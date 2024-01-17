Гасим зарождающиеся конфликты — финансовый гороскоп на 18 января

Сегодня нам придется сглаживать углы на работе.

Наш гороскоп полезным руководством для тех, кто стремится понять и использовать энергию звезд в свою пользу.

Овен

Сегодня у Овнов могут возникнуть осложнения в текущих делах. Особенно трудно придется тем, кто работает вдали от родного дома или в совместных предприятиях. Старайтесь не допускать нарушений трудовой дисциплины – не исключены штрафные санкции. Также не следует брать на себя излишне сложную работу – вам может не хватить квалификации. Есть риск сломать дорогостоящую технику или инструмент.

Телец

Сегодня у Тельцов авантюристический настрой может привести к финансовым потерям. Рекомендуется воздерживаться от финансовых спекуляций типа обмена валюты или игры на фондовом рынке акций. Доходность от бизнеса, имеющего отношение к сделкам с недвижимостью, может снизиться. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт.

Близнецы

Сегодня Близнецам , которым, возможно, предстоит заняться оформлением документов на право собственности на недвижимость, звезды советуют быть осмотрительнее. Возможно, вы столкнетесь с множеством бюрократических проволочек со стороны официальных властей и потеряете впустую много времени. Заявка в банк на получение ипотеки может быть отклонена.

Рак

Сегодня Раки могут избежать неприятностей при условии, что будут более избирательно относиться к поступающей информации. Информационный фон этого дня может сложиться весьма нервным и неустойчивым. Вы можете попасть в ситуацию, когда придется выполнять работу, которая в дальнейшем вам не понадобится. Старайтесь не отвлекаться на посторонние разговоры, цените свое рабочее время.

Лев

Сегодня Львы могут почувствовать непреодолимое желание потратить деньги на те или иные покупки. Особенно это справедливо при финансовых расчетах за наличные деньги. Однако сегодня возрастает риск столкнуться с мошенничеством или купить некачественный товар. Звезды советуют воздержаться от шопинга и от принятия финансовых решений относительно крупных покупок.

Дева

Сегодня у Дев поведение может оказаться излишне критичным по отношению к деловым партнерами, клиентам и всем тем, с кем вам приходится сотрудничать по работе. И в этом может крыться подводный камень неудач сегодняшнего дня. Вы можете быть настроены на самостоятельное поведение, причем при этом не склонны считаться с мнением даже близких людей, членов семьи и родителей.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать, что неприятности связаны с некими тайными и неочевидными влияниями, исходящими от ваших недоброжелателей. Многие могут запутаться в мутном информационном потоке этого дня. Крайне осмотрительно следует работать с поступающей к вам информацией. Деловые встречи лучше отложить. Вам могут чинить препятствия.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов решение многих вопросов по развитию бизнеса может быть связано с финансовыми расходами. Ритм работы над проектами и при планировании бизнеса сегодня может быть нарушен из-за несвоевременного или недостаточного финансирования. Бизнесменам может быть нелегко привлечь инвесторов к развитию своих проектов.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов могут необычайно вырасти амбиции. Если вы работает в подчинении у начальства, то вам трудно будет заставить себя выполнять все распоряжения и приказы начальства. Значимость начальственного авторитета для вас снижается и взамен вырастает потребность утвердить свой авторитет. Все это может негативно отразиться на карьере. Не забывайте о субординации и о дисциплине труда.

Козерог

Сегодня Козерогам , возможно, предстоит столкнуться с проверками и контрольными закупками с целью поймать вас на нарушениях. Вероятно, следует еще раз убедиться в том, что ваша деятельность является безупречной с точки зрения соблюдения норм закона и проходит в полном соответствии со служебными инструкциями. В противном случае к вашей персоне будет проявлено пристальное внимание со стороны представителей фискальных властей.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют проявить максимум осмотрительности. Финансистам рекомендуется еще раз проверить, все ли в порядке с системами охраны и страхования бизнеса. Вашему имуществу может быть нанесен ущерб в результате технического сбоя. Будьте готовы к тому, что в результате перемены обстоятельств вам, возможно, придется в оперативном порядке корректировать свои планы.

Рыбы