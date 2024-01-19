Берем паузу в свиданиях — любовный гороскоп на 20 января

Наш гороскоп предоставляет полезные советы для достижения гармонии и успеха в жизни каждого знака.
Овен
Сегодня у Овнов на пути могут возникнуть объективные внешние препятствия. Составленные планы придется частично пересмотреть или отложить. Звезды советуют никого в этом не винить: в сложившейся ситуации подобные обескураживающие моменты естественны и не являются негативными знаками.
Телец
Сегодня Тельцам день способен принести дополнительные волнения. Возможно роковое стечение событий, влияющее на их личную жизнь. Может случиться то, чего они не ждали или, наоборот, то, что они предвидели — в обоих случаях ситуация будет иметь признаки нештатной и заставит думать о будущем.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может оказаться не так уж много возможностей для маневра. Непредвиденные обстоятельства или роковые внешние события могут вынудить их отложить встречу или пересмотреть свои планы. Им важно помнить о переходном характере ситуации и избегать депрессивных настроений.
Рак
Сегодня у Раков любовные успехи зависят от них самих лишь в малой степени, гораздо сильнее будет влияние внешних событий. Им может неожиданно повезти в первой половине дня, но даже если они любимцы фортуны и Амура, им не стоит рассчитывать на приятный вечер: вероятность помех в конце дня возрастет.
Лев
Сегодня Львы могут получить урок смирения, так как им придется не управлять событиями, а подстраиваться под их ход. Некоторые Львы рискуют оказаться перед дилеммой: остаться рядом с любимым человеком, разделяя с ним его судьбу и приняв его непростой характер, или пойти своей дорогой.
Дева
Сегодня Девы могут пройти путь от надежды до скепсиса, от идеализма к реализму. В первой половине дня обстоятельства могут остаться к ним дружелюбными, но с наступлением вечера благосклонность судьбы окажется под вопросом. Возможно, стоит взять небольшую паузу во встречах.
Весы
Сегодня Весам развитие событий может не понравиться. Их могут ждать роковые сюрпризы и досадные разочарования. Звезды говорят, что в сложившихся обстоятельствах это практически неизбежно: чтобы в личной жизни наступил новый период, нужно перестроиться, подождать или чем-то пожертвовать.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше не затягивать с реализацией своих романтических планов до вечера, а также не рассчитывать на точное исполнение своих желаний. Утром коррективы могут внести капризы и оригинальные желания партнера, а вечером велика вероятность появления внешних ограничивающих обстоятельств.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов надежды на приятное общение могут так и не сбыться. Стрельцам, не желающим отказываться от общения с объектом симпатий, стоит ловить любую скромную возможность встречи в дневные часы: вечером шансов будет гораздо меньше и лучше хоть что-то, чем ничего.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше не откладывать свои романтические планы на вечер. Для встречи с любимым человеком или шагов по направлению к нему больше подходит первая половина дня. С наступлением вечера обстоятельства изменятся не в лучшую сторону и исполнение любых желаний окажется под вопросом.
Водолей
Сегодня Водолеи могут ощущать себя то всемогущими, то ничтожными. Возможно, не все их ожидания сбудутся. Звезды напоминают им о сложности ситуации: нужно время, чтобы сориентироваться в своих чувствах или в новой обстановке, уловить попутный ветер, проложить курс и поднять парус.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что им лучше отказаться от идеи романтического свидания вечером, чтобы не разочаровывать себя и партнера. Это время, когда на пути любви возникают неожиданные препятствия или начинают сбываться худшие предчувствия, может появиться чувство тупика или одиночества.