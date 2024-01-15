Не поддаемся порывам — любовный гороскоп на 16 января

Наш гороскоп советует быть готовым к неожиданным сюрпризам, которые могут принести позитивные изменения в вашу жизнь.
Овен
Сегодня Овны вспыльчивы и не всегда отходчивы. Им лучше не смешивать деловые и личные планы, а в общении с любимым человеком избегать всего, что может вывести из равновесия, особенно разговоров о работе. Овнам, испытывающим проблемы с самоконтролем, имеет смысл отказаться в этот день от свидания.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит удивляться раздражительному поведению своих любимых или их неуловимости, а также своим собственным вспышкам нервозности. Лучше не придавать таким моментам значения: скорее всего, это влияние обстановки. Для важной встречи день не лучший, велика вероятность досадных помех.
Близнецы
Сегодня Близнецы настроены на режим приключений, что может отразиться на манере их общения с любимым человеком. Если нет повода для беспокойства, они могут начать возмущать обстановку искусственно, например, язвительной критикой, рискованными провокационными маневрами или вспышками ревности.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что их партнеры могут оказаться не в самом мягком и мирном состоянии духа. В зависимости от ситуации, любимый человек может нервничать, проявлять нетерпение, демонстрировать гнев или ревность, сыпать обидными шутками или разражаться несправедливой критикой.
Лев
Сегодня Львы не склонны останавливаться перед препятствиями и предпочитают реагировать на любые раздражающие моменты сразу. Им стоит помнить, что в данный момент обстоятельства могут оказаться сильнее и часть сил будет потрачена впустую. Имеет смысл подождать до завтра: многое наладится.
Дева
Сегодня у Дев общение с любимым человеком вряд ли будет ровным и гладким. Возможны нетипичные ситуации, те или иные промахи в разговоре и поведении. На волне раздражения или спешки легко забыть о мягкости и деликатности, стать резче в выражениях, поддаться ревности или совершить опрометчивый шаг.
Весы
Сегодня Весы рискуют занервничать из-за несдержанности партнера и испытать сильный соблазн ответить ему тем же. Любовь в эти сутки может не выдержать слишком резких речей и споров, лучше выждать хотя бы до завтра. Стоит помнить, что многое будет сказано по старой привычке, впопыхах или сгоряча.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов события этого дня могут стать тестом на быстроту, ловкость и находчивость. Большинство представителей знака пройдет его успешно благодаря прежнему опыту или поддержке обстоятельств. Но все же это не лучший день для важного шага в личной жизни, например, для примирения.
Стрелец
Сегодня Стрельцов съедает нетерпение. Если им что-то пришло на ум, они не станут ждать и предпочтут проявить инициативу немедленно. В таких романтических порывах их ждет успех, но без помех, мелких жертв и досадных ошибок все же не обойдется. Возможно, лучше дождаться следующего дня.
Козерог
Сегодня Козерогам лишь кажется, что они хорошо владеют собой. Достаточно одного триггера, чтобы они потеряли равновесие и стали игрушкой страстей, позволили себе резкое слово или опрометчивое поведение. Особенно велика вероятность ссор и других проблем в быту и при тесном контакте.
Водолей
Сегодня Водолеям приключения этого дня не помешают идти навстречу своей любви. На препятствия и заминки они сегодня могут смело смотреть как на полезные испытания, благодаря которым укрепляется их решимость добиться своего или проверяется какое-то психологическое качество, нужное для гармоничных отношений.
Рыбы
Сегодня Рыбам атмосфера этих суток мешает выражать свои чувства гармонично, говорить спокойно и действовать продуманно. Под влиянием обстановки они могут забыть свои планы и принципы, поддаться случайному порыву и вскоре об этом пожалеть. В постоянных отношениях возрастает вероятность мелких размолвок.