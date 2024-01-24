Нарвемся на успех — гороскоп на 25 января

Гороскоп на сегодня говорит, что возможно выдвижение нового лидера, «рождение звезды», резонансное событие в креативной, рекламной или финансовой среде. Может привлечь внимание виртуальный персонаж, необычный аватар или харизматичная публичная персона. Луна во Льве оживит индивидуальные амбиции, но обстановка потребует быть скорее командным игроком и больше повезет тем, кто это понимает. День подходит для массовых мероприятий, включая детские, для пиар-ходов и показательных выступлений.
Овен
Сегодня Овнам день приоткроет новые возможности в сфере их личной жизни, а также в области командного творчества. Не исключено появление нового хобби, спровоцированного модой или влиянием друзей. Родители-Овны смогут взглянуть иначе на перспективы своих детей и на их вероятное будущее. Одновременно с новыми горизонтами и честолюбивыми замыслами могут возрасти финансовые аппетиты и потребности.
Телец
Сегодня для Тельцов день станет поворотным, обозначит их новые цели и возможности. Он может разжечь их творческие, родительские или профессиональные амбиции, заставить думать о повышении социального рейтинга, расширении своих владений или влияния. Стоит отнестись внимательнее к появлению значимой персоны, например, начальника: он может стать и другом, и опасным конкурентом, властным и подавляющим.
Близнецы
Сегодня Близнецам день намекает, что невозможное возможно, если не сейчас, то в скором будущем. Чтобы увидеть потенциальный шанс, лучше не ограничиваться событиями в близком окружении и расширить угол обзора: не исключено, что новые горизонты откроются вдали от дома. Внимание может привлечь далекий друг, имеющий значительный ресурс, способный стать наставником, спонсором или образцом для подражания.
Рак
Сегодня Ракам стоит быть внимательнее к новым веяниям в социуме, а также к новым лицам и обновленным ценностям, как следствию перемен. Возможно, на этом фоне пора пересмотреть прошлые финансовые обязательства и инвестиции, сменить банк, кредитора или поручителя. Особого внимания заслуживает материальная часть дружбы. Кто-то из друзей может выступить в новом качестве, заставляя считаться с собой.
Лев
Сегодня для Львов, особенно июльских, это значимый день. Он важен вдвойне, если они стремятся к популярности и лидерству в группе, хотят с кем-то сотрудничать или вовлечены в личную конкуренцию. Им необходимо правильно позиционировать себя в потенциально неравном союзе или возможной борьбе. Возможно, придется иметь дело с кем-то харизматичным и властным, например, с «душой компании» или начальником.
Дева
Сегодня Девы не активно вовлечены в события, некоторые из них смогут остаться в стороне в качестве зрителей шоу. Часть сюжетов может разворачиваться «за кулисами» или вдалеке от дома. Однако им не обойтись без сильного интереса к происходящему, если сейчас они меняют место работы, трансформируют свое многолетнее прежнее хобби, переходят к новому формату в своей личной жизни или в творчестве.
Весы
Сегодня Весам приоткрываются близкие и отдаленные перспективы. Это день, когда лучше быть среди друзей, экспериментировать, посещать коллективные мероприятия. Многие Весы не смогут себе этого позволить из-за насущных дел, но будут с интересом следить за событиями. Им станет яснее будущее их группы по интересам или творческого проекта, а также будущее детей или вектор перемен в личной жизни.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит недооценивать важность событий, так как они могут задать им новую цель, навязать новую роль или указать новый путь. Новшества могут касаться профессиональной или творческой карьеры, родительства, жилья, самопозиционирования в домашней обстановке или в социальной среде. Возможно появление значимого лица в семье или на работе, отношения с которым будут непростыми.
Стрелец
Сегодня Стрельцам события дарят новые яркие надежды, часто благодаря друзьям или каким-то масштабным коллективным процессам. Возможно, в их близком или дальнем окружении появится потенциальный единомышленник, или вдруг найдется новая мотивация к расширению кругозора. На этом позитивном фоне могут казаться пустяком сопутствующие затруднения, например, дополнительные расходы или новые хлопоты.
Козерог
Сегодня Козерогов ждет сюрприз. Насколько он будет для них комфортным, зависит от их готовности к прогрессу и к доле непредсказуемости. Возможно появление нового человека или новой потребности. В сложившейся ситуации не исключен роковой оттенок, например, могут стать неизбежными дополнительные траты, рискованные творческие эксперименты, обновления в личной жизни или новшества в общении с детьми.
Водолей
Сегодня для Водолеев это очень важный день, особенно, если они рождены в январе. Он может стать вехой в их отношениях с другими людьми, подсказать им линию поведения или направление работы над своим публичным образом. Стоит помнить, что ситуации этого дня таят в себе не только огромные возможности, но и намек на вероятные проблемы, например, на неизбежные побочные эффекты, связанные с популярностью.
Рыбы
Сегодня Рыб яркие события вряд ли заставят изменить своим планам и принципам, но многие из них начнут активно следить за ситуацией и отчасти будут вынуждены подстраиваться к ней. Они могут столкнуться с важной переменой на работе, в дружеской компании или в делах детей. Не исключено появление нового коллеги, помощника или подопечного. Может смениться личный врач или непосредственный начальник.