Заводим новые знакомства — гороскоп на 18 января

17 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

7-8 лунные сутки. Сегодня лучше не спешить с целевыми контактами и действиями.

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Гороскоп на сегодня говорит, что утром возможен тупик, зато вторая половина дня продуктивна. Полоса удачи стартует после полудня со вступлением Луны в знак Тельца. Сложатся условия для конструктивных бесед, делового сотрудничества, подвижек в карьере, успехов на производстве и в бизнесе. Аспект Луны к Меркурию обеспечит приток полезных сведений, возрастет вероятность добрых вестей. Это время действий по принципу «сказано — сделано». Оно подходит для командировок, совещаний, трудоемких работ и повышения мастерства. Работоспособность сохранится до глубокой ночи. Овен Сегодня для Овнов может оказаться неудачным утро. В это время возможно плохое настроение или самочувствие, не исключен тупик в текущих делах. Могут быть не идеальными отношения со значимыми людьми. Новой энергии и нужного стечения обстоятельств лучше ждать к полудню. Во второй половине дня хорошо обсуждать финансовые дела, заниматься заработком, ведением бизнеса и приумножением благосостояния. Телец Сегодня Тельцам лучше не форсировать события в начале дня. Поспешив, они потратят много сил на то, что чуть позже достанется им без особых усилий. Также они рискуют получить намного более скромный результат по сравнению с тем, который ждет их ближе к вечеру. Продуктивным и удачным периодом для них станет вторая половина дня. Она хороша для начинаний, поездок, деловых контактов, энергозатратных работ. Близнецы Сегодня Близнецам лучше отказаться от рискованных маневров и психологически трудных контактов, так как вместо ожидаемого положительного эффекта они могут создать им лишние трудности. Основные работы лучше перенести на вторую половину дня. В это время появятся нужные для дела практичность и основательность, включится подстраховка, удастся следовать плану и добиваться наглядных результатов. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что не в их интересах браться за дела спозаранку. Утро — не лучший период для важных дел, особенно, если требуется взаимодействие с другими людьми. Стоит минимизировать в это время контакты с начальством, конкурентами, недоброжелателями. Вторая половина дня создаст отличные условия для диалога и сотрудничества, позволит наверстать упущенное и сделать шаг вперед. Лев Сегодня Львам звезды советуют планировать все важные дела и контакты на послеполуденное время: оно больше подходит для деловых встреч, производственных совещаний и проведения комплексных работ, для погружения в тонкости управления бизнесом или целенаправленного карьерного роста. В центр внимания могут попасть кадровые вопросы, темы финансирования, снабжения, материальной и технической поддержки. Дева Сегодня Девам нужна доля осторожности в утренние часы. Не помешает проверить ситуацию на наличие остаточных проблем, в том числе финансовых: они вряд ли окажутся критичными, но могут лишить уверенности и цельности. Наиболее гармонична вторая половина дня. В это время можно смело включаться в работу, в процессы обучения и общения, а также отправляться в командировки. Возможны вести из-за рубежа. Весы Сегодня Весам лучше минимизировать общение с неуравновешенными людьми и с теми, кто в плохом настроении. Не в духе может оказаться именно тот, с кем они в тесном контакте, например, член семьи или деловой партнер. Включаться в новый виток дел стоит после полудня, сделав акцент на деловых, материально-имущественных, хозяйственных и жилищных вопросах, на теме обслуживания или безопасности. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит начать день с мелких рутинных дел, а также если необходимо, с забот о своем здоровье или о нуждах своих питомцев. Во второй половине дня лучше сосредоточиться на важных делах, особенно связанных с разъездами, обслуживанием, деловыми переговорами и сотрудничеством. Путь будет открыт и лучше не терять времени: очень скоро появятся новые обстоятельства, усложняющие задачу. Стрелец Сегодня Стрельцы вправе провести утро в свободном режиме за своим любимым хобби. Влюбленные Стрельцы могут встретить утро в романтическом настроении. Не самым плохим решением станут дополнительные часы утреннего отдыха, так как во второй половине дня обстоятельства заставят вернуться к интенсивной работе, заняться выполнением служебных обязанностей или решением насущных практических задач. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют не торопить события и пропустить непродуктивные для себя утренние часы. Такая пауза не нанесет большого ущерба делам и планам: вторая половина дня обеспечит отличные идеи, новый всплеск энергии и прилив удачи, даст возможность наверстать упущенное, выполнить намеченное и сделать дополнительный успешный рывок вперед. Это время, когда слова, мысли и действия едины. Водолей Сегодня для Водолеев продуктивнее вторая половина дня. В это время их внимание могут привлечь жилищные дела, семейные обстоятельства, события на родине или в кругу близких друзей. Общий положительный фон момента позволит им включиться в полезную деятельность, предпринять что-то важное для дома или карьеры. Хорошо заниматься системными работами по ремонту жилья, защите или расширению территории. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют избегать лишней активности до полудня — особенно, если речь идет о серьезной плановой акции или о старте с нуля. Желательно воздержаться в это время от покупок и платежей. Вторая половина дня расширит возможности, откроет нужные пути и линии связи, принесет добрые вести, обеспечит полезной информацией или практической помощью. Вечерние успехи поднимут настроение.