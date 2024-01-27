Поднимаем иммунитет — гороскоп на 28 января

Гороскоп на сегодня говорит, что можно надеяться на улучшение самочувствия или выравнивание финансового положения. День может принести выгодные сделки, хорошие заработки, подарки, полезные приобретения. Возрастают шансы найти оплачиваемую работу, нужный сервис или помощь в специфической ситуации, частично или полностью компенсировать затраты, обеспечить дополнительный уход и заботу, найти врача или лекарство. Материальная форма поощрения будет отличной мотивацией для работы. Хорошо заниматься вопросами диеты, покупать продукты и лечебную косметику.
Овен
Сегодня Овнам желательно быть практичнее и не сидеть без дела. Для нового старта это не лучший момент, выгоднее заняться рутиной. День позволит получать от любых усилий наглядную отдачу, например, в виде роста заработков, закрытия старых обязательств или укрепления здоровья. Он подходит для поиска помощников и обращения в сервис. При налаженном бизнесе можно спокойно поручать работу подчиненным.
Телец
Сегодня Тельцам успех сопутствует практически всюду: в делах, творчестве, финансовой сфере, личной жизни. Но им стоит учесть, что везение будет чаще появляться в знакомых ситуациях и может длиться лишь пару дней. Не стоит откладывать романтические планы, покупки, бизнес-встречи (включая зарубежные), командировки, решение профессиональных, образовательных, юридических и бюрократических вопросов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов в центр внимания может попасть дом, территория или средство заработка. День позволяет заниматься практическими делами комплексно. Он обещает успешное решение задач, связанных с недвижимостью, жильем, наследством, охраной владений, оплатой налогов и бытовых услуг. Также он хорош для хозяйственных работ: ремонта, начала генеральной уборки, инспекции и пополнения полезных запасов.
Рак
Сегодня Раков ждут приятные моменты в виде открытия путей и расширения возможностей, получения прибыли, нужных услуг, моральной поддержки или полезной информации. Они могут рассчитывать на гармонизацию своих личных и деловых отношений, на чужую симпатию и великодушие (в разумных пределах), на удачные покупки и на помощь в лечении. Подходящий день для включения в насущные дела и для поиска работы.
Лев
Сегодня Львам лучше поставить на первое место дела практические: рутинные процедуры, заработки, оплату услуг и текущие взаиморасчеты, хозяйственные и производственные нужды. День может принести пополнение бюджета, но также побудить к тратам с целью восполнения нужных запасов. Он подходит для оптовой закупки полезных мелочей: лекарств, бытовых товаров, инструментов, продуктов диетического питания.
Дева
Сегодня Девам звезды обещают удачу. Они могут рассчитывать на свою привлекательность, а также на щедрый дар судьбы: моральную или материальную поддержку, подтверждение своих прав или авторитета, расширение своих возможностей. Обстоятельства и собственные таланты обеспечат им подвижки в деловой сфере и творчестве, успех в любви, приятные покупки, выгодные сделки, взаимопонимание с нужными людьми.
Весы
Сегодня Весам лучше отказаться от развлечений, начинаний с нуля и полной пассивности. День создает условия для погружения в насущные дела, но требует дотошности, практичности и оглядки на самочувствие. Будет несложно найти помощников, договориться с домочадцами или нанять приходящий персонал, а также обеспечить для проведения работ материальную базу. Хорошо заниматься домом, бизнесом, лечением.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на везение в индивидуальных делах, но максимальная удача ждет их в сотрудничестве. Этот день создает условия для объединения на почве общих интересов, заключения выгодных сделок и получения юридической помощи, повышает шансы на поддержку от влиятельного друга, крупного инвестора или состоятельного заказчика. Также он помогает поладить влюбленным и супругам.
Стрелец
Сегодня Стрельцам желательно переключиться на практические задачи, мыслить реалистичнее и уделять больше внимания деталям. На первое место может выйти профессиональный долг, служебная рутина, комплекс организационных вопросов, поправка здоровья, обмен полезными услугами, целевое взаимодействие с помощниками, сервисами или руководством. Также в повестку этого дня хорошо включить финансовые темы.
Козерог
Сегодня Козероги могут рассчитывать на гладкое течение дел и на лишнюю долю удачи. Жизнь может преподнести им приятный подарок, упростив путь, дав ценную подсказку, обеспечив моральную, юридическую, финансовую или иную поддержку. Возрастают шансы на признание, поощрение, получение покровительства, устранение препятствия, выгодную сделку или удачную покупку, на счастливый поворот событий в любви.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше сконцентрироваться на рутинных практических деталях, которые во многом являются наследием прошлого. День подходит для пополнения резервов, проведения комплексной проверки и профилактики. Внимание могут привлечь нюансы, связанные с бытом, здоровьем, финансами, работой или безопасностью. Возможна тайная удача, находка, помощь, доход от вклада, урегулирование кредитной истории.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут рассчитывать на встречную лояльность и симпатию. Возрастают их шансы попасть в приятное общество, повысить уровень гармонии в любви или в браке, получить положительную обратную связь от клиентов или партнеров. Удачный момент для того, чтобы заручиться протекцией или вступить во взаимовыгодный союз. Однако для этого им важно не быть слишком закрытыми, скромными и отстраненными.