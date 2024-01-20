Новости изменят наши жизни — гороскоп на 21 января

Гороскоп на сегодня говорит, что те или иные новшества возможны в группах и сообществах. Не исключено появление значимой персоны в общественной жизни или виртуальном пространстве, имеющей особую власть или претендующей на широкую популярность. Однако на точные данные и однозначные выводы пока лучше не рассчитывать. Это подходящий день для сбора сведений и сравнения вариантов, обмена новостями и предположениями. Общение может отвлекать от важных дел.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют быть общительнее и следить за новостями: это лучший способ оставаться в курсе событий, поддерживать связь с друзьями и следовать прогрессу. Обратной стороной коммуникабельности и любопытства может оказаться невозможность полностью сосредоточиться на важном деле. Часть дня может уйти на выжидание, преодоление сомнений, уточнение данных и поиск подходящего компромисса.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит отключать средства связи и общего мониторинга событий: могут происходить важные перемены в сообществе друзей, в интересующей социальной прослойке или в профессиональной области. Возможно, изменится прежний состав руководства или появится невиданная ранее возможность подняться по карьерной лестнице, найдется поле для проявления честолюбия или для выражения своих взглядов.
Близнецы
Сегодня Близнецам день поможет отвлечься от сложных дел и нештатных ситуаций, которые в данный период жизни отнимают у них много сил. Они могут вести себя в естественном стиле, не зацикливаться на одной теме, быть легче в общении и любознательнее. Если их тяготят какие-то рамки, на их горизонте уже появляются новые возможности, позволяющие компенсировать нехватку свободы и расширить поле интересов.
Рак
Сегодня Ракам стоит помнить, что они зависимы от обстоятельств или информационного фона вокруг. Это не тот день, когда им стоит полагаться исключительно на свои собственные силы, а также выступать с личной инициативой или пытаться привлечь слишком большое внимание к своим индивидуальным потребностям. В контексте новых событий может стать важным контакт с влиятельным другом или членом сообщества.
Лев
Сегодня Львам лучше не зацикливаться на одной версии будущего. Им стоит чаще обсуждать планы с друзьями и коллегами, искать и сравнивать варианты. На горизонте может появиться значимая фигура возможного партнера или соперника, которую не стоит недооценивать. День важен вдвойне для Львов, стремящихся к популярности или партнерству, желающих сохранить или переформатировать свою прежнюю репутацию.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют поставить на первое место должностные обязанности, карьеру, официальные контакты, планирование дел и работу с документами. Для некоторых Дев окажутся органично связаны темы работы и старого хобби, которым они владеют профессионально. День важен, если меняется место службы или форма занятости: в этом случае есть повод пересмотреть прежние цели, планы и договоренности.
Весы
Сегодня Весам не стоит упускать за насущными делами момента важные ключевые события, предвещающие им новую точку опоры на годы вперед. Такие перемены могут происходить в их личной жизни или жилищных делах, в творческой сфере или в отношениях с детьми. Может приобрести новую важность старое хобби, начать играть более значительную личность друга, ребенка, бизнес-инвестора или сексуального партнера.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день укажет их новую роль в доме, социуме или группе друзей, подчеркнет ее выгоды, сложности и необычные стороны. В текущих делах сегодня важна информированность. Многие Скорпионы будут достаточно общительными, чтобы не остаться в вакууме, но слишком уверенными в своих старых навыках, чтобы подстраховаться информацией в новой обстановке. Им важно помнить, что ситуация изменилась.
Стрелец
Сегодня Стрельцам важен информационный фон вокруг, контакт с отдельными людьми или с группой. Ведущим мотивом общения может стать любопытство. В физическом или виртуальном окружении многих Стрельцов появится значимое лицо, привлекающее всеобщее внимание. Не стоит начинать в этот день предметный серьезный разговор: общение может свестись к обсуждению новостей, шуткам и уклончивым предположениям.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше не браться за важные дела из-за риска отвлекающих факторов. Стоит обратить внимание на финансовую часть своих дел: пересмотреть прежние ценности, задуматься о важной покупке или новом инвесторе, иначе подойти к теме кредитования или к связке деньги-дружба, влияющей на отношения. В рутинных текущих делах нужны любопытство и гибкость: возможно, есть не одно решение задачи.
Водолей
Сегодня для Водолеев этот день может оказаться крайне важным. Он намекает на новую роль, которую им надо сыграть, или на ту миссию, которую они отныне должны нести. У многих Водолеев, особенно январских, появится потребность в смене образа, а иногда и в роковом духовном перерождении. Также многие Водолеи получат дополнительную власть, которая, в зависимости от подхода, может стать для них благом или злом.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что они могут сталкиваться в своих текущих делах с различными помехами. По возможности, в этот день лучше не заниматься ключевыми базовыми проектами, а в общении с окружающими, включая семью, поддерживать легкий дружелюбный тон. Стоит отслеживать новшества в своей профессиональной среде или группе по интересам: возможно, появился новый лидер или скрытый соперник.