Окажемся на одной волне — любовный гороскоп на 18 января

Сегодня мы будет понимать вторую половинку с полуслова.

Наш гороскоп даст узнать о возможных вызовах и благоприятных событиях, которые могут ожидать его в этот день.

Овен

Сегодня Овны будут не в лучшей психологической форме и близкого контакта с любимым человеком им стоит избегать. Вторая половина дня усилит их чувственность, а также сделает их более настойчивыми и «приземленными». Своих любимых им в это время лучше радовать конкретными делами и дарами.

Телец

Сегодня Тельцов ждет романтичное, но не очень динамичное утро. Оно порадует их лишь в том случае, если они хотят получить дополнительное удовольствие от сложившейся ситуации или продлить фазу относительного покоя. Инициативным и предприимчивым Тельцам начнет везти во второй половине дня.

Близнецы

Сегодня Близнецам несложно найти взаимопонимание с любимым человеком. Утром будет преобладать романтический флер, отношения могут напоминать приятную игру. Вечером в силу вступят иные настроения, важнее романтики могут оказаться признаки сексуальной гармонии и общие практические ценности.

Рак

Сегодня Ракам обстоятельства начнут помогать после полудня. Если их отношения с близким человеком оставляют желать лучшего, им стоит избегать тесного общения с ним утром. Вторая половина дня снимет многие барьеры, поможет договориться и напомнит про важные точки пересечения интересов.

Лев

Сегодня Львам лучше ловить минуты романтики в утренние часы. Не исключено, что во второй половине дня у них появятся другие заботы, не совместимые с личной жизнью. Львам, которые все же предпочтут общение с любимым человеком, важно не создавать почву для проблем в отношениях на будущее.

Дева

Сегодня Девам стоит сдержать свои новые порывы утром, так как в это время для них есть риск пойти ложным курсом. Сложившуюся ситуацию желательно воспринимать с долей здорового юмора. Для романтической инициативы подходит вторая половина дня, любой ход в это время будет удачным и беспроигрышным.

Весы

Сегодня Весы вновь столкнутся с негативной чертой характера своего партнера, но будут склонны отнестись к ней снисходительно: в конце концов, в отношениях есть и приятные моменты. К вечеру решающим фактором может стать общее дело, а также наличие сексуальной или бытовой совместимости.

Скорпион

Сегодня Скорпионы получают настоящую возможность действовать в своих интересах после полудня. Вторая половина дня позволит им смелее выражать свои мысли и подкреплять их нужными действиями. Что бы они в это время ни говорили и ни делали, их поведение будет принято партнером благосклонно.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют ловить яркие отблески вчерашнего романтического настроения или приятного события. Большинству Стрельцов обстоятельства не позволят предаваться любовным эмоциям сутки напролет, вполне возможно, что вечером им придется предпочесть любви работу.

Козерог

Сегодня для Козерогов начало дня будет не очень гармоничным, зато во второй половине суток они окажутся на счастливой для себя волне. Все, что они предпримут в это время, окажется уместным и удачным. Даже если их одолеют тайные сомнения, на их манере вести себя это никак не отразится.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит наслаждаться романтическими моментами в первой половине этого дня. Вечер заставит многих из них стать прагматичнее и даже в любви преследовать определенные цели. Проявляя широту души, им стоит думать о последствиях: возможно, в чем-то они переходят или уже перешли границы разумного.

Рыбы