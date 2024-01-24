Присматриваемся к людям вокруг — финансовый гороскоп на 25 января

Сегодня мы можем встретить отличного партнера.

Наш гороскоп поможет каждому знаку подготовиться к предстоящему дню, принять важные решения и использовать позитивные энергии в свою пользу.

Овен

Сегодня Овнам не рекомендуется проявлять излишнего рвения для продвижения в карьере. Гораздо полезнее сосредоточиться на текущих делах и на укреплении отношений в трудовом коллективе. Старайтесь повысить производительность труда и уровень своей квалификации, советуясь с более опытными коллегами. Хорошо могут проявить себя технически одаренные специалисты — изобретатели, инженеры, мастера сервисных центров.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют использовать творческий подход в своей работе. Хорошо экспериментировать и тестировать новые методы работы. В какой-то момент вы сможете найти способ, как усовершенствовать свою работу, после чего ваш труд может стать более производительным. Не лучшее время для поддержания деловой переписки и урегулирования юридических споров.

Близнецы

Сегодня у Близнецов могут удачно пойти дела, связанные с капиталовложениями в недвижимость, строительными и ремонтными работами. Хорошо заниматься обустройством на рабочем месте. Обязательно старайтесь доводить до конца начатые дела. Офисные служащие смогут добиться, чтобы условия их труда стали более комфортными. Воздержитесь от финансовых рисков.

Рак

Сегодня у Раков , имеющих свой бизнес, день может быть связан с расширением и укреплением перспективных деловых связей. Внимательнее присматривайтесь к тем людям, которые сегодня могут появиться в поле вашего зрения. Возможно, вы совершенно случайно сможете найти того человека, которого вам крайне недоставало для делового сотрудничества.

Лев

Сегодня Львам , возможно, потребуется ориентировать себя на рост доходов. Методично работая в этом направлении вы, в конце концов, можете выйти на такой источник доходов, который будет соответствовать вашим потребностям. Это хорошее время для принятия финансовых решений о крупных покупках. Полагайтесь только не себя, не стройте иллюзий относительно поддержки коллег.

Дева

Сегодня у Дев основным источником успеха в делах могут стать личные профессиональные качества. Прежде всего, от вас может потребоваться несокрушимая уверенность в себе и в том, что у вас всегда все получится в самом лучшем виде. Эта уверенность уже сама по себе является мощным фактором, подобием магнита, притягивающего к вам успех.

Весы

Сегодня Весам рекомендуется сосредоточиться на своей работе и углубляться в неё настолько, насколько позволит время и обстоятельства. Возможно, вам придется научиться работать в стесненных условиях, когда обстоятельства будут вам препятствовать. Это хорошее время для фрилансеров и любых видов частной подработки. Можно заниматься оформлением полагающихся вам по закону выплат пособий, компенсаций, субсидий.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется ориентировать себя на перспективу и работать на будущий свой успех. Дело в том, что сейчас гораздо важнее создать себе определенный задел на будущее и не уделять столь много внимания текущим делам и сиюминутным выгодам. Удачное время для планирования и проектирования. Хорошо заниматься освоением технических новинок.

Стрелец

Сегодня Стрельцам может улыбнуться удача в карьере. Возможно, произойдет некая судьбоносная встреча с влиятельным человеком, который может оказать положительное влияние на вашу дальнейшую карьеру. Будьте готовы к тому, чтобы принять с благодарностью поступающие от влиятельных людей предложения. Руководящим работникам может поступить важная информация, благодаря которой вы сможете прояснить себе реальную ситуацию.

Козерог

Сегодня Козерогам могут очень понадобиться профессиональные знания. Возможно, будет рассматриваться вопрос о повышении в должности и может потребоваться предъявить документы об обучении. Сейчас наилучшее время для профессионального обучения, обмена опытом, посещения лекций, конференций, выставок. Успешно проходят служебные командировки.

Водолей

Сегодня Водолеи могут совершить выгодные финансовые операции. Это хорошее время для того, чтобы брать и давать деньги взаймы, размещать депозитные вклады, привлекать внешние инвестиции в свои проекты. Воздержитесь от неофициальной трудовой деятельности. За частные заказы рекомендуется брать полную предоплату.

Рыбы