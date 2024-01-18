Дела пойдут в гору — гороскоп на 19 января

Гороскоп на сегодня говорит, что если не найдена точка опоры, настроение может быть противоречивым. Возможны волнения, сюрпризы, странные прихоти, перепады эмоций, неожиданные случайные приобретения и опрометчивые финансовые решения. День хорош для обновлений, но не стоит считать их окончательными: будущее еще может внести коррективы. Лучше всего придерживаться вчерашней тактики и заниматься насущными делами, в которых нет сомнений. Самые важные из них стоит перенести на первую половину дня.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют удерживать фокус своего внимания на практических делах: финансовых, профессиональных, хозяйственных. Хорошо завершать прежние проекты либо переводить их на новый уровень, переформатируя согласно требованиям времени и веяниям прогресса. Возможен интерес к коллективным ресурсам и ценностям будущего. Для выполнения конкретных задач предпочтительнее первая половина дня.
Телец
Сегодня Тельцам лучше не терять время понапрасну. Утро начнется удачно, но запас энергии и везения может оказаться не бесконечным. Чем важнее дело, тем больше оснований не затягивать с ним. К вечеру могут участиться колебания настроения. Не стоит принимать их за случайные капризы: в связи с внешними переменами повышается личная чувствительность, не исключены пророческие предчувствия и видения.
Близнецы
Сегодня Близнецов удача ждет в насущных делах практического характера, отличающихся повышенным уровнем сложности, риска или секретности. В нужный момент в них придет поддержка из скрытого источника или от далеких друзей. Звезды советуют сосредоточиться на уже начатом деле, в котором равно важны смелость, мастерство, упорство и настойчивость, сильна материальная мотивация или мотив безопасности.
Рак
Сегодня для Раков важны перспективы будущего и связи с друзьями. Это один из тех дней, когда удача приумножается за счет членства в команде или наличия единомышленников, но и присутствие одного друга может прибавить сил, надежд и возможностей. Желательно быть в курсе последних новостей и социальных веяний, не отказываться от участия в свободных дискуссиях и посещения коллективных мероприятий.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют оставаться реалистами, но не замыкаться в знакомых границах — особенно, когда речь идет о профессии и карьере. Это подходящий момент для того, чтобы подумать о дальнейшем прогрессе и обновлении планов, вплоть до ухода из офиса на удаленную работу или в сферу фриланса. Совещания и мероприятия этого дня могут неожиданно (или закономерно) принять неформальный оттенок.
Дева
Сегодня у Дев есть надежда на везение даже в неопределенной, неожиданной и нервирующей обстановке, например, в ситуации смены работы или изменения других привычных реалий. Многие Девы найдут моральную поддержку, будут не одиноки благодаря случаю или далеким друзьям. Положительная инерция вчерашних событий поможет им сохранять психологическую устойчивость и продолжать эффективно вести свои дела.
Весы
Сегодня для Весов может представить интерес финансовая сторона ситуации. Возможно, они будут вовлечены в какой-то масштабный эксперимент или их планы окажутся тесно связаны с коллективными ресурсами. Есть шанс удачно уладить жилищный или имущественный вопрос, например, связанный с ипотекой или неким долгосрочным займом. Наряду с материальными, могут иметь значение морально-этические ценности.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют чаще обращать внимание на особенности царящей вокруг эмоциональной атмосферы - прежде всего, в семейном кругу, среди друзей и клиентов. Также может представить интерес финансовая сторона ситуации, не исключен новый настрой у возможных покровителей и состоятельных заказчиков. Важно заботиться о своей социальной репутации и закреплять связи с нужными группами.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что это хороший день для внедрения полезных новшеств. Не стоит медлить, если назрел очередной шаг к прогрессу в офисе, в контактах с коллегами или сервисами. Вместо штатных повседневных дел лучше заняться отладкой рабочих процессов, обновлением программ, инструментов или средств связи. Возможно, требуются перемены в диете или в старом стиле содержания питомцев.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды помогают оставаться на удачной волне и продолжать дела, начатые накануне. В отличие от технических, их психологические резервы могут постепенно истощаться. Им важно не разбрасываться и заниматься лишь тем, что для них действительно важно, а также правильно выстраивать свое расписание. Пик успеха и продуктивности — утро, это лучшее время для выполнения конкретных задач.
Водолей
Сегодня для Водолеев важна атмосфера в семье, на родине или в группе друзей. Внимание части Водолеев приковано к узкому кругу близких людей, но интересы большинства представителей знака лежат в более широкой области. Возможно, они будут жить интересами своей социальной группы, например, профессионального сообщества. Этот день может принести им необычные новые ощущения, озарения, перемены в доме.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит браться за принципиально новые дела, поскольку обстоятельства будут не до конца предсказуемы и могут лишать их уверенности. Но они могут спокойно продолжать то, что уже начали накануне, или заниматься тем, в чем достигли высокого мастерства: в этих случаях судьба защитит их, даже непредвиденные моменты будут им на руку. Сработает их чутье или придет помощь от старых друзей.