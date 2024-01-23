Полагаемся только на себя — финансовый гороскоп на 24 января

Наш гороскоп подскажет, как использовать позитивные воздействия звезд в своих интересах.
Овен
Сегодня Овны могут почувствовать в себе усиление духа предпринимательского авантюризма и азарта. Вместе с тем, звезды не рекомендуют вам заниматься рискованными финансовыми вложениями. Возможны ошибки и сбои при проведении банковских платежей по безналичным расчетам. Есть риск что-то перепутать и отправить деньги не по назначению.
Телец
Сегодня у Тельцов, арендующих помещения для ведения бизнеса, могут возникнуть сложности с арендодателем или с деловым партнером, работающим в паре с вами. Чтобы свести к минимуму вероятные осложнения, звезды советуют вам при общении с деловым партнером не поднимать острых и принципиальных вопросов. Другая проблемная тема дня может быть связана с отставанием от графика работ.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, чья работа связана с частыми поездками и контактами, день может сложиться напряженно. Рабочий ритм этого дня может быть торопливым, поверхностным и нервным. Может резко ускориться темп информационного обмена. И, как следствие этого, вы можете не успевать и стаете чаще совершать ошибки. Главная проблема может быть связана с отношениями с коллегами по трудовому коллективу.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать в себе сильное желание вложить свои деньги в проекты, которые обещают принести быструю финансовую отдачу. Однако вы можете переоценить свои финансовые возможности и ввязаться в слишком рискованное предприятие. Например, вы можете вложить деньги в некий проект, который по сути своей может оказаться финансовой пирамидой.
Лев
Сегодня Львам будет нелегко удержать свое эмоциональное состояние в равновесии. Вероятной причиной этого может стать ухудшение отношений в семье и с близкими родственниками, родителями. Если вы связаны с семейным бизнесом, то старайтесь сдерживать свои инициативы. Также вы можете нервничать из-за того, что не удается в срок выполнить работу. Цените свое рабочее время, не отвлекайтесь на посторонние вопросы.
Дева
Сегодня Девы могут почувствовать стеснение и невозможность действовать в свободном режиме. Что-то или кто-то может чинить вам препятствия. Может ухудшиться информационный фон. Вам может поступать много недостоверной информации. И чтобы это понять вам, возможно, придется потратить дополнительное время и усилия. Кроме того, вы сами можете быть склонны к поспешным и опрометчивым суждениям.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют спуститься с небес на землю и не строить себе далеко идущих планов. Работа в составе коллектива вряд ли принесет вам удовлетворение. Более того, из-за разногласий и эмоциональной несдержанности вы рискуете поссориться со своими единомышленниками и друзьями. Отдавайте предпочтение той работе, с которой способны справиться самостоятельно, не обращаясь ни к кому за помощью.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды не советуют предпринимать шаги для продвижения вверх по карьерной лестнице. Этот день может сложиться весьма нестабильно, ситуация и обстоятельства могут часто меняться. Поэтому, принятые вами управленческие решения вскоре могут оказаться не актуальными. Попытка добиться своего может вывести вас из равновесия при малейшем сопротивлении.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не советуют отправляться в дальнюю дорогу и заниматься неофициальными видами деятельности. Многие важные дела могут происходить неявно, скрытно, и борьба может происходить за кулисами, методами интриг и обмана. У вас может возникнуть ощущение, что вашу активность кто-то пытается затормозить или ограничить. Берегите свою репутацию, не допускайте нарушений закона.
Козерог
Сегодня у Козерогов день может быть сопряжен с разного рода форс-мажорными обстоятельствами, которые могут нарушить отлаженный ритм работы. Наиболее уязвимой будет финансовая деятельность. Попытки привлечь инвестиции в акционерные общества вряд ли увенчаются успехом. У бизнесменов могут происходить критически важные задержки с поступлением финансов на счета, что может привести к дефициту оборотных средств.
Водолей
Сегодня Водолеям, вероятно, будет весьма непросто сохранять эмоциональное равновесие при взаимоотношениях с деловыми партнерами и при индивидуальном обслуживании клиентов. В какой-то момент вам станет казаться, что вы совершенно по-разному понимаете цели и задачи вашего совместного бизнеса с партнером. Будьте внимательнее при приеме заявок от клиентов, не полагайтесь на память, записывайте их пожелания.
Рыбы
Сегодня для Рыб, работающих вдали от родного дома или оказавшихся в служебной командировке, неблагоприятно может сложиться этот день. Может осложниться внешнеэкономическая деятельность, особенно связанная с дальней перевозкой грузов. Не исключено, что при оформлении груза товара, предназначенного на экспорт, в документах будет допущена ошибка. Деньги, вложенные в рекламную кампанию, сегодня могут не принести желаемой отдачи.