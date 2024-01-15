Не нарушаем рабочий ритм — финансовый гороскоп на 16 января

Наш гороскоп на этот день поможет вам лучше понять энергию планет и подготовиться к успешному преодолению любых вызовов.
Овен
Сегодня у Овнов этот день может быть связан с острыми стрессовыми ситуациями. Несмотря на усиление пробивных качеств, звезды не советуют вам настаивать на непременном исполнении своих намерений. В противном случае вам вместо работы придется проводить время в бесплодном конфликте. Вторая половина дня может сложиться благоприятно для профессионального обучения.
Телец
Сегодня Тельцов с утра могут поставить в достаточно жесткие условия, когда вы будете ограничены в свободе действий. Не исключены проверки, ревизии, контрольные закупки. Будьте осмотрительнее при вождении транспорта, не нарушайте правил дорожного движения. В конце рабочего дня улучшится финансовое состояние, могут вырасти доходы. Хорошее время для покупки товара в кредит.
Близнецы
Сегодня Близнецам с утра рекомендуется быть готовыми к неожиданным переменам в обстоятельствах. Некоторые ваши планы могут оказаться невыполнимыми из-за радикального изменения обстоятельств. От общественной работы лучше уклониться. В конце дня может улучшиться деловое партнерское взаимодействие. Успешно может пойти работа с клиентами в сфере услуг.
Рак
Сегодня у Раков в первой половине дня могут произойти осложнения с начальством и деловыми партнерами. Если вы до этого дня вели переговорный процесс, то сегодня его лучше приостановить. В противном случае он может быть сорван. Возможно, вам придется подстраиваться под неблагоприятные внешние обстоятельства. В конце дня сосредоточьтесь на текущих делах.
Лев
Сегодня у Львов в первой половине дня в трудовом коллективе может усилиться напряженность. Кто-то из коллег может допустить серьезную ошибку, и это может стать поводом для служебного разбирательства. Звезды не советуют вам отлучаться надолго от рабочего места поскольку работодатель может усилить требования к дисциплине. В конце дня хорошее время для рекламных мероприятий.
Дева
Сегодня Девам в первой половине дня предстоит вести себя крайне осторожно и взвешенно в плане расходования инвестиционных средств. Особенно это касается тех, кто занимается валютными спекуляциями. Бизнесменам лучше пока воздержаться от инвестиций в рискованные проекты. Вторая половина дня благоприятствует получению доходов от недвижимости и строительных работ.
Весы
Сегодня Весам с утра не рекомендуется вести переговоры и подписывать важные документы. Могут осложниться дела у коммунальщиков, строителей и ремонтных рабочих. Офисным служащим рекомендуется быть осмотрительнее при подготовке отчетной документации. Вторая половина дня может быть связана с активацией деловых контактов. Вы сможете сыграть роль миротворца при разрешении споров между деловыми партнерами. Могут улучшиться дела в торговле и на транспорте.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов первая половина дня может быть связана с получением ложных сведений и сбоями в деловом взаимодействии. Воздержитесь от разговоров, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым обязанностям - в противном случае вы можете потерять много времени впустую. Вторая половина дня может быть связана с улучшением отношений с коллегами и ростом доходов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам в первой половине дня звезды не советуют заниматься крупными и рискованными финансовыми операциями. Особенно это относится к сделкам с оптовыми партиями товара. Вторая половина дня пройдет удачно, если вы будете лично контролировать все свои дела. Успешно поработают индивидуальные предприниматели.
Козерог
Сегодня у Козерогов, работающих в строительном бизнесе или занятых сельскохозяйственным производством, первая половина дня может сложиться весьма непросто. Старайтесь проявлять максимум терпимости и дипломатичности и сдерживайте свои эмоции. В конце дня вы можете получить выгодный заказ. Также это благоприятное время для принятия финансовых решений о крупных покупках.
Водолей
Сегодня Водолеи с утра могут испытывать затруднения при работе с информацией. Возможно, вам поступят сведения, которые окажут негативное влияние на ваши дела. Также нужные вам сведения могут поступать с задержкой. Это не лучшее время для новых знакомств. Вторая половина дня, напротив, благоприятствует контактам, поездкам и новым деловым знакомствам.
Рыбы
Сегодня у Рыб может сложиться хороший день для взаимодействия с начальством ради выполнения плановых работ. Наилучшее время для результативной работы будет во второй половине дня. А с утра вы можете сталкиваться с нестандартными ситуациями, препятствующими рабочему процессу. Старайтесь не делать того, что может нарушить ваш рабочий ритм. Делайте то, в чем имеете большой опыт.