Реагируем молниеносно — гороскоп на 16 января

Гороскоп на сегодня говорит, что возможна болтливость, склонность к грубым шуткам или критике. Ситуации дня могут требовать быстрой реакции, вероятны срочные командировки и совещания, деловые и бытовые авралы. Возрастают риски, повышается вероятность помех, сбоев и травм. Легко поссориться с нужными людьми или допустить ошибку в работе. Часть проблем вызвана переходным периодом. Лучше не принимать решений: они могут быть не слишком мудрыми из-за горячности, непоследовательности и недальновидности.
Овен
Сегодня от Овнов этот день требует конструктивных слов и действий. Возможны экспресс-совещания и срочные командировки. Ситуация может вынудить на ходу изучать документы или быстро делать выбор. Среди трудностей дня - цейтноты, нервозность, вспышки ссор и резкой критики, стрессы и рискованные маневры. Возрастает риск получить выговор от начальства, испортить по неосторожности отношения, получить травму.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что успех во многом зависит от быстроты реакций. В ситуациях этого дня может быть мало авторитета, широких знаний или поддержки друзей. В зависимости от обстоятельств, вам может потребоваться средство срочной связи, энергичное мышление или легкость на подъем, а также готовность к раздражающим моментам, коротким приключениям в пути или спорам с людьми издалека.
Близнецы
Сегодня Близнецам предстоит выполнять любую задачу быстро, но аккуратно: небрежность в сложившейся ситуации чревата дополнительными рисками и кризисом. Возможна проверка на мастерство, смелость и ловкость. Важно не тратить силы на лишние споры, вовремя принимать к сведению критику и сигналы тревоги, оперативно исправлять ошибки и корректировать курс. Нежелательны лихачество и резкость без повода.
Рак
Сегодня Ракам предстоит подстраиваться под чужой темп или стиль общения. Есть вероятность острых разногласий, двойственных и тупиковых ситуаций, столкновения с конкуренцией или критикой. Многих Раков опередят ловкие быстрые соперники. Возрастает риск испортить отношения с партнерами, не поладить с руководством. Не лучший день для переговоров, обстоятельных совещаний, деловых начинаний и визитов.
Лев
Сегодня Львам день добавляет энергии, но обстоятельства зачастую будут мешать им использовать ее по собственному усмотрению. Вместо любимых и естественных для себя занятий, многим Львам придется преодолевать навязанные извне препятствия или оперативно решать насущные малоприятные вопросы, например, служебные. Может потребоваться срочная хлопотная командировка. В любом пути и начинании будут помехи.
Дева
Сегодня Девам стоит приготовиться к мелким трудностям. В течение дня может иметь место один небольшой кризис или цепь взаимосвязанных приключений, смешных или раздражающих. Возможно, придется пройти через спор или недоразумение. Ситуация не оставит времени на долгие раздумья, не исключена проверка на смелость, ловкость или сообразительность. Многим Девам придется понервничать, особенно в дороге.
Весы
Сегодня Весы станут острее реагировать на обстановку в целом или на поведение отдельных людей в своем окружении. Этот день не располагает к выдержке и терпению, мешает оставаться дипломатом в делах и в быту, усиливает риски, добавляет недопонимания и противоречий. Разногласия могут вспыхивать на почве прежних споров. Не лучшее время для начала совместных работ, бизнес-встреч и семейных совещаний.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов день вряд ли станет спокойным. Возрастет вероятность суеты, спешки и раздражительности, технических поломок и сбоев, мелких травм. Вероятны срочные вызовы и поездки с приключениями. Возможно, придется реагировать на сигналы тревоги. Многих Скорпионов выручат их старые связи и личный транспорт, а также мастерство, навык вождения, общения или оперативного устранения трудностей.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов есть возможность взбодриться и размяться, пройти через небольшое приключение и применить в его ходе свои творческие способности. Многие Стрельцы охотно примут вызов момента и остроумно решат поставленную задачу, однако сопутствующие успеху эффекты (например, острые ссоры или деловые риски) могут их нервировать. Если что-то не ладится, звезды советуют подождать до завтра.
Козерог
Сегодня Козерогам нужна правильная тактика: в их интересах браться лишь за короткие задачи и избегать начинаний. Также им пригодятся готовность к осечкам и стрессоустойчивость. Им стоит следить за своей речью и поведением, ибо часть проблем они рискуют создать себе сами. В этот день легко поддаться деструктивному порыву, повздорить с близкими или с деловым окружением. Есть риск авралов и травм.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют учитывать риск напряженных моментов. Это могут быть размолвки с окружением, трудности связи, осложнения и приключения в коротких поездках. Возможны технические затруднения, поломки, тупиковые маршруты, моменты зависимости от обстоятельств или от действий прошлого. Есть повод потренироваться в находчивости и ловкости, отточить мастерство вождения или деловой навык.
Рыбы
Сегодня Рыбам может быть нелегко вести дела из-за помех. Звезды рекомендуют отложить плановые мероприятия и ответственные начинания, а на решение текущих мелких задач отвести побольше времени: не исключено, что придется столкнуться в них с досадной заминкой, грубой ошибкой или другим неприятным обстоятельством. В этот день лучше не заниматься покупками и финансовыми операциями, отменить поездки.