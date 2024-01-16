Откроются новые перспективы — финансовый гороскоп на 17 января

Сегодня мы можем добиться на работе многого.

Наш гороскоп даст уникальные прогнозы для знака, которые могут охватывать такие сферы, как любовь, карьера, здоровье и общие настроения.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться благоприятный день для получения доходов. Некоторым из вас предложат подработку. Можете рассчитывать на преференции и компенсационные выплаты от работодателя за проезд и питание в рабочее время. Оптимистический настрой и практичность могут помочь вам преодолеть текущие трудности.

Телец

Сегодня Тельцам не обойтись без дружеской поддержки и совета. Возможно, вы будете искать совершенно новые, революционные подходы к решению привычных проблем. И звезды обещают вам удачу в этом смелом поиске. Успешно могут пойти проектно-конструкторские разработки, планирование на длительный период. Работодатель может выдать вам премию.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют ставить перед собой масштабные задачи, и смело браться за их решение. Сегодняшний день может показать, на что вы в действительности способны. Руководящим работникам рекомендуется усилить контроль над подчиненными и направить их работу в более продуктивное русло. Можно делать кадровые перестановки и принимать на работу новых сотрудников.

Рак

Сегодня Раки смогут оценить, насколько полезно было получать высшее образование. Дело в том, что условием повышения вашего профессионального статуса может стать именно уровень образованности и компетентности в тех или иных вопросах. Это хорошее время для сдачи зачетов по повышению квалификации. Также успешно могут проходить служебные командировки.

Лев

Сегодня Львам рекомендуется повысить внимание к финансовым вопросам, поскольку это наиболее удачное направление для приложения усилий. Рекомендуется открывать валютные счета в банке, снимать и перекладывать депозитные вклады, выводить деньги на счета в иностранных банках. Работники страхового и охранного бизнеса могут заключить выгодные договоры. При необходимости можно обращаться в банк с заявкой на получение ипотечного кредита.

Дева

Сегодня Девам , находящимся в переговорном процессе, рекомендуется поторопиться с достижением итоговой договоренности. Дело в том, что сегодня в можете достигнуть компромиссной формулы сотрудничества и подписать договор. Также удачно для вас могут решаться юридические и имущественные споры. Хорошее время для публичных заявлений и публикации статей.

Весы

Сегодня Весы могут подняться на ступеньку выше в своем профессионализме. Благодаря усилению внимания к деталям и трудолюбию вы можете быстро обучаться и овладевать в совершенстве инструментами. Предпочтителен физический труд и работа с техническим оборудованием, станками и механизмами. Мастера сервисных центров по ремонту автомобилей смогут выявить и исправить причину поломки.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов творческий потенциал может подняться на невероятную высоту. В течение дня рекомендуется как можно активнее проявлять себя в творческой и публичной деятельности. Особенно это относится к сценическому искусству, гастролям, концертным и театральным выступлениям артистов и музыкантов. Можно экспериментировать и пытаться усовершенствовать прежние методы.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут значительно укрепить возможности своего бюджета. Может успешно развиваться надомный и семейный бизнес. Быстро и без осложнений могут пойти ремонтные и жилищно-коммунальные работы, строительство и отделка помещений. Фрилансеры могут получить выгодные заказы. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.

Козерог

Сегодня у Козерогов может в полной мере проявиться богатая фантазия и предпринимательские способности. Могут активизироваться деловые контакты. Не пренебрегайте советами друзей — от них вам будет много пользы. Это хорошее время для торговцев, консультантов, водителей транспорта и социальных работников. Используйте этот день для профессионального обучения и для расширения и укрепления деловых связей.

Водолей

Сегодня Водолеев , зарабатывающих деньги за счет личного мастерства и трудолюбия, может ожидать очень результативный день. Особенно это относится к тем, кто работает физически. Вашей силы и выносливости будет достаточно, чтобы справиться с большим объемом работы. Начальство может доброжелательно к вам относиться и по достоинству может оценить ваш труд.

Рыбы