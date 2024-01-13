Все складывается отлично — финансовый гороскоп на 14 января

Наш гороскоп содержит рекомендации по действиям, особенностям взаимоотношений с окружающими и советы по управлению собственной энергией.
Овен
Сегодня для Овнов этот день может быть один из лучших дней. Рекомендуется энергично браться за дела и действовать целеустремленно. Звезды советуют вам сосредоточиться на выполнении своих текущих обязанностей и не отклоняться от заранее согласованного графика работы. Старайтесь в полной мере использовать имеющуюся в вашем распоряжении технику.
Телец
Сегодня у Тельцов могут открыться новые перспективы в бизнесе. Используйте все доступные вам средства по продвижению своих товаров и услуг на рынках не только своего города, но и в других регионах. Может усилиться ваш творческий потенциал, поэтому можно пробовать свои силы в новой работе, где пока мало опыта. Есть шанс что-то усовершенствовать в своей работе.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют сосредоточиться на урегулировании вопросов, имеющих отношение к недвижимости — это наиболее успешное направление деятельности сейчас. Хорошее время для получения банковских ссуд под строительство и страхование имущества. Успеха добьются те, кто связан с семейным бизнесом, строительством и коммунальными услугами.
Рак
Сегодня у Раков может сложиться благоприятный день для обзаведения перспективными деловыми связями. Лица, с которыми вы познакомитесь, вскоре могут стать для вас выгодными деловыми партнерами. Хорошее время для получения информации при прямом контакте, для деловых поездок, встреч, проведения переговоров и подписания договоров. При необходимости быстро и эффективно решить актуальный вопрос, подключайте специалистов из числа своих деловых связей.
Лев
Сегодня Львам может необычайно везти в деньгах. Деньги, конечно, не упадут вам сами в неба, но те, кто любит трудиться, обязательно могут получить достойное материальное вознаграждение за свою работу. В трудовом коллективе может сложиться доброжелательная, деловая обстановка. Возможно, вам удастся с успехом применить старые навыки, которые давно не используются в работе.
Дева
Сегодня Девы могут быть наполнены энергией оптимизма, и это может благоприятно отразиться на делах. Звезды советуют вам смелее проявлять инициативу и не бояться начинать новые проекты. Это особенно касается случаев, когда вы давно подготовили проект, но никак не решались дать ему старт. Главное сейчас — обрести интересную идею, и интенсивно работать над её непосредственным осуществлением.
Весы
Сегодня у Весов может сложиться благоприятный день для урегулирования любых вопросов методами тайной дипломатии. Успешно решаются спорные вопросы по совместному владению акциями. Можно организовывать акционерные общества закрытого типа. Также могут вырасти дополнительные доходы у работников гостиниц, клубов, ресторанов. Можно публиковать объявление о выполнении частных заказов.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов могут усилиться интеллектуальные способности, что позволяет находить оригинальные выходы из самых сложных запутанных ситуаций. Многие вопросы удастся решить благодаря дружеским контактам и умению находить взаимопонимание с единомышленниками. У бизнесменов могут появиться инвесторы, готовые вложить свои деньги в ваши проекты.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, которые ожидали повышения в должности или материального вознаграждения за проделанную ранее работу, этот день может стать днем триумфа. Активнее отстаивайте свои экономические интересы, действуйте открыто. Могут укрепиться ваши отношения с начальством. Если вы сами занимаете руководящую должность, то ваши управленческие решения могут быть очень эффективны.
Козерог
Сегодня для Козерогов, ориентированных на расширение бизнеса за счет выхода на новые рынки товаров и услуг, отлично может сложиться этот день. Успешно проходит рекламная компания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами, легко решаются юридические проблемы. Важно поддерживать свою деловую репутацию на высоком уровне — тогда ваши слова бутут иметь особый вес.
Водолей
Сегодня Водолеям, имеющим свой бизнес, удастся без особых хлопот урегулировать вопросы задолженности налоговой службе. Можно попытаться предпринять некоторые шаги для получения налоговых льгот. Также вам могут предложить вариант для получения дополнительного источника дохода. Повышение уровня доходов может благоприятствовать досрочному погашению кредитов, дабы не терять деньги на процентах банку.
Рыбы
Сегодня Рыбам, возможно, не придется прилагать много усилий. Внешние обстоятельства складываются настолько благоприятно для вас, что все как бы само собой складывается в ваших интересах. Этот день прекрасно подходит для подписания партнерских договоров и проектирования. Многое может быть сделано благодаря содействию деловых партнеров.