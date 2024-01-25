Становимся гедонистами — гороскоп на 26 января

Гороскоп на сегодня говорит, что в поиске индивидуального самовыражения важно учитывать возможный резонанс, считаться с мнением коллектива, друга или публики. День подходит для общей психологической адаптации к новым ролям и образам. Возможны волнения и сюрпризы. Стоит помнить, что настрой этих суток плохо сочетается с привычной скучной работой, подчиненной стандартам и формальностям. Возможна склонность опережать события, слишком рано вводить новые приемы и алгоритмы.
Овен
Сегодня Овнов день приглашает мыслить креативно, играть, развлекаться, любить и творить, но обстоятельства могут сделать полное погружение в подобный образ жизни невозможным. Не исключено, что в приоритете останутся срочные дела и профессиональные контакты. Но даже в этом случае звезды советуют избегать рутины и скуки, найти в своем текущем занятии некую творческую, веселую или нестандартную грань.
Телец
Сегодня Тельцам претит стандартный уклад жизни. Они нуждаются в обстановке, отвечающей их креативному настрою и волнующим эмоциям, тянутся к игре или эксперименту. Ради этого они способны изменить своему природному практицизму или своей любви к постоянству. Поле для прогрессивного новаторства им может дать их дом или офис. Многие Тельцы с новым энтузиазмом вернутся к обновлениям, начатым ранее.
Близнецы
Сегодня Близнецам непросто: обстановка вокруг не располагает к излишней серьезности и консерватизму, мешает концентрации внимания и осторожности. Может появиться желание ускорить события в значимой для себя сфере, внести в свои дела долю креатива и применить вместо стандартного алгоритма новый экспериментальный прием. Звезды советуют не рисковать и пока решать старые задачи проверенными старыми методами.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не планировать в деталях свои финансовые дела и программу шопинга. Это день располагает к экспериментам и щедр на сюрпризы. Вероятно, придется сменить подход к взаиморасчетам, приобрести что-то оригинальное или купить привычный товар в другом месте. Возможны спонтанные решения под влиянием друзей, неожиданные подарки. Подходящий момент для ознакомления с новинками.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют ориентироваться на внешние условия (например, на перемены в компании друзей или в профессиональной сфере) и выстраивать в соответствии с ними линию поведения. Многие Львы будут вынуждены сделать это, иначе им будет трудно вписаться в коллектив, продолжать отвечать требованиям работодателя, партнера или целевой аудитории. В непривычной ситуации возможна нервозность.
Дева
Сегодня Девам лучше отказаться от своего привычного образа мыслей и стиля действий, или, по крайней мере, не слишком упорно за него держаться и не считать его единственно верным. Это день новаторства, игры, импровизации или подстройки к прогрессивным веяниям. В зависимости от обстоятельств, такой подход может потребоваться на работе, в общении с детьми, в личной жизни или в творческой области.
Весы
Сегодня Весам звезды напоминают, что этот день подходит для экспериментов, особенно коллективных. Он не располагает к консерватизму и к скучным плановым делам, где требуются шаблонные действия ради заданного результата. Если позволяют обстоятельства, желательно взять перерыв в деловой рутине, официальных контактах и домашних работах. Хорошо побыть с детьми, среди единомышленников или возможных спонсоров.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют удерживать фокус своего внимания на важной цели, но не привязываться к знакомым старым средствам ее достижения и мыслить творчески. Новые жизненные условия требуют другого подхода к решению задач, который поначалу вполне может казаться некомфортным, странным или даже небезопасным. Не исключено, что и сами задачи будут принципиально новыми, не знакомыми раньше.
Стрелец
Сегодня в Стрельцах день поддержит позитивный душевный настрой. Что касается конкретных дел, то лучшие стороны этого дня заключаются в мотивации для полезных обновлений, например, для дальнейшей модернизации рабочего процесса. Многие Стрельцы подойдут к этой задаче творчески. Возможно, она станет для них отличным поводом пообщаться со старыми друзьями или завести новых, в том числе, за рубежом.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды напоминают, что в данный момент их естественный образ мыслей и действий не всегда уместен. Обстоятельства требуют скорее творчества, импровизаций, игры и интереса к прогрессу, чем работы в привычном режиме и ритме. По возможности, стоит отложить целевые командировки, стандартные контакты и плановые работы. Можно позволить себе что-то новое, романтичное, забавное или волнующее.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит ограничиваться своим пониманием ситуации. Множество ценных подсказок им дают обстановка и окружение. Подходящее время для работы над своим имиджем, для шага к обновлению прежних отношений или созданию принципиально нового союза. В то же время, не стоит пока выходить за рамки эксперимента и пробы, например, пока лучше не торопиться с заключением конкретных соглашений.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не ставить себе новых конкретных целей и совмещать в своих текущих делах привычную рутину с элементами новизны. Это не самый подходящий момент для конкретных обновлений — лучше проникаться обстановкой в целом и духом прогресса, который неизбежно влияет даже на повседневные дела. Может появиться мотив для творчества, смены работы или обновления привычного расписания.