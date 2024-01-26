Отдыхаем от всего и всех — гороскоп на 27 января

26 января 2024 Гороскопы Марианна Басс

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна во Льве, пребывающая в положении «без курса», предлагает провести время в свободном формате.

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Гороскоп на сегодня говорит, что в зависимости от ситуации и возможностей, этот день позволяет побыть с детьми, отдохнуть в нестандартной обстановке с элементами игры и творчества, познакомиться с возможным будущим хобби или окунуться в атмосферу незапланированного романтического приключения. Общение предпочтительнее в неофициальном тоне. Не стоит принуждать себя к плановым работам (детей — к учебе), так как в эти сутки вероятны проблемы с дисциплиной и ответственностью, может появиться отвращение к системе и рутине. Овен Сегодня Овнам звезды советуют отдыхать или выбирать для себя неформальный стиль жизни. Это подходящий момент для того, чтобы вспомнить о старом хобби: не исключено, что в новых обстоятельствах оно предстанет с другой стороны, окажется источником особого вдохновения или послужит отличным поводом для обретения новых друзей. Овнам-родителям стоит найти время для свободного общения со своими детьми. Телец Сегодня Тельцам стоит учитывать двойственный характер этого дня. С одной стороны, он способен поддерживать на высоком уровне игровой азарт, стремление к новизне и интерес к переменам, но с другой, может привести к переутомлению из-за перегруженности волнующими эмоциями и непривычными впечатлениями. Возможны негативные последствия увлеченности. Лучше не планировать на сегодня ответственные мероприятия. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют отдыхать или вести свободный образ жизни, запасаться позитивными впечатлениями и креативными идеями. Лучше воздержаться от необязательных домашних дел и от погружения в деловые хлопоты, отложить целевую командировку, работу с документами или официальный визит. Желательно поддерживать неформальные контакты с друзьями, особенно с единомышленниками в далеких краях. Рак Сегодня Ракам звезды советуют пожить в режиме эксперимента: такой опыт может оказаться очень полезным. Возможно, удастся получше разобраться в новых реалиях, в мотивах друзей или в заново открывшихся финансовых перспективах. Не во всем удастся сориентироваться с первого взгляда. Даже если вам кажется, что вы разобрались в обстановке, лучше не спешить с точными прогнозами и конкретными шагами. Лев Сегодня Львам звезды советуют поставить на первое место свои собственные нужды, дать себе время дополнительно освоиться в новой компании или сориентироваться в новых условиях. Поспешные необдуманные действия дадут не лучший эффект, особенно на фоне нестабильного настроения. Ошибка может иметь системный характер, влияя на несколько взаимосвязанных сфер жизни, например, на отношения и карьеру. Дева Сегодня Девам звезды советуют воздержаться от новых инициатив, повременить с энергичным включением в деловой, учебный или творческий режим, подождать с отправкой важного письма и покупкой вещей. Это подходящий момент для развлечений, при условии, что предаваться им позволяет текущее самочувствие. Возможно внеплановое любовное свидание. Девам-родителям придется подстроиться под потребности детей. Весы Сегодня Весам звезды советуют воспользоваться дополнительными свободными минутами и не спешить с погружением в насущные дела. В это день коллективные интересы преобладают над индивидуальными, а будущее может быть интереснее прошлого. Можно продлить пребывание в компании, дать себе лишнее время на обдумывание оригинального творческого проекта или установить дружеский контакт с подросшими детьми. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют не спешить с конкретными шагами, даже если цель ясна и хочется быстрее начать действовать В этот день велика вероятность преждевременного старта и шока от его неожиданного результата. Есть риск попасть в тупик, насмешить других и получить демотивирующий опыт на будущее. Наиболее подходящим в эти сутки является режим творческого поиска и свободного эксперимента. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что у них есть определенная доля свободы, которую они могут использовать по собственному усмотрению. Это подходящий день для творчества и неформальных контактов, а также для общего расширения кругозора в свете новых событий. В зависимости от ситуации, можно поддержать связь с зарубежной группой единомышленников или дружеские отношения в своем близком кругу. Козерог Сегодня Козерогам лучше продлить паузу в плановых делах и контактах. Подвижки в них маловероятны из-за неподходящего настроения или нештатных ситуаций. Не стоит поддаваться импульсу спешки и страху не успеть, в ближайшие дни упущенное будет легко наверстать. По возможности, в эти сутки стоит вести свободный образ жизни. Можно провести эксперимент или позволить себе то, что запрещено в другие дни. Водолей Сегодня Водолеям не стоит слишком громко заявлять о себе, но не стоит и недооценивать свое личное влияние. Любое их появление в новом качестве сейчас способно вызвать сильный резонанс и впечатлить окружающих. Звезды советуют отличать искренние проявления дружбы и симпатии от притворных: не исключено, что под маской дружелюбия и лояльности у некоторых людей скрывается неприязнь или доля зависти. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют заниматься лишь мелкими несложными делами и стараться действовать в них по ситуации: скорее всего, привычное расписание будет чем-то нарушено. Не стоит сбрасывать со счетов вероятность сюрприза, особенно, если в центре внимания дети, питомцы, отношения с коллегами или детали творческого проекта. Еще одним источником неожиданностей в этот день может стать здоровье.