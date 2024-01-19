Смело отдыхаем — гороскоп на 20 января

Гороскоп на сегодня говорит, что стоит отложить старты и снизить нагрузки. Возможна пауза в делах по объективной причине. Это день, когда стоит обращать внимание на необычные знаки, новые потребности и ощущения. Главным источником информации может стать не лента новостей, а навязчивое предчувствие, личное или коллективное. Может требоваться переоценка материальных или моральных ценностей. В конце дня квадрат Луны и Сатурна способен подпортить настроение или добавить препятствий, например, временно заблокировать нужные пути или доступ к данным.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют осторожнее распоряжаться и своими, и заемными ресурсами. Совершая нужные по ситуации покупки и платежи, лучше не увлекаться. Не стоит спешить с крупными вложениями средств, первыми взносами, приобретением дорогостоящих новинок, оформлением кредитов. На вечернее время нежелательно планировать командировки, совещания и активную переписку: возможны задержки и помехи.
Телец
Сегодня у Тельцов в интересах внимательно следить за внешними переменами: возможно, вместе с ними придется менять профессиональные планы, привычки или дружеские предпочтения. Стоит прислушаться к интуиции — она подскажет, как не забыть на фоне новшеств про свои базовые нужды или сохранить под нажимом обстоятельств верность своим взглядам. Вечером не помешает контролировать или экономить средства.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше не рассчитывать на быстрый прогресс в своих планах. В текущих делах не исключается пауза или неожиданное стечение обстоятельств, возможна зависимость от друзей или финансирования, есть риск временно зайти в тупик. Вечер может призвать к выполнению долга или соблюдению сроков, создать те или иные ограничения, напомнить про дисциплину и контроль. Важно не впадать в уныние.
Рак
Сегодня Ракам лучше не планировать важные дела: в роли помехи может выступить роковое внешнее обстоятельство, бороться с которым трудно. Наиболее позитивна первая половина дня, в это время есть надежда на поддержку друзей или неожиданный удачный случай. Вечер может принести разочарование или отсрочку, создать препятствия при попытке найти информацию, наладить связь или отправиться в путь.
Лев
Сегодня Львам лучше быть стратегами и учитывать перспективу. Первая половина дня может создать временный тупик в профессиональных делах. Он может быть вызван перестройкой дел, трансформацией отношений или психологической адаптацией к новым непростым событиям. Вечер усилит скепсис по поводу долгосрочных планов, возможно, следует уточнить их на предмет безопасности или сузить намеченную программу.
Дева
Сегодня Девам лучше выбрать свободный график и, по возможности, не загружать себя лишними хлопотами. Отложив дела, стоит продолжать следить за новостями. Особенно актуальными могут оказаться вести, связанные с событиями за рубежом, а также со здоровьем и работой. Вечером придется забыть о свободе, исходить из профессионального
Весы
Сегодня Весам звезды советуют быть осмотрительнее, распоряжаясь любыми ресурсами: возможны непредвиденные события, меняющие планы и критерии выгоды. Могут подвести даже надежные друзья и организации. Вечером есть риск помех при попытке наладить дистанционную связь, начать дело или отправиться в путь. Возможно, помешают домашние дела, какие-то обязанности или нюансы самочувствия.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют следить за новостями и брожением умов в своем окружении: сейчас это не только способ заполнить паузу в делах или поддержать дружеские связи, но и шанс вовремя узнать критичные новости. Получив предостережение, будет проще ориентироваться в обстановке в конце дня, когда могут возникнуть препятствия, оказаться перекрыты некоторые пути и возможности.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут не придерживаться жестких рамок и правил, например, строгой диеты или своего привычного расписания. Это время, когда лучше подстраиваться под обстоятельства и не удивляться потоку неожиданностей. Вечером придется следовать тем или иным формальностям. Возможно, появятся лимиты на общение с нужными людьми или контакт с ними окажется временно заблокирован.
Козерог
Сегодня Козероги могут позволить себе долю свободы до наступления вечера. В зависимости от ситуации и своих возможностей, они могут вести полностью свободный образ жизни или заниматься интересующими делами вполсилы в режиме хобби. Вечерние часы окажутся менее комфортными. Возможно, придется заняться не самым любимым делом, столкнуться с каким-то препятствием или побеспокоиться о своем здоровье.
Водолей
Сегодня Водолеи могут столкнуться с маятником эмоций, бросающим их от эйфории утром к разочарованию вечером. Им стоит помнить, что в их жизни происходят важные события, на фоне которых возможны перепады настроения и неверные оценки. Что бы ни случилось, пока лучше не строить конкретных планов и не приступать к новым делам. Неожиданная пауза или временный запрет могут оказаться благоприятными.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не откладывать необходимые дела на вечернее время: ситуация не до конца предсказуема и не совсем гармонична, но утренние и дневные часы все же обещают стать более удачными. В конце дня может появиться препятствие, ухудшиться самочувствие или испортиться настроение. Не исключены профессиональные и другие разочарования, моменты охлаждения в общении с близкими людьми.