Не вкладываем и не даем взаймы — финансовый гороскоп на 21 января

Наш гороскоп предоставляет ориентир для планирования дня и принятия важных решений, основанных на знаниях астрологических влияний.
Овен
Сегодня для Овнов основной проблемой дня могут стать противоречия между вашими намерениями и мнением людей, которые занимают более высокое по статусу положение. Ваши инициативы могут наталкиваться на препятствия, чинимые вашими же руководителями. Возможно, ваши поступки пойдут вразрез с тем, что ожидает от вас получить начальство. Старайтесь обязательно согласовывать свои действия.
Телец
Сегодня Тельцы, специализирующиеся на внешнеторговых операциях, могут столкнуться с препятствиями при транспортировке грузов на дальние расстояния. Крайне нежелательно сегодня проходить через пункты таможенного досмотра. У вас может не оказаться в наличии важных документов. Это может привести к штрафным санкциям с неприятными юридическими последствиями.
Близнецы
Сегодня у Близнецов могут продолжиться начатые ранее осложнения с деловыми партнерами. Возможно, вам будет сложно добиться согласованного поведения. Ваши личные планы могут войти в противоречия с планами партнеров. Также в этот день может быть неустойчивым ваше финансовое положение. Не рекомендуется брать и давать деньги взаймы. Бизнесменам может оказаться нелегко привлекать инвесторов к своим услугам.
Рак
Сегодня Раки, чья работа может быть связана с оформлением и визированием деловых бумаг, могут в полной мере ощутить, что такое бюрократические проволочки. Звезды советуют вам вообще пока не обращаться в государственные инстанции для регистрации документов. Деловое партнерство может не оправдать ожиданий, а данные вам обещания могут оказаться не исполненными.
Лев
Сегодня Львам, возможно, предстоит много хлопот, однако результат ваших усилий может пойти скорее в «минус», чем в «плюс». Возможно, к уровню вашей квалификации будут проявлены слишком высокие требования. Например, вам могут поручить излишне сложную работу, с которой вы можете не справиться. Вы можете быть склонны браться за разные дела, распыляя свои силы и не доводя до конца ни одного из дел.
Дева
Сегодня для Дев основной проблемной темой может стать удержание себя от участия в разного рода финансовых авантюрах. Ваша эмоциональность может заметно усилиться, однако это может привести вас к поспешным непродуманным поступкам, чреватым серьезными финансовыми потерями. Главной задачей для вас сегодня является не преумножение доходов, а сохранение имеющихся у вас финансовых ресурсов от растраты.
Весы
Сегодня у Весов могут испортиться отношения с кем-то из деловых партнеров. Одной из вероятных причин трений могут стать разногласия по поводу условий использования и содержания совместно арендуемого помещения. Не исключен также конфликт с арендодателем и разрыв договора на аренду. Нежелательно подписывать договор аренды. Непросто пойдет работа над подготовкой отчетной документации.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, возможно, будет трудно добиться взаимопонимания при общении, как с отдельными людьми, так и с группами и коллективами. Звезды не советуют вам заниматься составлением бизнес-плана и обмениваться мнениями с друзьями и единомышленниками. Процесс профессионального обучения может вызвать у вас затруднения.
Стрелец
Сегодня Стрельцам может быть нелегко поддерживать деловые партнерские отношения. Дело в том, что поведение основного делового партнера может стать непоследовательным и неуправляемым. В этой ситуации вам будет сложнее получить адекватную финансовую отдачу от своих усилий. Воздержитесь от инвестиций в коллективные проекты, где нет возможности проконтролировать эффективность расходования средств.
Козерог
Сегодня у Козерогов может сложиться неблагоприятный день для урегулирования юридических проблем и оформления права собственности на недвижимое имущество. Если вам пришлось оказаться в служебной командировке, то старайтесь не проявлять излишнего рвения и инициативы — результат может получиться прямо противоположным от ожидаемого. При работе на вахте рекомендуется строго соблюдать дисциплину труда.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют проявить осмотрительность при принятии решений, содержащих большую долю финансового риска. По возможности старайтесь воздержаться от банковских переводов и никому не давайте денег взаймы. Водителям транспорта в середине дня следует аккуратнее вести себя на дороге — есть риск нарушений правил дорожного движения с получением штрафных санкций.
Рыбы
Сегодня для Рыб день чреват финансовыми потерями и неудачными инвестициями. Поэтому основной задачей этого дня должно стать сохранение тех материальных и финансовых ресурсов, которыми вы располагали накануне. И здесь неблагоприятную роль, провоцирующую убытки может сыграть человек, являющийся вашим деловым партнером. Вам могут предложить вложить инвестиции в рискованный проект.