Принимаем знаки внимания — любовный гороскоп на 23 января

Наш гороскоп подробно раскрывает особенности этого дня, предостерегает от возможных трудностей и рекомендует оптимальные шаги для достижения успеха.
Овен
Сегодня у Овнов наступает новый период. Многие Овны столкнутся с переменой в поведении любимого человека. Овны, чье сердце свободно, могут почувствовать романтический интерес к коллеге или представителю руководства. Приятному свиданию может помешать работа или раздражительность.
Телец
Сегодня Тельцы становятся более устойчивыми в эмоциональном плане, получают от судьбы подарок или приятную возможность. Звезды напоминают, что гармоничный период не будет длиться вечно. Не стоит терять время, если отношения нуждаются в укреплении. Будет удачным и старт нового романа.
Близнецы
Сегодня Близнецов день сделает эмоциональнее, но не позволит выставлять переживания напоказ и растрачивать свое обаяние на случайные объекты симпатии. Если нужно, они будут очень решительными, что не помешает им оставаться в душе ранимыми. Неплохой момент для свидания, если партнеры знают, чего хотят.
Рак
Сегодня Раки очень чувствительны к словам и поступкам своего партнера. Они рады любой приятной перемене в нем, могут заново открыть для себя его привлекательность и уступить ему лидерство в отношениях, несмотря на его неоднозначное поведение. Старт нового романа будет бурным, но многообещающим.
Лев
Сегодня Львы готовы ради любви на многое, но не в их интересах широко афишировать свои маневры и их мотивы. Романтическая история может перейти в новую фазу, которая им не очень нравится, но с которой они вынуждены смириться. События этого дня содействуют зарождению и развитию служебных романов.
Дева
Сегодня у Дев личная жизнь станет более гармоничной, а временами может быть бурной и непредсказуемой. Многие Девы столкнутся в этой сфере с приятной переменой, найдут новую любовь или будут успешно развивать прежние романтические отношения. Отличный день для свидания или интенсивной переписки.
Весы
Сегодня Весов новый ход событий заставит выбирать между личной жизнью и другими делами. Легкие связи отойдут для них на второй план, а серьезные отношения выйдут на первый. Парам с долгой историей судьба дает время определиться и принять окончательное решение. Возрастает риск ссор и размолвок.
Скорпион
Сегодня Скорпионам день поможет выйти в любовных отношениях на правильный путь, во многом уже знакомый и комфортный. Им стоит поторопиться, так как обстоятельства не всегда будут оставаться для них столь же благоприятными. Лучше сразу ответить на сообщение, проявить инициативу, принять предложение.
Стрелец
Сегодня Стрельцам события намекают на перемены в их романе или в тех эмоциях, которые они привыкли испытывать. Многим Стрельцам придется стать в делах сердечных серьезнее и практичнее. Им пора стать в любви реалистами, подумать о дальнейших конкретных шагах или взять свои чувства под контроль.
Козерог
Сегодня Козероги начинают сильнее нуждаться в любви и гармонии. Нравиться представителям другого пола им поможет возросшая привлекательность. Не в их пользу может оказаться склонность захватывать лидерство или сыпать язвительными шутками. Звезды советуют им бережнее относиться к эмоциям партнера.
Водолей
Сегодня Водолеи столкнутся с новым акцентом в своей любовной истории. Их личная жизнь будет активной, но может стать более закрытой. Возможно, их вновь позовет прошлое и из романтиков превратит их в реалистов. Им может потребоваться осмотрительность, особенно, если речь идет о служебном романе.
Рыбы
Сегодня для Рыб обстоятельства складываются благоприятно, поддерживая и ободряя их. Они могут спокойно принимать знаки внимания, поддерживать личные беседы и отправляться на свидания, а также проявлять продуманную инициативу, если это входит в их планы и не противоречит их принципам.