Отказываемся от прошлого — любовный гороскоп на 22 января

Наш гороскоп предоставляет читателям возможность более осознанно подходить к своим действиям, учитывая астрологический контекст.
Овен
Сегодня для Овнов общение с любимым человеком будет овеяно атмосферой загадочности, может сопровождаться сомнениями и легкими нотками ностальгии. Может подходить к концу приятная страница любовной биографии, ожидать завершения или перехода на следующий уровень красивая романтическая история.
Телец
Сегодня Тельцы могут провести день в сомнениях и смятении. Многим Тельцам будет трудно окончательно «отпустить» ситуацию, признаться себе в истинном положении дел или расставить акценты в своих романтических переживаниях. Зведы намекают, что это не тупик, а заминка перед хорошей полосой.
Близнецы
Сегодня Близнецам день может принести приятные эмоции, но он не сулит им в отношениях с партнером полной ясности. Обстоятельства могут склонять к односторонним или взаимным заблуждениям, романтическим фантазиям. Если роман или его этап подошел к концу, возможны сомнения насчет продолжения.
Рак
Сегодня Ракам лучше не торопить события и наслаждаться тем, что предлагает момент, пусть даже это мимолетные переживания или смутные неопределенные предчувствия. Ракам, жаждущим нового поворота в своих романтических отношениях, придется подождать сигналов явной симпатии от партнера.
Лев
Сегодня Львов События этого дня интригуют неопределенностью будущего. Как бы они ни пытались прояснить для себя картину дальнейших событий, горизонт будет закрыт или размыт. Многие Львы будут питать надежду на фиксацию отношений в прежней приятной точке, игнорируя очевидную «смену декораций».
Дева
Сегодня Девы предпочитают следовать эмоциям, а не голосу разума, и именно эмоции способны временно завести их в тупик. Их могут преследовать картины прошлого или фантомные образы. Их поведение и настроение может быть непоследовательным. С любовной инициативой им лучше повременить.
Весы
Сегодня Весов любовная фортуна не склонна опекать постоянно. Вспоминая о них в одни моменты, в другие она способна о них забыть по одной ей известной причине. В романтической истории может возникнуть заминка и доля неопределенности. Если отношения серьезны, стоит приготовиться к новому этапу.
Скорпион
Сегодня Скорпионам развитие событий не приносит ясности. Чем активнее они пытаются добиться своих целей в личной жизни, тем чаще рискуют оказаться в ловушке. Велика вероятность стать жертвой ложных воспоминаний, случайных соблазнов, чужих туманных слов или собственных обманчивых ощущений.
Стрелец
Сегодня Стрельцы настроены на обмен симпатиями и приятный диалог, но обстоятельства дают им понять, что такое время кончилось. Может идти к концу определенный этап общения между влюбленными или могут иссякать сами чувства, оставляя после себя романтическое послевкусие и налет неопределенности.
Козерог
Сегодня Козероги зависимы от обстановки, а она не балует ясностью. Их могут вводить в заблуждение и внешние события, и собственные ощущения. Цепочка тех или иных недоразумений может лишить их уверенности в себе. Открытые проявления симпатии и романтические инициативы преждевременны.
Водолей
Сегодня для Водолеев любовные перспективы могут быть покрыты туманом. На этом фоне у них естественны фантазии и предчувствия. Им важно помнить, что строить планы с позиций прошлого — ошибка (как, впрочем, и подгонять события). Наилучшая тактика сейчас — решать проблемы по мере их поступления.
Рыбы
Сегодня Рыб день может усилить природную тягу к романтическим фантазиям, сделать их жертвой внушенных эмоций или собственных любовных иллюзий. Некоторые Рыбы будут цепляться при этом за отношения и симпатии, которые им не подходят или уже исчерпали себя. Это не самый удачный момент для начала романа.