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Ищем золотую середину — любовный гороскоп на 21 января

20 января 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит найти баланс в отношениях.

Ищем золотую середину — любовный гороскоп на 21 января
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Из нашего гороскопа читатели узнают о ключевых тенденциях и возможностях для благоприятного развития событий.

Овен

Сегодня Овны нуждаются не только в поддержке связи со своей пассией, но и в разнообразии впечатлений. Звезды намекают, что эти две потребности легко совместить, отправившись вдвоем на прогулку или обсуждая новости. Чтобы общение было приятнее, стоит отключить на время мысли о работе.

Телец

Сегодня Тельцам поможет общительность. Также им важно не зацикливаться на собственных эмоциях и смотреть на ситуацию шире. Чтобы понять, к чему все идет, отношения с любимым человеком следует рассматривать в контексте новой обстановки, именно она сейчас диктует основы поведения.

Близнецы

Сегодня у Близнецов естественное желание — свести к нулю элементы напряженности, сдержанности и притворства, вести себя в присутствии партнера свободно и непринуженно. Пока это удается им лишь отчасти, но звезды намекают, что вскоре у них появятся для этого более широкие возможности.

Рак

Сегодня Ракам звезды не советуют планировать свидание по собственному вкусу, поскольку обстоятельства могут распорядиться иначе. Общение с пассией будет комфортнее, если вы не стремитесь воспроизводить жесткие сценарии и доверяетесь моменту, а также если вы готовы обсуждать любые темы и новости.

Лев

Сегодня Львы склонны воспринимать некоторые аспекты ситуации легкомысленно, тогда как на самом деле в их личных отношениях происходит нечто судьбоносное. Многим Львам, как и их партнерам, приходится выступать в новом образе. Расстановка ролей в паре может меняться, и не всегда в пользу Львов.

Дева

Сегодня Девы целеустремленны и ничего не делают просто так. Для них будет естественным стремление вписать общение с любимым человеком в свои новые планы, или подстроить планы под личную жизнь, если она для них важнее карьеры. В отличие от мыслей, их эмоции могут быть непостоянными.

Весы

Сегодня Весам день приоткрывает новые перспективы в личной жизни. Они могут быть для них и открытием, и логическим продолжением прошлого. Настало время дать волю неким желаниям, принять новый образ партнера или приготовиться к смелому развитию какой-то рискованной линии в своих любовных отношениях.

Скорпион

Сегодня Скорпионы яснее почувствуют необратимые судьбоносные перемены в своих личных контактах, прямые или косвенные. Может измениться расстановка ролей в любовном союзе. Возможно, будет принято решение начать совместную жизнь или, наоборот, перейти к свободному формату романтических отношений.

Стрелец

Сегодня Стрельцам трудно устоять против искушения начать романтический диалог или поддержать игривую беседу. Обратная сторона приятного общения — недостаток искренности и серьезности. Если симпатия не слишком прочна, не стоит возлагать на такие контакты много надежд: вскоре они сойдут на нет.

Козерог

Сегодня Козероги вынуждены подстраиваться под обстоятельства и это не всегда им по душе. Если в их личной жизни наметилась крупная перемена, они отнесутся к ней двояко: с одной стороны, она будет разжигать их интерес и подогревать жажду новизны, а с другой, может внушать им тревогу.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит внимательнее присматриваться к событиям в своей личной жизни и к тем новым ощущениям, которые у них возникают. Многие Водолеи обретают необыкновенную силу и необычайные возможности, становятся очень притягательными, но также рискуют стать игрушкой своих сильных новых желаний.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не форсировать события в своей личной жизни. Настроение может быть непостоянным. Желательно вести себя гибко, избегая и явной холодности, и чрезмерной близости. Не стоит поднимать в общении с любимым человеком серьезные темы и задавать вопросы, ответы на которые могут ранить.
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