднимет дух. Возможно, удастся расширить область своего влияния, получить помощь или укрепить профессиональную репутацию.