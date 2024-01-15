Реагируем молниеносно — гороскоп на 16 января

15 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

5-6 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне мешает самообладанию, подталкивает к нетерпению, словесной резкости, вспыльчивости и опрометчивым шагам.

Фото: rambler