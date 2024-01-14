Будем талантливыми собеседниками — финансовый гороскоп на 15 января

Сегодня мы можем добиться многого благодаря красноречию.

Наш гороскоп предлагает узнать, какие энергии и влияния звезд ожидают их в этот день, помогая подготовиться к возможным вызовам или воспользоваться благоприятными моментами.

Овен

Сегодня у Овнов высокому уровню работоспособности могут позавидовать многие. Возможно, вам предстоит большая конструктивная работа. Это исключительно удачный день для тех, кто работает в промышленности, ремонтных мастерских, медицине. У мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей может быть много выгодных заказов. Интенсификация труда — ключ к успеху всего дня.

Телец

Сегодня у Тельцов могут усилиться творческие способности. Это положительно отразится на любых конкурентных видах деятельности. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах. Успеха добьются все те, кто связан с миром моды и чья профессия призвана сделать людей здоровее, красивее, радостнее: тренеры фитнеса, парикмахеры, визажисты, стилисты, фотографы, торговцы модной одеждой.

Близнецы

Сегодня у Близнецов может сложиться хороший день для благоустройства своего рабочего места. Бизнесменам рекомендуется поинтересоваться условиями труда своих работников и сделать все необходимое, чтобы улучшить их положение — это положительно отразится в дальнейшем на работе. При соответствующих предпосылках можно заниматься приобретением недвижимости в собственность, обращаться с заявками на ипотеку.

Рак

Сегодня Ракам , возможно, удастся познакомиться с человеком, который может стать в дальнейшем вашим деловым партнером, сотрудничество с которым будет очень выгодным для вас. Благодаря возросшей внимательности и ответственности, вы сможете значительно повысить свою популярность. Почти все актуальные вопросы вы сможете решить в ходе прямого диалога с заинтересованными лицами.

Лев

Сегодня Львам звезды сулят удачу в деле повышения уровня доходов. Деньги могут сами идти вам в руки — сумейте взять их. Возможно, потребуется оперативно реагировать на новые обстоятельства. И вам действительно многого удастся добиться, если вы творчески подойдете к работе, и будете взаимодействовать с коллегами по трудовому коллективу.

Дева

Сегодня Девам , имеющим свой бизнес, звезды советуют активизировать предпринимательскую деятельность и настроиться на инициативный и смелый стиль поведения. Успешно может пойти информационный обмен и обучение, приобретение новых профессиональных навыков. Удача сопутствует вам в начинаниях. Используйте этот день для личностного развития с целью повышения уровня самооценки.

Весы

Сегодня Весы могут ставить перед работодателем вопрос об организации бесплатных обедов в рабочее время и компенсации за проезд на работу. Ваши пожелания и предложения могут быть услышаны. Могут вырасти доходы от частной подработки и удаленной работы. Если у вас имеется достаточно свободного времени, то можно поискать работу на полставки или по совместительству.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут прекрасно проявить себя при деловых контактах. Успешно пойдет торговля, консультации, поездки и любое посредничество. Рекомендуется работа в составе группы единомышленников. Возможны финансовая помощь, спонсорская поддержка, доходы от акционерных обществ, товариществ, кооперативов. Благодаря своевременно полученной информации вы сможете избежать неприятностей.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов , возможно, это один из лучших дней для деловой активности. Вы можете иметь все шансы для получения особого расположения от вышестоящего начальства, которое может доверить вам ответственные задания. Ставьте себе большие задачи и проявите последовательность в действиях на пути к их реализации. Не допускайте отставания от графика работ.

Козерог

Сегодня Козероги могут преуспеть в делах, связанных с профессиональным обучением и обменом опытом с более опытными коллегами. Удачно проходят служебные командировки на семинары и научно-практические конференции. Посещение технической выставки может дать вам много идей, которые вы сможете использовать в своей практике в дальнейшем. Удачно могут проходить рекламные акции.

Водолей

Сегодня у Водолеев уровень доходов может существенно вырасти за счет успешного партнерского сотрудничества и поступления денег от клиентов за предоставленные услуги. Работники охранных предприятий и страховых фирм могут заключить выгодные договоры. Могут успешно пройти переговоры о сотрудничестве. Хорошо пойдут дела при работе в сфере услуг.

Рыбы