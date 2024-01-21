Откроются перспективы — финансовый гороскоп на 22 января

Наш гороскоп предоставляет рекомендации, основанные на позициях планет, чтобы помочь принимать более осознанные решения.
Овен
Сегодня у Овнов, имеющих собственный бизнес, хорошее время для принятия мер по укреплению безопасности бизнеса и финансовых ресурсов. Это благоприятный день для покупки и установки систем сигнализации на пульт вневедомственной охраны. Также можно монтировать современные технические средства видеонаблюдения, менять замки в дверях и пароли в электронных платежных системах.
Телец
Сегодня Тельцы могут почувствовать ускорение в тех делах, которые связаны с обработкой и анализом информации, делопроизводством, составлением документов и короткими поездками. Хорошо проявят себя таксисты, консультанты, секретари-референты, курьеры, работники социальных служб, транспорта и связи. Хорошее время для проведения торговых операций.
Близнецы
Сегодня Близнецам работа может доставлять большое эмоциональное удовлетворение. Вы с позитивным настроем можете выходить на работу, и многое дела пойдут успешно. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются теплые и доброжелательные. Во многом благодаря этому вы можете получить выгодную работу, заказы, и, соответственно, сможете повысить уровень своих доходов.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать в себе усиление оптимизма и активности. Звезды советуют вам смелее проявлять себя в работе и руководствоваться только своим личным мнением в принятии решений. Главным условием успеха в этот день является ваша инициатива и энтузиазм. Можно экспериментировать, пытаясь что-либо усовершенствовать.
Лев
Сегодня для Львов, работающих в медицинских учреждениях, гостиницах, ночных клубах, ресторанах, исключительно удачно может сложиться этот день. Также этот день располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Хорошо заниматься обустройством помещений, установкой торгового оборудования в магазинах и на рынках. Офисные служащие преуспеют в подготовке отчетной документации.
Дева
Сегодня Девы могут проявить незаурядные интеллектуальные способности и умение находить самые неожиданные решения в трудных вопросах. Благодаря творческому подходу вы сумеете использовать технические новинки. Это замечательное время для установления новых контактов и укрепления деловых связей. Работа в составе группы единомышленников над общим проектом проходит более чем успешно.
Весы
Сегодня для Весов звезды могут открыть новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице. Ваши таланты и мастерство могут быть оценены по достоинству. Если у вас были разработаны идеи и проекты по улучшению эффективности вашей фирмы, то в середине дня смело идите на контакт с высшим руководством и вносите ему эти предложения. Чем интенсивнее будет ваш труд, тем скорее вы сможете повысить уровень профессионального мастерства.
Скорпион
Сегодня Скорпионам оптимизм и уверенность в своих силах могут помочь ставить перед собой большие задачи и успешно их решать. Звезды советуют сосредоточиться на тех вопросах, которые могут открыть для вас новые перспективы в бизнесе. Бизнесменам рекомендуется заниматься расширением сферы услуг и повышением уровня квалификации. Посещение выставок и научно-практических конференций позволит вам понять, в каком направлении следует продвигать бизнес.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют сосредоточиться на тихой и незаметной работе — так вы добьетесь гораздо большего результата. Успеха добьются те, чья работа требует глубокого исследования, сосредоточения на деталях: криминалисты, следователи, мастера сервисных центров, ученые-теоретики, программисты. При принятии решений прислушивайтесь к подсказкам интуиции.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют настроиться на конструктивное партнерское сотрудничество и работу в составе группы единомышленников. Вы можете быть в состоянии координировать деятельность разных специалистов в рамках общего проекта. Можно вести многосторонний переговорный процесс, заключать договоры на длительный срок, устраивать выставки, презентации.
Водолей
Сегодня для Водолеев день может пройти с максимальной пользой, поэтому звезды советуют с утра составить план действий. Распределение рабочего времени — один из главных залогов успеха в делах. Точное выдерживание сроков выполнения работы заметно укрепит вашу деловую репутацию. Это благоприятное время для выстраивания делового взаимодействия между начальством и подчиненными.
Рыбы
Сегодня перед Рыбами могут открыться новые перспективы в бизнесе. Звезды советуют вкладывать деньги в раскрутку бизнеса, проведение рекламных акций, расширение ассортимента товаров и спектра услуг. Увеличат доходы те, кто связан с туризмом, издательским делом и салонами красоты. Хорошо использовать этот день для тестирования новых методов работы.