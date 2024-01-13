Избегаем негативных эмоций — любовный гороскоп на 14 января

Сегодня очень важно думать о позитиве.

Наш гороскоп для каждого знака зодиака, помогая читателям понять, какие энергии и влияния ожидают их в этот день.

Овен

Сегодня для Овнов романтические переживания будут лишь приятным заманчивым фоном, на котором развиваются совсем другие события. Любовное свидание может оказаться для них невозможным, пока не доведены до конца важные дела. Если встреча состоится, она может быть тайной или виртуальной.

Телец

Сегодня Тельцы становятся предприимчивыми, деловитыми и напористыми, а также очень практичными. В любой ситуации они предпочтут не ждать и предаваться эмоциям, а действовать в хорошо знакомом стиле — не подозревая, что часть их успехов вскоре обесценится и придется начинать заново.

Близнецы

Сегодня от Близнецов день требует осознанных действий. Заранее спланированная акция предпочтительнее случайного порыва с неясной целью. Какими бы сильными ни были чувства, стоит их контролировать — тогда удастся самый рискованный трюк и удастся сохранить равновесие в самой сложной ситуации.

Рак

Сегодня Ракам придется быть в любовной паре ведомыми. Право голоса и инициативы окажется у партнера, а если нет, то он сам присвоит себе эти привилегии. Возможно, он будет настойчив и порой грубоват, зато ему не откажешь в страстности и великодушии. Подобная ситуация выгоднее дла Раков-женщин.

Лев

Сегодня Львам не повредят меры предосторожности. Часто они будут нужны не для устранения реальных угроз, а для собственного спокойствия, что важно вдвойне для мнительных внушаемых Львов. Планируя встречу с любимым человеком, им стоит учесть все детали, особенно, если свидание тайное.

Дева

Сегодня не тем Девам , которые ищут перемен в личной жизни, а тем, кто стремится сохранить в ней статус-кво или взять от нее как можно больше в будущее помогают обстоятельства. Взаимопониманию помогут стабилизация эмоций и самоконтроль. День хорош для серьезного разговора и согласования планов.

Весы

Сегодня Весам придется руководствоваться не только нежными чувствами, но и соображениями секретности или необходимости. Для романтических свиданий в классическом понимании это не лучший день, так же, как для знакомств и новых приключений. От близкого человека могут требоваться помощь и сочувствие.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на удачное стечение внешних обстоятельств. Они нередко будут совпадать с их личными планами и помогать им в реализации задуманного. Но некоторые моменты окажутся им не подконтрольны, например, они не могут повлиять на чувства любимого человека.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется взять свои желания под контроль. Возможно, обстоятельства вынудят их отменить встречу с любимым человеком или смириться в ее ходе с неким неудобством. Некоторых Стрельцов в такой ситуации может посетить сомнение в своих чувствах или в целесообразности романа.

Козерог

Сегодня Козерогов обуревают страсти, будет очень сильным их желание проявить себя или высказаться. У них есть все шансы добиться своего, действуя осмотрительно и контролируя всплески своих чувств. В то же время, им не стоит быть слишком сдержанными, иначе их порывы могут пропасть впустую.

Водолей

Сегодня Водолеи могут столкнуться с внешними запретами на проявления чувств, или сами вдруг станут более сдержанными, скромными или осторожными. Не исключено, что их начнут посещать сомнения. Полезно поразмышлять о прошлом, о скрытой подоплеке событий и об истинном месте любви в своей жизни.

Рыбы