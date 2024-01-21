Звезды подогреют наши чувства — гороскоп на 22 января

Гороскоп на сегодня говорит, что это день непостоянных чувств, сомнений, фантазий, легкомыслия и сентиментальности. Может иметь место приукрашивание фактов, приятная грусть по уходящему периоду, ложная надежда. Также это день лени, рассеянности и непоследовательности. Трудно сохранять концентрацию на делах. Не стоит проводить совещания и проверки, отправляться в целевые командировки, работать с документами, вести расчеты и строить конкретные планы. Возможны финансовые заминки. Не рекомендуются покупки и платежи.
Овен
Сегодня у Овнов есть время обдумать новости и дополнительно пообщаться со своим близким окружением. Овны, чей круг общения сейчас ограничен профессиональными связями, смогут придать им менее формальный оттенок. Фоном дня могут стать тайные сомнения, информация не всегда будет правдива и точна. Также день может принести романтические переживания, например, известия от далекого объекта симпатий.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не торопить события. Не стоит тревожиться, если возникают заминки финансового характера или что-то мешает разобраться в собственных чувствах. Это не самый удачный день для новых решительных действий. Можно использовать его для сбора информации, для итоговых размышлений или предварительных заметок. По возможности, стоит отказаться от покупок и денежных операций.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что для них этот день не очень продуктивен. Может появиться лень или усилиться какое-то сомнение. Велика вероятность любовных иллюзий, профессиональных ошибок, ложных планов, излишней доверчивости, неаккуратности. Не стоит выбирать эти сутки для сложных рискованных дел и ответственных совещаний. Звезды рекомендуют снизить нагрузки, найти время для отдыха и расслабления.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что это не лучший день для активного взаимодействия с другими людьми. Не стоит стремиться к интенсивному деловому сотрудничеству и продолжению спора. Преждевременны новые шаги. В течение дня возможны минуты хаоса и рассеянности, сомнения в собственных идеалах и принципах. Можно позволить себе помечтать, продлить фазу приятных фантазий, безделья или тайных колебаний.
Лев
Сегодня Львам лучше не стремиться к построению точных планов, так как велика вероятность ошибки. Вплоть до ночи продлится полоса сомнений и фантазий, контуры будущего останутся туманными. День подходит для свободного общения с друзьями и неформального контакта с коллегами. Также он может принести романтические эмоции, любовные сомнения и намекнуть на завершение какого-то сюжета в личной жизни.
Дева
Сегодня Девам обстоятельства предлагают следовать цели или долгу, быть профессионалами, соблюдать правила и формальности, но не обеспечивают им нужных условий для таких задач. Цели в эти сутки могут быть ложными, планы расплывчатыми, а данные неточными. Велика вероятность сомнений, опозданий, ошибок, лени, некорректного поведения. Вместо трезвых мыслей могут одолевать романтические фантазии.
Весы
Сегодня у Весов удача переменчива. Несмотря на изначально неплохие для себя обстоятельства, они могут постоянно куда-то опаздывать или оказываться перед закрытой дверью. Поддержка придет к ним от партнеров или симпатизирующих им знакомых. Не стоит ждать от этого дня многого. Он хорош для того, чтобы отвлечься от раздражающих условий или сложных дел, подготовиться к новой фазе контактов или работ.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что для них это день потенциальных тупиков, обмана и путаницы. Он способен создать им лишние проблемы именно там, где они уверены в своих планах и в собственной проницательности. В любом деле велика вероятность осечек и загадочных недоразумений. Звезды советуют воздержаться от целевых командировок, начинаний, поиска новых контактов, а также от платежей, покупок и сделок.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит помнить, что это не лучший день для начала целевых бесед, для заключения соглашений и обмена твердыми обещаниями. Вместо улучшения отношений он может внести в них путаницу, посеять иллюзии насчет продолжения диалога или возобновления романа. Особенно нежелательны консультации и договоренности, связанные с материальной стороной, например, взаиморасчетами или заключением сделки.
Козерог
Сегодня Козерогам лучше заниматься лишь простыми рутинными делами и не ожидать в них большой продуктивности. Вплоть до ночи сохранится вероятность ошибок, загадок, путаницы, рассеянности и небрежности. Возможны легкие недомогания. Могут подвести помощники. Не стоит устраиваться на работу и обращаться в сервис, спешить с покупками и платежами, увлекаться лечебными и косметическими процедурами.
Водолей
Сегодня Водолеям день помогает поддерживать внутри себя базовую эмоциональную гармонию и проще принимать задачи, навязанные жизнью. Но у них могут быть сомнения или вопросы, на которые пока нет ясного ответа. Может оставаться неопределенной любовная, творческая или финансовая перспектива, будущее дома или отношений с детьми. Звезды советуют не опережать события и отдохнуть, пока есть возможность.
Рыбы
Сегодня для Рыб возрастает вероятность заблуждений. Их могут сопровождать романтические надежды, бытовые и профессиональные иллюзии, финансовые и эстетические промахи. Лишь немногие Рыбы смогут уверенно противостоять своим фантазиям, четко разграничив желания и реальность. Также этот день располагает к лени и поиску легких путей. Стоит отложить важные решения, значимые шаги и целевые контакты.