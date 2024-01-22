Доходы начнут расти — финансовый гороскоп на 23 января

Наш гороскоп даст полезные советы по взаимоотношениям, карьере, здоровью и личной жизни, что поможет лучше понимать свои возможности и принимать более обоснованные решения.
Овен
Сегодня Овнам рекомендуется сосредоточиться на теме наведения порядка на своем рабочем месте. Это, прежде всего, касается магазинной торговли, работников ремонтных мастерских, столовых, ресторанов, медицинских учреждений и бытового обслуживания. Прекрасное время для строительства, ремонтных и отделочных работ. Старайтсь не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня.
Телец
Сегодня Тельцов может ждать успех в делах. Звезды советуют вам настроиться на интенсивный информационный обмен. Удачно пройдут кроткие деловые поездки и встречи. Благодаря динамичному стилю общения вы сумете значительно расширить и укрепить свои деловые связи. Если вашей компетенции окажется недостаточно, то вы можете подключить знающих специалистов из числа своих деловых связей.
Близнецы
Сегодня Близнецы работают с недвижимостью, и звезды советуют ускорить темп деятельности с утра пораньше. В первой половине дня может сложиться благоприятное время для купли-продажи объектов недвижимости, покупки офисной мебели. Бизнесменам рекомендуется заниматься технической модернизацией в производственных цехах и мастерских. Хороший день для обустройства на своем рабочем месте.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют проявить максимум инициативы. Благодаря динамичному стилю работы вы сумеете выполнить ту работу, которую обычно выполняли за несколько дней. Особенно существенно вы можете продвинуться в вопросах расширения и укрепления деловых связей. Ни в коем случае не замыкайтесь в себе, ищите людей, которые могут быть вам полезны.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют в спокойном и размеренном темпе заниматься выполнением своих обязанностей. Хорошо, если вы работаете индивидуально или круг вашей ответственности исчерпывается вашей личной работой. Работа по жесткому графику может быть затруднена. Гораздо успешнее могут решаться вопросы по мере их поступления. Хорошо заниматься оформлением полагающихся вам по закону пособий, компенсаций, субсидий.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться благоприятный день для сделок с ценными бумагами и работы в составе группы единомышленников. Вы можете заработать неплохие деньги на финансовых инвестициях. Хорошо заниматься проектно-конструкторской работой, составлять бизнес-план и проводить производственные собрания, совещания. Работа, рассчитанная на получение результата в будущем, может быть вполне оправдана.
Весы
Сегодня у Весов, работающих в акционерных обществах закрытого типа, хорошо может сложиться этот день. У вас могут складываться особые доверительные отношения с руководством. Вам могут поручить ответственное задание информационного плана, с которым вы великолепно справитесь. Также у вас может появиться влиятельный покровитель. В этот день у вас может появиться дополнительный источник дохода.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, что имеют бизнес с заграницей, смогут увидеть положительные сдвиги в делах. Дальняя поездка и встреча с иностранными партнерами может принести вам много полезного. Звезды советуют вам обмениваться опытом с коллегами, участвовать в научно-практических семинарах, изучать новые для себя направления бизнеса. Используйте этот день для повышения квалификации.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов, занимающих руководящие должности, этот день может сложиться удачно. Доходность вашей фирмы может вырасти благодаря эффективным управленческим решениям. Вы можете получить долгосрочный кредит под развитие бизнеса на выгодных условиях. Также весьма полезно проводить встречи с представителями официальной власти. Есть шанс получить выгодный госзаказ.
Козерог
Сегодня у Козерогов, работающих в сфере услуг, популярность может заметно вырасти. Это благоприятное время звезды советуют использовать для раскрутки бизнеса, проведения рекламной компании в средствах массовой информации. Можно расширять спектр предлагаемых услуг, открывать филиалы в других регионах. Успешно решаются юридические споры, в результате чего может быть достигнуто мировое соглашение.
Водолей
Сегодня для Водолеев, занятых в промышленном производстве и добыче полезных ископаемых, хорошо может сложиться этот день. Звезды советуют с самого утра тщательно рассчитать свое рабочее время, чтобы, не теряя его напрасно, приступить к выполнению своих обязанностей. Успешно проявят себя мастера сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники. Вы сможете разобраться в любой технической поломке и исправить её.
Рыбы
Сегодня у Рыб этот день может сложиться вполне благополучно. Особенно это касается работников торговли и сферы услуг. Могут вырасти продажи модных современных товаров и технических новинок. Консультанты сетевого маркетинга могут провести успешные рекламные мероприятия с потенциальными подписчиками и сумеют расширить свою партнерскую сеть. Могут вырасти доходы у водителей транспорта.